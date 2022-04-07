Lối thoát nào cho những đứa trẻ "cùng đường" trong bế tắc của chính mình? Ba mẹ nên đặc biệt lưu tâm những dấu hiệu này

Nuôi dạy con 07/04/2022 17:54

Là cha mẹ, thật sợ hãi khi nghe con bạn nói về việc tự tử và rất khó để biết cách giúp đỡ. Nếu con của bạn đang có ý nghĩ tự tử, con có thể đã cảm thấy rất choáng ngợp nhưng có nhiều cách bạn có thể hỗ trợ chúng.

 

Lối thoát nào cho những đứa trẻ 'cùng đường' trong bế tắc của chính mình? Ba mẹ nên đặc biệt lưu tâm những dấu hiệu này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu con của bạn đang có ý nghĩ tự tử, con có thể đã cảm thấy rất choáng ngợp nhưng có nhiều cách bạn có thể hỗ trợ chúng

Hãy tin tưởng vào bản thân và bản năng của bạn và cho con bạn biết rằng bạn đang quan tâm con rất nhiều

  • Lắng nghe con bạn mà không phán xét

  • Cho con thấy rằng bạn quan tâm và con không đơn độc với điều này

  • Nhận hỗ trợ chuyên nghiệp thông qua bác sĩ đa khoa, nhà tâm lý học hoặc cố vấn

  • Khuyến khích con nói chuyện với cố vấn đường dây trợ giúp trẻ em để được hỗ trợ thêm

Là cha mẹ, có thể khó phân biệt được sự khác biệt giữa các dấu hiệu cảnh báo và những thăng trầm bình thường của con bạn.

Lối thoát nào cho những đứa trẻ 'cùng đường' trong bế tắc của chính mình? Ba mẹ nên đặc biệt lưu tâm những dấu hiệu này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo phổ biến. Nhưng nếu bạn không chắc chắn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ trẻ em hoặc bác sĩ nhi khoa.

- Rút tiền từ người khác  

- Tự làm hại mình

- Những gợi ý con đang nghĩ về việc tự tử chẳng hạn như "Con muốn đi ngủ và không bao giờ thức dậy"

Lối thoát nào cho những đứa trẻ 'cùng đường' trong bế tắc của chính mình? Ba mẹ nên đặc biệt lưu tâm những dấu hiệu này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Nói về cảm giác vô dụng, vô vọng, cô đơn, trở thành gánh nặng cho người khác hoặc không có lý do để sống

- Nói về cái chết hoặc tự tử (kể cả một cách đùa cợt)

- Những thay đổi đáng kể trong tâm trạng bao gồm cả việc đột nhiên vui vẻ

- Không làm những việc con từng yêu thích

- Tăng sử dụng ma túy hoặc rượu

- Cho đi tài sản hoặc nói lời tạm biệt

- Kìm các phương tiện để kết thúc cuộc sống như thuốc men hoặc vũ khí

Là cha mẹ, bạn có thể là nguồn hỗ trợ lớn nhất của con bạn

Bạn có thể giúp con rất rất nhiều nếu be scos ý điịnh tự kết liễu cuộc đời mình. Thực hiện các dấu hiệu cảnh báo một cách nghiêm túc như:

 

- Lắng nghe và cho con thấy bạn quan tâm con rất nhiều

 

- Hãy thẳng thắn khi hỏi con về việc tự tử sẽ khiến cảm xúc của con vỡ òa vì ngya những lúc con có các suy nghĩ tiêu cực, con rất cần dù chỉ một lời hỏi han

Lối thoát nào cho những đứa trẻ 'cùng đường' trong bế tắc của chính mình? Ba mẹ nên đặc biệt lưu tâm những dấu hiệu này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

- Hãy cởi mở để nói về ý định tự tử của con để giải thích và chia sẻ với con 

 

- Tiếp tục kiểm tra sức khỏe của con

 

- Giúp con bạn nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp

Lối thoát nào cho những đứa trẻ 'cùng đường' trong bế tắc của chính mình? Ba mẹ nên đặc biệt lưu tâm những dấu hiệu này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Biết rằng không cần phải có tất cả các câu trả lời: chỉ cần lắng nghe, kiên nhẫn, cho con thấy bạn quan tâm và giúp con nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp là những điều con rất cần những phút giấy có ý định mfa người lớn hay gán mác "thiếu suy nghĩ ấy".

Nghe tin con bạn đang có ý định tự tử khiến bạn rất đau khổ và có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến bạn. Nhưng là một người bố, người mẹ bạn hãy thửu một lần bỏ qua cái tôi của người lớn để lắng nghe con, lắng nghe những suy nghĩ non nót, thơ dại của đứa bé nhà mình để thấu hiểu con đang gặp chuyện gì và bạn có thể làm gì để "cứu lấy" con.

Lối thoát nào cho những đứa trẻ 'cùng đường' trong bế tắc của chính mình? Ba mẹ nên đặc biệt lưu tâm những dấu hiệu này - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em cũng gặp những áp lực như người lớn, chỉ là những vấn đề của trẻ đôi lúc lại là những chuyện "vặt" đối với người lớn. Nhưng mong rằng các bậc phụ huynh đừng có những suy nghĩ như vây, trẻ rất cần bạn, dù chuyện bé hay lớn con cũng rất cần sự thấu hiểu và sẻ chia từ bạn. Người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa từng là người lớn, đừng áp những suy nghĩ của người lớn vào trẻ khi con đang đau khổ bởi những áp lực của riêng mình, ba mẹ nhé. Hãy yêu thương và quan tâm con đúng cách để giúp đứa trẻ nhà bạn phát triển thể chất và cả tâm hồn thật đẹp.

Theo Kids helpline

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