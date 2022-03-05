Tại sao trẻ hay hỏi 'tại sao' và cách xử lý giúp 'giải vây' cho ba mẹ trong tích tắc

Các câu hỏi ngày càng trở nên căng thẳng và phức tạp hơn, đôi khi thách thức hơn khi chúng lớn lên. Độ tuổi quan trọng tại sao trẻ hỏi tại sao gần như không ngừng là khi con bạn từ ba đến năm tuổi. Những câu hỏi trẻ em hỏi là một phần của quá trình trưởng thành và phát triển tư duy độc lập. Nó không phải là để làm bạn khó chịu, mà vì con bạn đã ăn sâu vào rễ để muốn nhận một lời giải thích. Đó là dấu hiệu của sự tò mò và muốn tìm hiểu thế giới xung quanh.

Khi con bạn bắt đầu xâu chuỗi các từ lại với nhau, những câu hỏi của trẻ mới biết đi sẽ như là "tại sao bố cần làm việc?" hoặc "Tại sao con chim bay vậy ạ?". Có thể đơn giản, nhưng những câu hỏi của chúng đôi khi có thể khiến bạn bối rối.

Khát khao rất lớn về sự tò mò và ham học hỏi tại sao trẻ em lại hỏi "tại sao" và là điều mà người lớn có thể làm mẫu trong bất kỳ quá trình học tập nào.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan đã tiết lộ rằng những câu hỏi của trẻ mới biết đi không chỉ đơn thuần là cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện, mà chúng đang cố gắng đi sâu vào vấn đề và được thúc đẩy để tích cực tìm kiếm lời giải thích. Họ phát hiện ra rằng trẻ em có vẻ hài lòng hơn khi nhận được câu trả lời giải thích hơn là khi không nhận được câu trả lời. Khi trẻ em nhận được câu trả lời không phải là lời giải thích, nhiều khả năng chúng sẽ lặp lại câu hỏi ban đầu của mình để có được một lời giải thích thay thế.

Đối phó với những câu hỏi trẻ em hỏi

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Một cuộc hành trình ngắn trên ô tô hoặc một chuyến đi đến sở thú có thể mở ra cho con bạn vô số câu hỏi. Con sẽ không ngừng ngạc nhiên và choáng ngợp trước những điều tuyệt vời xung quanh mình. Có một mong muốn mạnh mẽ để biết và con sẽ cần phải hỏi. Sự kiên nhẫn chắc chắn là chìa khóa để xử lý các câu hỏi của con bạn và đây là một số ý tưởng để giúp chinh phục những câu hỏi mà trẻ đặt ra .

1. Tránh trả lời "Ba/Mẹ không biết"

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Trả lời "Ba/Mẹ không biết" là một việc quá tiện lợi với nhiều bậc phụ huynh. Bạn có thể đã sử dụng nó trong tiềm thức trong những lúc bận rộn, và con bạn không tiếp thu nó một cách thuyết phục.

Hãy cố gắng đưa ra câu trả lời chính xác nhất với những lời giải thích tốt. Một câu trả lời không xác định thực sự có thể chấp nhận được và bạn không cần phải trả lời ngay lập tức. Hãy cho con biết bạn có thể cùng nhau tìm kiếm câu trả lời.

Thay vào đó, hãy thử điều này, "Ba/Mẹ cũng không chắc lắm, nhưng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu điều này nhen."

2. Hãy chân thành

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Đó là niềm vinh dự của bất kỳ bậc cha mẹ nào khi để con họ ngập tràn câu hỏi. Con hoàn toàn tin tưởng bạn và nghĩ rằng bạn biết tất cả mọi thứ. Hãy duy trì dự đoán đó bằng cách thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các câu hỏi của hcon, nhìn vào mắt con và sử dụng giọng điệu thích hợp khi gỡ rối câu hỏi của chúng.

3. Chuyển câu hỏi

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Chuyển câu hỏi mà trẻ hỏi lại có thể giúp bạn có chút thời gian trong quá trình suy nghĩ đó. Trong khi bạn hình thành ý tưởng của mình, bạn có thể hỏi con bạn nghĩ gì về nó. Câu trả lời và câu trả lời của con có thể dẫn bạn đến những quan điểm và góc nhìn hấp dẫn mà bạn có thể chưa biết về con mình. Hãy cởi mở với những cuộc trò chuyện dẫn đến cuộc trao đổi giữa con và bạn.

4. Mở rộng vốn từ vựng

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Tận dụng cơ hội này để mở rộng ngân hàng từ của con bạn. Đừng hạn chế một số từ vì bạn nghĩ rằng con bạn còn quá ít để xử lý.

Không phải bạn nên truyền đạt những khái niệm toán học sâu sắc, nhưng hãy thử sử dụng những từ như "con mồi" và "kẻ săn mồi" khi nói về vương quốc động vật.

Hoặc giới thiệu những từ như "động vật ăn cỏ" và "động vật ăn thịt" bên cạnh việc sử dụng cụm từ "động vật ăn thực vật" và "động vật ăn thịt". Với những lời giải thích, ví dụ và hình ảnh tốt, con bạn sẽ học từ mới dần dần.

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Việc trả lời các câu hỏi của trẻ mới lớn và trẻ em đôi khi có thể khiến bạn bị "thắt lưỡi". Hãy nghĩ đến sự tương tác và kết nối hơn là nội dung giáo dục. Hãy an ủi rằng trả lời và thu hút con cũng là cách học và nhận thông tin chính của con. Nó nâng cao kiến ​​thức của con bạn rất nhiều.

Không quá sớm trước khi bạn nhận ra rằng con đã phát triển nhanh hơn giai đoạn đặt câu hỏi tò mò này. Thay đổi các vai trò, con bạn sẽ bắt đầu cung cấp cho bạn những kiến ​​thức và phát hiện mới khi bạn trở nên bận rộn với tuổi tác ngày càng tăng lên. Con sẽ được biết nhiều hơn trong khi bạn chậm lại trong một môi trường ngày càng phát triển. Vì vậy hãy cùng trò chuyện và cho phép con thỏa sức khám phá bằng những câu hỏi ngay từ khi con bé.

Theo Wonder years