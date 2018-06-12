Bà bầu nên thêm hạt chia vào khẩu phần ăn hàng ngày vì 5 lý do này

Bà bầu ăn hạt chia sẽ cung cấp cho cơ thể một lượng lớn các dưỡng chất cực kỳ quan trọng nuôi thai nhi khỏe mạnh, ngăn ngừa hiện tượng sinh non.

Thời kỳ mang thai, nhu cầu dinh dưỡng của bà bầu tăng lên nhiều lần. Bà bầu có thể ăn đa dạng các thực phẩm thuộc 4 nhóm dưỡng chất khác nhau. Trong số đó, chị em không thể bỏ qua hạt chia – một loại hạt nhỏ bé nhưng có tác dụng cực kỳ lớn với sức khỏe bà bầu. Tác dụng của hạt chia đối với bà bầu Cung cấp axit béo omega 3 Omega 3 đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ống thần kinh và não bộ thai nhi. Theo trang HealthyMommy, một nghiên cứu gần đây cho biết bà bầu ăn hạt chia còn giúp thai nhi giảm nguy cơ mắc các triệu chứng dị ứng, eczema.

Bà bầu ăn hạt chia sẽ giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh thai nhi - Ảnh minh họa: Internet Lượng omega 3 trong hạt chia không chỉ tốt cho thai nhi mà còn giúp bà bầu có làn da, mái tóc và hệ móng khỏe mạnh. Giàu protein Bà bầu cần khoảng 70g nhu cầu protein mỗi ngày để hỗ trợ quá trình hoàn thiện các hệ cơ quan của thai nhi đồng thời bổ sung năng lượng cho cơ thể mẹ. Protein giúp phát triển hệ cơ, giúp vết thương mẹ bầu nhanh lành và là nguồn dự trữ năng lượng cho chị em trong suốt hành trình mang thai và nuôi con.

Ăn hạt chia sẽ giúp bà bầu giảm cảm giác thèm ăn, ngăn ngừa các nguy cơ thừa cân, béo phì khi mang thai. Chất xơ dồi dào Lượng chất xơ trong hạt chia cung cấp hơn 1/3 nhu cầu hàng ngày của mẹ bầu. Thường xuyên bổ sung hạt chia trong những bữa ăn phụ sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa mẹ bầu hoạt động trơn tru, giảm thiểu tối đa nguy cơ táo bón. Hàm lượng sắt phong phú Lượng sắt trong hạt chia cao gấp 3 lần trong cải bó xôi. Do đó, bà bầu ăn hạt chia là cách dễ dàng nhất để bổ sung sắt cho cơ thể. Lượng máu của mẹ bầu trong thời kỳ mang thai tăng gần 50%, do đó nhu cầu sắt cũng cần tăng theo. Lượng sắt trong hạt chia cao gấp nhiều lần so với một số loại rau lá xanh khác - Ảnh minh họa: Internet Sắt đóng vai trò thúc đẩy sản sinh các tế bào hồng cầu trong cơ thể mẹ và bé. Theo thống kê, phần lớn bà bầu bị thiếu hụt lượng sắt trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối. Cung cấp magie Ngoài nguyên tố sắt, hạt chia cũng là nguồn dinh dưỡng cung cấp cho bà bầu nhiều magie. Magie sẽ giúp giảm các triệu chứng co thắt, căng cơ dẫn tới hiện tượng chuột rút trong thai kỳ. Khoáng chất này giúp ngăn ngừa các dấu hiệu sinh non bằng cách làm giảm các cơn co thắt tử cung đột ngột. Có thể thấy, hạt chia cung cấp hầu hết các dưỡng chất quan trọng cho bà bầu. Vì vậy, chị em hãy tập thói quen bổ sung thêm hạt chia vào những bữa ăn phụ.

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