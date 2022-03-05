Cải thiện thị lực cho con đơn giản bằng những bí quyết được chuyên gia đề xuất mà ba mẹ nào cũng nên lưu tâm

Nhưng có điều gì bạn có thể làm để cải thiện thị lực của con bạn hoặc giúp con bạn nhìn rõ từ những năm chập chững biết đi đến những năm đại học không? Đừng quá lo lắng, sau đây sẽ là những giải pháp tối ưu dành cho ba mẹ

Bước đầu tiên bạn nên làm là lên lịch khám mắt cho con mình để tìm ra nguyên nhân gây ra vấn đề về thị lực và cách điều trị tốt nhất cho con.

Chấn thương mắt thường gặp ở trẻ em, nhưng bạn có thể ngăn ngừa nhiều chấn thương trong số những trường hợp hay gặp phải ở con.

Đừng để con bạn chơi những đồ chơi nguy hiểm và luôn khóa tủ để ngăn con bạn dính chất tẩy rửa hoặc thuốc trừ sâu vào mắt hoặc miệng.

Nếu con bạn chơi các môn thể thao tiếp xúc như bóng rổ, bóng đá và bóng chuyền, việc đeo kính bảo vệ mắt cũng quan trọng như mặc đồng phục của đội. Nếu con bạn tham gia đội bơi lội hoặc trượt băng, kính bảo hộ và khẩu trang có thể bảo vệ mắt của chúng.

Khi con bạn ra ngoài để vui chơi dưới ánh nắng mặt trời, hãy đảm bảo rằng con trai hoặc con gái của bạn đang đeo kính râm. Các tia cực tím (UV) có hại của mặt trời có tác động tích lũy, vì vậy, quá nhiều ánh nắng mặt trời khi còn nhỏ có thể dẫn đến đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng trong những năm sau này.

2. Giảm nhiễm trùng mắt

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Ngay cả những kích ứng nhỏ nhất ở mắt cũng có thể ảnh hưởng đến thị lực. Dạy con không chạm vào mắt để tránh lây vi khuẩn từ ngón tay sang mắt.

Khi con bạn đang cắt cỏ, hãy đề nghị con đeo kính râm hoặc kính bảo hộ để tránh cỏ và bụi bay vào mắt.

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Nếu con bạn đeo kính áp tròng, hãy nhắc con trai hoặc con gái của bạn phải làm sạch hoặc thay kính theo hướng dẫn và sử dụng dung dịch làm sạch kính phù hợp. Chăm sóc kính áp tròng đúng cách giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng mắt.

3. Ăn uống lành mạnh và tập thể dục

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Một số loại thực phẩm có thể cải thiện sức khỏe mắt của con bạn. Tìm trái cây, rau và cá giàu vitamin A, C và E, axit béo omega-3 và kẽm.

Ngoài việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, con bạn cũng nên tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục giữ cho máu và oxy lưu thông khắp cơ thể, điều này làm cho nó trở thành một yếu tố quan trọng để có sức khỏe tốt cho mắt.

4. Chơi một số trò chơi

Thị lực của con bạn có thể được hưởng lợi từ tất cả các loại hoạt động, bao gồm các trò chơi phối hợp tay và mắt khi còn nhỏ như cùng bạn xếp hình sẽ rất có lợi cho con phát triển độ nhanh nhạy khi con lớn hơn.

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Hiệp hội Đo thị lực Hoa Kỳ (AOA) khuyến nghị các hoạt động cải thiện thị lực sau đây cho các nhóm tuổi khác nhau:

0-5 tháng: cùng chơi bữa tiệc đồ ăn vặt và bánh

6-8 tháng: đọc sách cho con bạn nghe và chơi trốn tìm với đồ chơi

9-12 tháng: đọc sách cho con bạn nghe và lăn bóng qua lại

1 tuổi: ném bóng cho con bạn và đọc cho con nghe

2 tuổi: đọc sách cho con bạn nghe, bắt bóng và các trò chơi ngoài trời khác

3-6 tuổi: leo núi, chạy và sử dụng thiết bị ở sân chơi

7 tuổi trở lên: đi xe đạp và các môn thể thao năng động khác

5. Giới hạn thời gian sử dụng thiết bị

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Chơi trò chơi điện tử, xem video YouTube và liên tục nhắn tin cho bạn bè khiến con bạn tiếp xúc với ánh sáng xanh, có thể dẫn đến mỏi mắt kỹ thuật số .

Căng mắt kỹ thuật số có thể gây nhức đầu, mờ mắt, khô mắt và các cảm giác khó chịu khác. Để giảm mỏi mắt do kỹ thuật số, hãy đặt giới hạn thời gian sử dụng máy tính, máy tính bảng và các thiết bị kỹ thuật số khác của con bạn.

6. Khám mắt định kỳ

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Nếu con bạn thường xuyên phàn nàn về những cơn đau đầu, nhìn mờ hoặc nheo mắt để nhìn các vật thể, con bạn có thể đang gặp phải các triệu chứng của một số bệnh thông thường về mắt, chẳng hạn như cận thị, viễn thị.

Hãy đến gặp bác sĩ nhãn khoa vì những bệnh lý về mắt này thường dễ dàng được điều trị bằng một cặp kính cận hoặc kính áp tròng nhưng tốt hơn hết ngay từ khi còn bé, bạ hãy giúp con cẩn thận trong việc bảo vệ mắt để tránh phải bị cận và đeo kính.

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Theo All About Vision