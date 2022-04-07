Hồi chuông báo động về béo phì và các vấn đề cân nặng ở trẻ em mà ba mẹ nên chú ý

Trẻ em thừa cân thường gặp khó khăn khi theo kịp những đứa trẻ khác và tham gia các hoạt động và thể thao. Những đứa trẻ khác có thể trêu chọc và loại trừ chúng, dẫn đến lòng tự trọng thấp, hình ảnh cơ thể tiêu cực và thậm chí trầm cảm.

Ngày nay, gần một trong số bốn trẻ em và thanh thiếu niên ở các nước phát triển bị thừa cân hoặc béo phì. Số cân tăng thêm đó khiến trẻ em có nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm bệnh tiểu đường, bệnh tim và hen suyễn. Béo phì ở trẻ em cũng gây ra một số thiệt hại về mặt tinh thần.

Nếu bạn đang nhìn con mình vật lộn với cân nặng của mình, bạn sẽ dễ cảm thấy choáng ngợp hoặc bất lực. Nhưng có rất nhiều điều bạn có thể làm để giúp con mình. Chẩn đoán các vấn đề về cân nặng và béo phì càng sớm càng tốt có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng của con bạn khi chúng lớn lên. Bằng cách thu hút sự tham gia của cả gia đình, bạn có thể phá vỡ chu kỳ của các vấn đề về cân nặng và béo phì, tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của con bạn, đồng thời giúp chúng thiết lập mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm sẽ tồn tại suốt đời. Dù cân nặng của con bạn như thế nào, hãy cho chúng biết rằng bạn yêu chúng và tất cả những gì bạn muốn làm là giúp chúng khỏe mạnh và hạnh phúc.

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Trẻ em phát triển với tốc độ khác nhau tại các thời điểm khác nhau, vì vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận biết trẻ có bị thừa cân hay không. Chỉ số khối cơ thể (BMI) sử dụng các phép đo chiều cao và cân nặng để ước tính lượng mỡ cơ thể của một đứa trẻ. Tuy nhiên, mặc dù BMI thường là một chỉ số tốt, nó KHÔNG phải là thước đo hoàn hảo về lượng mỡ trong cơ thể và thậm chí có thể gây hiểu nhầm vào những thời điểm trẻ đang trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh.

Nếu con bạn đăng ký chỉ số BMI cao theo tuổi, bác sĩ có thể cần thực hiện các đánh giá và sàng lọc thêm để xác định xem mỡ thừa có phải là vấn đề hay không.

Nguyên nhân của các vấn đề về cân nặng và béo phì ở trẻ em

Hiểu được cách trẻ trở nên thừa cân ngay từ đầu là một bước quan trọng để phá vỡ chu kỳ. Hầu hết các trường hợp béo phì ở trẻ em là do ăn quá nhiều và tập thể dục quá ít. Trẻ em cần đủ thức ăn để hỗ trợ tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh. Nhưng khi con hấp thụ nhiều calo hơn lượng calo đốt cháy trong suốt cả ngày, nó có thể dẫn đến tăng cân.

Nguyên nhân của các vấn đề về cân nặng ở trẻ em có thể bao gồm:

Các gia đình bận rộn nấu ăn ở nhà ít hơn và ăn ở ngoài nhiều hơn.

Dễ dàng tiếp cận với đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt giá rẻ, nhiều calo.

Khẩu phần thức ăn lớn hơn, cả ở nhà hàng và ở nhà.

Trẻ em tiêu thụ một lượng lớn đường trong đồ uống có đường và ẩn trong một loạt các loại thực phẩm.

Trẻ em dành ít thời gian vui chơi bên ngoài hơn và dành nhiều thời gian hơn để xem TV, chơi trò chơi điện tử và ngồi trước máy tính.

Nhiều trường loại bỏ hoặc cắt giảm các chương trình giáo dục thể chất của họ.

Để chống lại các vấn đề về cân nặng, hãy để cả gia đình cùng tham gia với con

Các thói quen lành mạnh nên bắt đầu từ ở nhà. Cách tốt nhất để chống lại hoặc ngăn ngừa các vấn đề về béo phì và cân nặng ở trẻ em là đưa cả gia đình vào một con đường lành mạnh hơn. Lựa chọn thực phẩm tốt hơn và trở nên năng động hơn sẽ có lợi cho tất cả mọi người, bất kể cân nặng.

Bạn cũng có thể tạo ra tác động to lớn đến sức khỏe của con mình bằng cách tham gia vào các chi tiết trong cuộc sống của chúng. Dành thời gian với con bạn, nói về một ngày của chúng, chơi, đọc sách, nấu ăn có thể cung cấp cho chúng sự thúc đẩy lòng tự trọng mà chúng có thể cần để thực hiện những thay đổi tích cực.

Dẫn đầu bằng ví dụ

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Nếu con bạn thấy bạn rau, năng động và hạn chế thời gian xem TV, thì rất có thể con bạn cũng sẽ làm như vậy.

Bạn ăn gì

Nói với con bạn về thức ăn lành mạnh mà bạn đang ăn, trong khi bạn đang ăn nó. Bạn có thể nói, "Mẹ/Ba đang ăn bông cải xanh với nước sốt tỏi. Con muốn ăn một miếng không?"

Khi bạn nấu ăn

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Nấu ăn lành mạnh trước mặt con cái của bạn. Tốt hơn hết, hãy giao cho con một công việc phù hợp với lứa tuổi trong nhà bếp. Nói với con về những gì bạn đang làm và tại sao nó tốt cho cơ thể.

Cách bạn di chuyển

Tập thể dục theo một cách nào đó mỗi ngày. Hãy xác thực và làm những điều bạn thích. Nói cho con bạn biết bạn đang làm gì và mời chúng tham gia cùng bạn.

Thời gian rảnh rỗi của bạn

Tránh xem tivi hoặc sử dụng máy tính quá nhiều. Trẻ em ít có khả năng bật màn hình hơn nếu chúng đang tắt và bạn đang làm điều gì đó mà chúng có thể tham gia.

Các chiến lược cho cuộc sống thực

Nhận ra rằng bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn bạn có thể nghĩ. Bạn có thể tắt TV, máy tính hoặc trò chơi điện tử. Bạn có thể chọn xuống xe buýt sớm hơn bình thường một trạm và đi bộ hết quãng đường còn lại, đặc biệt là khi bạn đi cùng con. Bạn có thể cho gia đình ăn thêm rau cho bữa tối.

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Hãy nghĩ về những lợi ích trước mắt. Nếu việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim trong tương lai có vẻ trừu tượng, hãy tập trung vào những điều tốt đẹp có thể xảy ra ngay bây giờ. Bạn sẽ không cảm thấy no một cách khó chịu nếu ăn một phần nhỏ hơn hoặc bỏ qua món tráng miệng. Đi bộ đường dài với con bạn có thể dẫn đến một cuộc nói chuyện tuyệt vời mà cả hai đều không lường trước được. Khiêu vũ hoặc chơi với con bạn rất thú vị và có thể mang lại cho bạn một buổi tập luyện tuyệt vời.

Nếu việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim trong tương lai có vẻ trừu tượng, hãy tập trung vào những điều tốt đẹp có thể xảy ra ngay bây giờ. Bạn sẽ không cảm thấy no một cách khó chịu nếu ăn một phần nhỏ hơn hoặc bỏ qua món tráng miệng. Đi bộ đường dài với con bạn có thể dẫn đến một cuộc nói chuyện tuyệt vời mà cả hai đều không lường trước được. Khiêu vũ hoặc chơi với con bạn rất thú vị và có thể mang lại cho bạn một buổi tập luyện tuyệt vời. Thực hiện các thay đổi nhỏ, dễ dàng theo thời gian. Đề nghị các thành viên trong gia đình cùng nhau chạy bộ mỗi ngày có lẽ sẽ khiến bạn mãn nhãn. Sẽ dễ dàng và hấp dẫn hơn khi bắt đầu với một số cách tiếp cận mới về dinh dưỡng và hoạt động thể chất mà cả gia đình thực sự sẵn sàng thử. Ví dụ, đi dạo sau bữa tối vài đêm một tuần thay vì bật TV.

Lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn

Mặc dù bạn có thể cần phải thực hiện những thay đổi lớn đối với thói quen ăn uống của gia đình mình, nhưng việc thay đổi mọi thứ ngay lập tức thường dẫn đến việc lừa dối hoặc bỏ cuộc. Thay vào đó, hãy bắt đầu bằng cách thực hiện các bước nhỏ, dần dần hướng tới việc ăn uống lành mạnh như thêm salad vào bữa tối mỗi tối hoặc đổi khoai tây chiên kiểu Pháp lấy rau hấp thay vì một bước chuyển đổi mạnh mẽ. Khi những thay đổi nhỏ trở thành thói quen, bạn có thể tiếp tục thêm nhiều lựa chọn lành mạnh hơn.

Ăn theo màu cầu vồng

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Phục vụ và khuyến khích tiêu thụ nhiều loại trái cây và rau quả. Điều này nên bao gồm màu đỏ (củ cải đường, cà chua), màu cam (cà rốt, bí), màu vàng (khoai tây, chuối), màu xanh lá cây (rau diếp, bông cải xanh), v.v. giống như ăn theo màu cầu vồng.

Ưu tiên bữa sáng

Những trẻ ăn sáng ít bị thừa cân hoặc béo phì hơn những trẻ bỏ bữa đầu tiên trong ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tập trung vào các lựa chọn lành mạnh, chẳng hạn như bột yến mạch, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ và ít đường, và sữa ít béo thay vì ngũ cốc có đường, bánh rán hoặc bánh nướng.

Tìm đường ẩn trong các món ăn khác

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Giảm lượng kẹo và món tráng miệng mà bạn và con bạn ăn chỉ là một phần của trận chiến. Đường cũng ẩn chứa trong các loại thực phẩm đa dạng như bánh mì, súp đóng hộp, nước sốt mì ống, khoai tây nghiền ăn liền, bữa tối đông lạnh, bữa ăn ít chất béo, thức ăn nhanh và nước sốt cà chua. Cơ thể nhận được tất cả những gì cần thiết từ đường tự nhiên có trong thức ăn, vì vậy bất cứ thứ gì được thêm vào cũng chẳng là gì ngoài rất nhiều calo rỗng. Kiểm tra nhãn và chọn các sản phẩm ít đường và sử dụng các nguyên liệu tươi hoặc đông lạnh thay vì hàng đóng hộp.

Lên lịch cho các bữa ăn đều đặn

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Đa số trẻ em thích thói quen. Nếu con bạn biết chúng sẽ chỉ lấy thức ăn vào một số thời điểm nhất định, chúng sẽ có nhiều khả năng ăn những gì chúng nhận được khi nhận được.

Hạn chế đi ăn ngoài

Nếu bạn phải ăn ngoài, hãy cố gắng tránh thức ăn nhanh.

Theo Help Guide