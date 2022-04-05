Các mẹ đừng quá "lăn tăn" khi trẻ nghịch bẩn, đây chính là lý do bạn nên để con trẻ dính bẩn trong những ngày cận kề mùa hè

Nuôi dạy con 05/04/2022 07:36

Đùa nghịch với bùn đất có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện kỹ năng hoạt động ngoài trời của trẻ. Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không cùng con “bừa bộn” trong đất cát?

Cởi giày, tìm một chỗ thoải mái trên bãi cỏ và nói chuyện vu vơ! Lần cuối cùng bạn nhảy trong một vũng nước, bùn nhão qua kẽ ngón chân hoặc thậm chí dính một chút đất dưới móng tay là khi nào? Với mùa hè sắp đến thì việc khởi đầu một sự khám phá và học hỏi đang chờ con trẻ. Bây giờ là lúc để thoa kem chống nắng, đội mũ,  đeo kính râm và tham gia cùng con bạn ở không gian ngoài trời, như cắm trại, đi biển hay tham quan đó đây.

Ngoài những lợi ích rõ ràng của không khí trong lành, tập luyện thể dục và tăng cường vitamin D từ việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, thì hãy ra ngoài vườn trồng cây, đào cát ở bãi biển và nhào nặn trong bùn đất là điều kỳ diệu tạo nên sức khỏe tinh thần lạc quan cho con bạn.

Việc dính bẩn có thể làm giảm mức độ căng thẳng, tăng cường hệ thống miễn dịch, phát triển các kỹ năng vận động tối hơn và giúp xây dựng tình yêu và nhận thức suốt của trẻ đối với môi trường của chúng ta. Nếu chúng ta biết và quan tâm đến môi trường xung quanh mình, chúng ta sẽ chăm sóc chúng tốt hơn. Điều đặc biệt hơn: nếu bọn trẻ đang ở bên ngoài vui chơi thì chúng sẽ không có thời gian cắm mặt vào các thiết bị điện tử - và bạn cũng vậy!

1. Làm bánh bùn

Bánh bùn có lẽ là một trò chơi tuổi thơ mà nhiều người đã từng trải qua mỗi khi trời mưa. Hãy làm một chiếc bánh bùn nhỏ cùng con của bạn vào cuối tuần. Chỉ cần cho trẻ một ít đất khô và một cái bát hoặc chai nước, sau đó bắt đầu nhào nặn bánh theo ý muốn của bé. Việc sử dụng đồ dùng không sử dụng tới hay dùng tay không để làm bánh, thì hãy để trẻ tự quyết định. Điều này sẽ giúp trẻ làm quen với bụi bẩn và rèn luyện tính sẵn sàng làm việc, không ngại ngần cho trẻ.

Các mẹ đừng quá 'lăn tăn' khi trẻ nghịch bẩn, đây chính là lý do bạn nên để con trẻ dính bẩn trong những ngày cận kề mùa hè - Ảnh 1

2. Xây lâu đài

Lâu đài cát hay lâu đài bùn là những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời mà trẻ có thể tự mình làm được. Khả năng sáng tạo là vô hạn nếu trẻ được làm quen và chế tạo những hình thù mà chúng muốn, từ đó làm tăng thêm trí tưởng tượng và phong phú thêm hình ảnh cảm quan về thế giới thực trong đầu của con bạn.

Các mẹ đừng quá 'lăn tăn' khi trẻ nghịch bẩn, đây chính là lý do bạn nên để con trẻ dính bẩn trong những ngày cận kề mùa hè - Ảnh 2

3. Trồng cây

Nếu bạn có sân vườn, hãy cho con bạn làm quen với mảnh đất hoặc một chậu đất của riêng chúng. Tay trẻ có thể sẽ phải dính bùn đất để trồng cây, tuy nhiên việc trồng cây là một hoạt động tuyệt vời giúp trẻ nuôi dưỡng tình yêu với thực vật, đồng thời dạy cho trẻ tính cẩn thận, kỹ càng và kiên nhẫn trong việc chăm sóc cây cũng như người thân, vật nuôi trong nhà.

Các mẹ đừng quá 'lăn tăn' khi trẻ nghịch bẩn, đây chính là lý do bạn nên để con trẻ dính bẩn trong những ngày cận kề mùa hè - Ảnh 3

4. Hòa mình vào bãi biển

Hãy để con bạn làm quen và hòa mình với bờ cát trắng, bãi biển xanh để xây dựng thêm tình yêu thiên nhiên ở trẻ. Trẻ con là một trong những điều kỳ diệu nhất mà tạo hóa ban tặng và cảm quan của chúng về thế giới sẽ vô cùng phong phú và sâu sắc nếu bố mẹ dành thời gian chia sẻ thế giới với chúng theo cách chân thật nhất - đến nhìn và cảm nhận. Việc để con bạn chơi đùa với cát trắng trên bãi biển sẽ giúp tâm hồn trẻ thư giãn hơn sau những giờ học tập và chơi đùa với cát với những chiếc xô nhỏ, thau cát và tòa lâu đài bằng cát sẽ khiến trẻ suy nghĩ, tìm tòi và tăng khả năng sáng tạo hơn trong mọi việc.

Các mẹ đừng quá 'lăn tăn' khi trẻ nghịch bẩn, đây chính là lý do bạn nên để con trẻ dính bẩn trong những ngày cận kề mùa hè - Ảnh 4

Lời kết

Điều quan trọng là khi bố mẹ dành thời gian cho con trẻ và không ngại để chúng dính bẩn, bởi việc trẻ tiếp xúc với thế giới xung quanh sẽ giúp trẻ học cách đối phó với những trải nghiệm mới và khác biệt, từ đó gạt bỏ được tính ngại ngần ra khỏi “từ điển” của chúng. Hãy cùng vui vẻ và tạo dựng kỷ niệm với con trẻ khi chúng còn là những đứa bé đầy tò mò, mộng mơ nhé!

Theo Woman Magazine

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