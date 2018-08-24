Hướng dẫn cách uống hạt Chia tốt cho bà bầu

Mẹ bầu 24/08/2018 09:58

Từ lâu, hạt chia đã được biết đến là thực phẩm cung cấp dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, không phải chị em nào cũng nắm rõ được công dụng của hạt chia và cách uống hạt chia tốt cho bà bầu.

1. Tác dụng của hạt Chia với bà bầu

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Hạt Chia là một trong những loại thực phẩm siêu năng lượng
  •  Tốt cho hệ thần kinh và giảm stress hiệu quả cho bà bầu

Hạt chia có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Đặc biệt, chất Omega-3 trong hạt Chia cao hơn so với các thực phẩm khác. 

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Hạt chia là nguồn axit béo giàu Omega-3

Hạt Chia mang đến hiệu quả tái tạo tế bào thần kinh và tăng cường rí não rất tốt. Dùng hạt Chia thường xuyên sẽ giúp bà bầu có tinh thần thoải mái và tránh được stress.

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Hạt Chia giúp bà bầu có tinh thần thoải mái và tránh được stress
  • Bổ sung máu cho bà bầu

Trong hạt Chia có chứa hàm lượng Folate cao nên phòng ngừa khiếm khuyết ống thần kinh của thai nhi và giúp bổ sung hồng cầu hiệu quả. Từ đó giúp thai nhi có sự phát triển toàn diện và về thể lực lẫn trí tuệ.

Bên cạnh đó, lượng sắt trong hạt Chia sẽ bổ sung máu và có tác động trực tiếp đến sự hình thành não bộ và hệ thần kinh cho trẻ.

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Hạt Chia giúp bổ sung chất sắt

  • Nguồn sữa dồi dào cho bà bầu

 Hạt Chia mang lại nguồn sữa dồi dào cho bà bầu bởi chứa hàm lượng chất đạm (protein) rất cao và dễ hấp thu.

  •  Giúp xương của mẹ và bé chắc khỏe hơn

Trong hạt chia có chứa hàm lượng chất Canxi rất cao. Nhờ vậy mà bà bầu sử dụng hạt chia sẽ có xương chắc khỏe. Bên cạnh đó, thai nhi sẽ có hệ xương phát triển rất tốt ngay từ khi mới hình thành.

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Bà bầu nên thêm hạt Chia vào khẩu phần ăn hàng ngày
  • Giảm táo bón ở bà bầu

Trong hạt Chia có hàm lượng chất xơ cao giúp bồi bổ cho bà bầu mà không gây tăng cân hay các vấn đề về tiêu hóa. Đồng thời, sử dụng hạt Chia sẽ cung cấp đầy đủ các dưỡng chất như: chất xơ, magie, phopho, kali, khoáng chất và các vitamin…

2. Cách uống hạt chia tốt cho bà bầu

Hạt Chia có vị nhạt, dễ sử dụng.Tùy vào sở thích của từng người mà  có cách dùng khác nhau. Cách đơn giản nhất đó là mẹ bầu có thể dùng làm một gia vị thêm vào món ăn.

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Tùy vào sở thích của từng người mà  có cách dùng hạt chia khác nhau

Để bổ sung dinh dưỡng khi mang thai, sau đây là một số gợi ý cách dùng hạt chia chế biến thành thức uống mẹ có thể thử:

  • Nước uống hạt Chia
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Nước hạt Chia

Ngâm 1-2 thìa café hạt Chia trong nước lọc khoảng 10 phút.

Sau đó, khuấy đều tay để hạt Chia nở ra và không bị vón cục. Để dễ uống hơn, mẹ bầu có thể thêm vào ít đường phèn. Đây là món nước uống thanh mát, chống táo bón rất tốt.

  • Nước ép trái cây hạt Chia
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Thêm hạt Chia vào nước ép trái cây

Bạn có thể thêm vào 1 muỗng hạt Chia vào khi ép trái cây để uống.

  • Nước chanh và hạt Chia
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Hỗn hợp nước chanh hạt Chia

Bạn pha nước chanh theo cách bình thường rồi thêm hạt chia vào. Chúng ta sẽ nhanh chóng có một cốc nước chanh đặc biệt dinh dưỡng.

  • Hạt chia & sữa

So với sữa, hạt chia có chứa hàm lượng canxi cao hơn gấp nhiều lần. Bạn có thể uống sữa hàng ngày kèm theo kết hợp cho hạt chia vào chung.

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Uống sữa kèm với hạt Chia
  • Sinh tố hạt chia

Thêm 1-2 muỗng hạt chia vào ly sinh tố. Tiếp theo, bạn dùng máy xay sinh tố xay đều. Sau khoảng 15 phút, bạn cho đá bào vào và  xay thêm một lần nữa là có thể thưởng thức.

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Sinh tố hạt Chia 

Một số món ăn từ hạt Chia khác:

  • Canh hạt Chia

Thêm 3-4 muỗng cà phê hạt Chia vào nấu khi canh hoặc hầm chung với các loại rau củ. Chỉ đơn giản  như vậy là bạn đã có một món ăn dinh dưỡng. Vì hạt Chia không có mùi vị nên hương vị của các loại rau củ sẽ không bị ảnh hưởng.

  • Salad hạt Chia

Thêm vào 1-2 muỗng hạt Chia cho  món salad sẽ giúp tăng dinh dưỡng và lạ miệng.

  • Hạt Chia làm bánh hoặc nấu cháo

Mẹ bầu sẽ thấy đói bụng rất nhanh khi ăn cháo. Tuy nhiên, khi thêm 1 muỗng canh hạt Chia vào nấu chung, mẹ bầu sẽ có cảm giác no lâu hơn. Đồng thời, món cháo cũng sẽ bổ sung thêm dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe.  

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Thêm hạt Chia vào nấu chung với cháo

Dùng hạt Chia làm bánh cũng rất ngon. Trong hạt Chia có chất dầu rất tốt cho sức khỏe và không làm mẹ bầu tăng cân quá mức.

  • Sữa chua hoặc kem hạt Chia

Thêm hạt Chia vào sữa chua sẽ giúp tăng thêm những lợi ít trong việc làm đẹp da, chống rụng tóc và chống lão hóa da.

Với những thông tin hữu ích vừa được chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã có thể biết cụ thể về tác dụng của hạt Chia cũng như cách uống hạt chia tốt cho bà bầu. Hạt Chia là thực phẩm giúp mẹ khỏe và thai nhi phát triển một cách toàn diện mà các bà bầu không thể bỏ qua.

Bà bầu nên thêm hạt chia vào khẩu phần ăn hàng ngày vì 5 lý do này

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