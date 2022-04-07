Khi nào cai sữa là một quyết định cá nhân. Một người mẹ có thể bị ảnh hưởng bởi việc quay trở lại làm việc, sức khỏe của cô ấy hoặc của em bé, hoặc chỉ đơn giản là cảm giác rằng đã đến lúc cần cai sữa cho con.

Ăn dặm là khi trẻ chuyển từ sữa mẹ sang các nguồn nuôi dưỡng khác. Cai sữa cho bé là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu của cả bạn và con bạn.

Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng nên tiếp tục cho con bú miễn là phù hợp với mẹ và con. Nhiều phụ nữ chọn cai sữa sau sinh nhật đầu tiên của con họ. Ở độ tuổi này, bé bắt đầu biết đi, biết nói và ăn thức ăn đặc hơn. Vì vậy, con có thể mất hứng thú với việc điều dưỡng một cách tự nhiên.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến cáo chỉ nên cho trẻ bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Sau đó, AAP khuyến nghị kết hợp thức ăn đặc và sữa mẹ cho đến khi trẻ được ít nhất 1 tuổi. Sau đó, trẻ có thể bắt đầu uống sữa bò nguyên chất.

Các bà mẹ khác cho con bú lâu hơn một năm. Cho con bú kéo dài là một lựa chọn hợp lý và lành mạnh cho các bà mẹ và trẻ em chưa sẵn sàng cai sữa. Trên thực tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các bà mẹ nên cho trẻ bú sữa mẹ trong 2 năm đầu đời của trẻ.

Một số phụ nữ chọn cai sữa vào ban ngày và cho con bú vào ban đêm, tùy thuộc vào tình hình công việc và lịch trình của họ.

Dấu hiệu cho thấy con bạn có thể cai sữa

Ảnh minh họa: Internet

Một số trẻ em bằng lòng để bú vô thời hạn. Nhưng nhữngbé khác sẽ cho mẹ biết rằng con đã sẵn sàng để bắt đầu quá trình cai sữa, chẳng hạn như:

con có vẻ không quan tâm hoặc quấy khóc khi bú

con bú trong thời gian ngắn hơn trước đây

con dễ bị phân tâm khi bú

con "chơi" vú, như liên tục kéo ra kéo vào hoặc cắn. Trẻ sơ sinh cắn trong thời gian bú mẹ phải ngay lập tức được đưa ra khỏi vú và dặn dò một cách bình tĩnh nhưng dứt khoát: "Không được cắn. Con cắn đau lắm".

cho con bú chỉ để thoải mái (bú vú nhưng không hút ra sữa)

Phương pháp cai sữa

Để cả mẹ và bé điều chỉnh về thể chất và cảm xúc với sự thay đổi, việc cai sữa nên được thực hiện theo thời gian.

Ảnh minh họa: Internet

Một cách tiếp cận là bỏ một lần bú mỗi tuần cho đến khi con bạn bú hết lượng thức ăn từ bình hoặc cốc. Nếu bạn muốn cho con mình bú sữa mẹ, bạn cần phải bơm để duy trì nguồn sữa của mình. Nếu bạn đang cai sữa cho con mình, thì việc bỏ bú từ từ có thể giúp tránh căng sữa.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách ngừng cho bé bú vào buổi trưa vì nó thường là việc nhỏ nhất và bất tiện nhất, đặc biệt là đối với những bà mẹ đang đi làm.

Một số bà mẹ để lại quyết định cai sữa cho con của họ. Trẻ đang ăn ba bữa thức ăn đặc một ngày (cộng với bữa phụ) thường bú ít hơn. Trong trường hợp đó, sữa của người mẹ sẽ cạn kiệt do không đủ nhu cầu và mẹ sẽ cần phải hút sữa để giữ cho sữa chảy. Nếu con bạn bú mẹ ít hơn, hãy đảm bảo rằng con bạn đang bú đủ sữa công thức hoặc sữa có bổ sung chất sắt. Kiểm tra với bác sĩ về số lượng sữa con bạn nên nhận được.

Nếu con bạn cai sữa trước 1 tuổi, hoặc bạn thấy mình không đủ sữa, bạn cần cho con uống sữa công thức. Kiểm tra với bác sĩ để xem loại sữa công thức nào phù hợp với con bạn nhé.

Làm sao cho thay đổi dễ dàng hơn với con

Việc cai sữa sẽ dễ dàng hơn nếu trẻ cũng đã uống sữa từ nguồn khác. Vì vậy, hãy thử cho con bạn bú bình thường xuyên sau khi việc bú mẹ đã hoàn thành. Ngay cả khi bạn tiếp tục cho con bú sữa mẹ, điều này có thể dễ dàng cai sữa sau này. Nó cũng cho phép các thành viên khác trong gia đình cho em bé ăn và có thể để con bạn cho người chăm sóc.

Hãy nhớ rằng trẻ sơ sinh trên 6 tháng nên ăn thức ăn đặc cũng như sữa mẹ. Sau 1 tuổi, chỉ sữa mẹ sẽ không thể cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng mà trẻ đang lớn cần. Vì vậy thức ăn đặc phải trở thành một phần thường xuyên của chế độ ăn cho con.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn bắt đầu cai sữa, hãy nhớ rằng con bạn cần thời gian để thích nghi với việc uống bằng cốc. Hãy kiên nhẫn khi con bạn bắt đầu khám phá thế giới đồ ăn.

Dưới đây là một số cách khác để thực hiện thay đổi này dễ dàng hơn:

Cho con bạn tham gia một hoạt động vui chơi thú vị hoặc một chuyến đi chơi trong thời gian mà bạn thường cho con bú.

Tránh ngồi tại các điểm thông thường cho con bú của bạn hoặc mặc quần áo thông thường của bạn khi cho bé bú.

Trì hoãn việc cai sữa nếu con bạn đang cố gắng thích nghi với một số thay đổi khác. Cố gắng cai sữa khi con bạn mới bắt đầu trong thời kỳ mọc răng có thể không phải là một ý kiến ​​hay.

Nếu con bạn dưới 1 tuổi, hãy cố gắng cho trẻ bú bình hoặc cốc thường xuyên hơn.

Hãy thử thay đổi thói quen hàng ngày của bạn để bạn có thể tham gia vào thời gian cho con bú khác.

Tranh thủ sự giúp đỡ của ông xã để giúp bạn không bị phân tâm vào thời gian cho con bú thông thường.

Nếu con bạn có thói quen như mút ngón tay cái hoặc trở nên gắn bó với một chiếc chăn an toàn, đừng ngăn cản nó. Con bạn có thể đang cố gắng thích nghi với những thay đổi cảm xúc khi cai sữa.

Theo Kids Health