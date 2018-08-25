Gợi ý cách sử dụng hạt chia cho bé ăn dặm ngon, chuẩn vị và bổ dưỡng

Hạt Chia mangđến nhiều công dụng tốt cho mọi lứa tuổi: từ vận động viên cho đến người lớn tuổi, bà bầu,… và cực tốt với trẻ em. Có thể kể đến các công dụng bao gồm:

Hạt Chia đóng vai trò quan trọng giúp hỗ trợ sự phát triển lành mạnh não bộ cũng như hệ thần kinh của trẻ. Trẻ sẽ nhận thức tốt, phát triển và phản ứng tốt với môi trường hơn. Đồng thời, hạt Chia còn rất tốt cho mắt.

Trong hạt Chia có chứa hàm lượng cao chất béo axit béo omega-3, gấp 8 lần so với lượng axit béo trong cá hồi. Chị em nên thường xuyên bổ sung hạt Chia để giúp trí não của trẻ phát triển trong giai đoạn mang thai.

Giúp xương khớp phát triển

Hạt Chia có chứa hàm lượng canxi khá cao

Trong hạt Chia có chứa hàm lượng canxi khá cao nên cho trẻ ăn dặm với hạt Chia sẽ giúp giảm nguy cơ thiếu canxi, phòng ngừa bệnh còi xương và tác động tốt đến hệ xương của trẻ.

Chống táo bón

Dùng hạt Chia giúp cung cấp chất xơ có tác dụng làm sạch hệ thống tiêu hóa và chữa bệnh khó đi ngoài. Vì trong hạt chia có nhiều chất xơ nên sẽ giúp bé ăn dặm đi ngoài dễ dàng, hạn chế táo bón.

Hạt Chia giúp cung cấp chất xơ có tác dụng làm sạch hệ thống tiêu hóa

Những công dụng khác: hạt Chia chứa khoáng chất: sắt, kali, magie, phốt pho, chất chống oxy hóa, giàu vitamin,… rất tốt cho trẻ.

Bổ sung nhiều protein

Bổ sung hạt Chia thông qua các bữa ăn chính sẽ mang lại nhiều lợi ích khác nhau như giúp hình thành và duy trì các cơ bắp và các bộ phận cơ thể khác.

Dùng hạt Chia giúp bổ sung nhiều protein

Cứ trong 100gram hạt Chia sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 16gram protein. Do đó, bạn cần có cách sử dụng hạt Chia phù hợp để trẻ có được lượng protein cần thiết hàng ngày.

Bổ sung năng lượng cho trẻ

Dùng hạt Chia là cách bổ sung nguồn năng lượng đáng kể cho chúng ta. Đặc biệt, hạt Chia giúp cung cấp năng lượng cho trẻ em nhiều hơn so với năng lượng của người lớn.

2. Cách sử dụng hạt Chia cho bé ăn dặm

Những bé còn đang bú mẹ thì không nên dùng hạt Chia. Khi bé đã tròn 6 tháng tuổi, mẹ có thể áp dụng cách sử dụng hạt Chia cho bé ăn dặm đảm bảo trẻ vẫn thích ăn mà mùi vị không thay đổi như sau:

Trộn trực tiếp vào thức ăn

Rắc thêm hạt Chia vào cháo và trộn đều

Nghiền hạt Chia nhỏ ra rồi trộn vào bột để nấu cho trẻ ăn. Với những trẻ đã ăn cháo, mẹ có thể rắc thêm hạt Chia vào cháo và trộn đều lên cho trẻ ăn.

Hạt Chia + chuối + bơ nghiền

Mẹ có thể cho hạt Chia vào trong các loại sinh tố yêu thích của trẻ.

Sinh tố chuối, bơ, hạt Chia cực ngon

Cho nửa quả bơ, 1 quả chuối, 1 thìa nhỏ hạt chia khô và thêm ít bột trà xanh vào máy xay sinh tố thật nhuyễn, bạn đã có một thức uống bổ dưỡng cho trẻ. Bạn cho bé ăn sinh tố 1 hoặc là 2 bữa tùy theo độ tuổi.

Cà rốt + táo + hạt Chia

Với cách dùng hạt Chia đơn giản này, mẹ sẽ cần chuẩn bị 4 củ nhỏ cà rốt, cùng 1 quả táo.

Hạt Chia chỉ mang đến công dụng cao khi bạn dùng đúng cách, đúng lúc

Gọt sạch vỏ các loại quả này rồi cho vào nồi hấp chín. Lưu ý cho táo vào sau vì táo chín nhanh hơn cà rốt. Tiếp theo, bạn cho thêm 2 thìa nhỏ hạt chia vào máy xay và xay nhuyễn mịn ra cho bé dùng dần.

Bí đỏ + Lê + hạt Chia:

Đầu tiên, mẹ hấp 1 miếng nhỏ bí đỏ. Sau đó, gọt vỏ quả lê, thái nhỏ. Đem trộn chung với 2 thìa hạt chia nhỏ rồi xay mịn, nhuyễn. Cuối cùng bạn đem trộn với bí đỏ hấp và cho bé dùng. Đây là món ăn với hạt chia rất thơm ngon chắc chắn bé sẽ rất thích.

Dùng hạt Chia với bánh bông lan

Cho hạt Chia vào nguyên liệu làm bánh sẽ giúp món bánh trở nên bổ dưỡng hơn

Bạn xay nhuyễn hạt chia thành bột rồi cho bột hạt Chia đó vào trong bột làm bánh bông lan. Hạt Chia khi cho vào nguyên liệu làm bánh sẽ giúp món bánh của bạn trở nên bổ dưỡng hơn nhiều. Với món bánh này, bạn có thể dùng chúng vào bữa sáng hoặc bữa tối tùy thích.

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3. Một số điều cần lưu ý khi sử dụng hạt chia cho bé ăn dặm

Không dùng hạt Chia quá nhiều vì tiêu hóa của bé còn non nớt, dễ bị đầy bụng, chướng bụng, khó tiêu,…

Không dùng hạt Chia quá nhiều

Liều lượng vừa đủ với trẻ nhỏ là chỉ cần 1,2 thìa hạt chia mỗi ngày.

Nên nhớ ngâm cho hạt chia nở trước khi dùng. Ngâm qua đêm là tốt nhất vì chúng sẽ hấp thu khoảng 10 lần khối lượng và biến thành gel.

Tránh để trẻ em dùng hạt Chia sống, chưa nấu chín, hay chưa ngâm

Không dùng hạt Chia sống: Dùng hạt Chia sống có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ em. Vì thế bạn cần tránh để trẻ em dùng hạt Chia sống, chưa nấu chín, hay chưa ngâm.

Cho trẻ uống nhiều nước để tránh tình trạng khó chịu ở trẻ.

Với những gợi ý cực hay về cách sử dụng hạt Chia cho bé ăn dặm trên, hi vọng mẹ sẽ biết cách sử dụng để có được những đồ uống, thức ăn từ hạt Chia vừa ngon lại vừa được bổ sung chất dinh dưỡng.