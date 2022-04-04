Dựa dẫm sẽ là "con sâu" ăn mòn tự tin trong con, đây là những cách giúp bạn xây dựng tính tự lập cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ

Lòng tự trọng bén rễ hay tàn lụi tùy thuộc vào cách bạn xử lý các tín hiệu vui vẻ của con mình, sự quan tâm và thích thú cũng như xác nhận và chú ý đến các tín hiệu cầu cứu, đau khổ, tức giận, sợ hãi, xấu hổ, ghê tởm và khuyên can của con.

Nền tảng của sự phát triển lòng tự trọng là sự kết hợp giữa bạn là ai, bạn cảm thấy thế nào về bản thân và bạn nghĩ gì về tiềm năng tương lai của mình.

Trong những tháng năm tới, khi con bạn trưởng thành, lòng tự trọng của trẻ sẽ trở thành một mạng lưới phức tạp hơn với những cảm xúc và suy nghĩ đan xen về bản thân cũng như về cách trẻ nhìn và được người khác nhìn nhận. Trẻ em đang lớn và cũng như người lớn thường dao động giữa các giai đoạn tự cao và thấp trong suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm. Tuy nhiên, nền tảng vững chắc về lòng tự trọng được xây dựng bằng những phản ứng thích hợp với các tín hiệu của trẻ và được nuôi dưỡng trong suốt thời thơ ấu sẽ giúp hầu hết mọi người duy trì một cái nhìn lạc quan về cuộc sống và tương lai của họ trong suốt quá trình thăng trầm của cuộc đời.

Là cha mẹ, bạn là những người quan trọng nhất trong thế giới của bé. Bạn cung cấp cho con bạn những định nghĩa đầu tiên về bản thân. Bạn cho con biết qua từng lời nói, cử chỉ và hành động của mình rằng con quan trọng như thế nào và con được thế giới bên ngoài nhìn nhận như thế nào.

Mục tiêu của bạn bây giờ với con bạn là giúp con phát triển ý thức về bản thân một cách hợp lý và ổn định. Khi con lớn lên, điều đó sẽ cho phép con nhận thức chính xác tài năng và khả năng của mình, ứng phó với cuộc sống một cách linh hoạt và nhìn vào mục tiêu và năng lực của mình một cách thực tế.

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Tất nhiên, chìa khóa thực sự là yêu chính bản chất của con bạn, yêu thương và đánh giá đứa trẻ vì bản thân chúng, con người của chúng. Nhưng điều này thường dễ nói hơn làm, đặc biệt nếu cha mẹ không được yêu thương và quý trọng. Tuy nhiên, hiểu được tín hiệu của con cũng có thể hữu ích cho ba mẹ râst nhiều không chỉ trong việc xây dựng tự lập cho con. Phần lớn bản chất của trẻ được gói gọn trong sở thích và thú vui của trẻ và việc hiểu, cần chú ý đến các tín hiệu tiêu cực có thể giúp ngăn chặn chu kỳ thất vọng, tổn thương và tức giận có thể làm "ô nhiễm" mối quan hệ cha mẹ-con cái và làm xói mòn thế giới nội tâm của trẻ.

Nền tảng của tự trọng trong con

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Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc đời, bạn có thể đặt nền tảng cho lòng tự trọng bằng cách phản ứng một cách thích hợp với các tín hiệu cầu cứu (đau khổ, tức giận, v.v.) và vui vẻ (thích thú và thích thú) của trẻ.

Nhiều chuyên gia tin rằng một nền tảng quan trọng khác của lòng tự trọng liên quan đến trải nghiệm năng lực của trẻ. Năng lực ban đầu đạt được là kết quả của khả năng não tạo ra trật tự khỏi sự rối loạn của tất cả các kích thích đến. Khả năng phát triển năng lực vốn có của trẻ sơ sinh đặt nền tảng cho việc làm chủ tương tác với thế giới và con người sau này, tinh vi hơn, từ đó có thể tạo ra cảm giác tự trọng. Một phần của sự phát triển này khi một đứa trẻ lớn lên là học được rằng nó có thể kiểm soát các sự kiện bên ngoài.

Cách giúp con bạn xây dựng tính tự lập

Tập trung sự chú ý thích hợp vào đứa trẻ

Trẻ sơ sinh phát triển mạnh khi chúng cảm thấy chúng thực sự quan tâm đến bạn và là trung tâm của vũ trụ của bạn. Con sử dụng tín hiệu của mình để thể hiện toàn bộ phạm vi cảm xúc của con. Khi một đứa trẻ khóc, quấy, hoặc la ó, con mong đợi bạn phản ứng với sự nhiệt tình hoặc đau khổ của con.

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Điều mà các bậc cha mẹ đôi khi quên là đối với trẻ sơ sinh, những phản ứng đau khổ đó tỷ lệ thuận với tình huống. Bé luôn muốn bạn chú ý đến bé khi bé thông báo điều gì đó một cách không chắc chắn. Con đôi lúc thấy mình không có khả năng tự mình giải quyết tình huống. Vì vậy, con sẽ yêu cầu sự giúp đỡ của bạn theo cách duy nhất mà anh ấy có thể. Nếu điều đó không khơi gợi được sự thông cảm và chú ý của bạn, nếu bạn không đáp lại và giúp bé thoát khỏi tình trạng đau khổ, con sẽ bắt đầu nghĩ rằng những vấn đề của anh ta không thực sự quan trọng, con sẽ cảm thấy thế nào cũng không quan trọng. Thay vào đó, nếu bạn dành cơ hội để chú ý, xác thực và xác nhận cảm xúc cũng như nhận thức của trẻ, bạn sẽ giúp trẻ trở nên tự tin hơn rất nhiều.

Cung cấp phần thưởng và khen ngợi cũng là một phương án hay

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Cùng với sự chú ý, khen thưởng và khen ngợi từ bạn là điều cần thiết đối với lòng tự trọng của trẻ. Bạn không bao giờ được quên con bạn muốn được giống bạn và được bạn thích đến mức nào.

Trẻ em cần được nghe rằng bạn tán thành chúng và nghĩ rằng chúng thật tuyệt vời. Con mong mỏi được nhìn thấy "ánh mắt lấp lánh trong mắt bạn" báo hiệu tình yêu và sự chấp thuận từ ba mẹ. Bạn không thể cho rằng con biết bạn cảm thấy thế nào. Con cần được nói, được chỉ lặp đi lặp lại và lặp đi lặp lại. Về lâu dài, khen thưởng và khen ngợi có xu hướng là động lực tốt hơn và lành mạnh hơn là sợ hãi và xấu hổ trong con.

Bảo vệ và cho phép con bày tỏ những sợ hãi

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Nếu một đứa trẻ cảm nhận thế giới là đe dọa hoặc nguy hiểm, chúng hầu như không thể cảm thấy dũng cảm và mạnh mẽ. Nhưng khi bạn phản ứng lại những tín hiệu tiêu cực về sự đau khổ và tức giận của con mình bằng cách cho phép biểu hiện những tín hiệu đó và sau đó loại bỏ những yếu tố gây ra, bạn đã bắt đầu cung cấp cho con những công cụ để đối phó với thế giới. Khi nói đến cảm giác tự tin, không có gì giúp một em bé bất lực bằng việc biết rằng em có thể phụ thuộc vào bạn để che chắn cho em khỏi nguy hiểm và đau khổ.

Theo Kelly Mom