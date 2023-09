Bà bầu nên thêm hạt chia vào khẩu phần ăn hàng ngày vì 5 lý do này

Ăn hạt chia sẽ giúp bà bầu giảm cảm giác thèm ăn, ngăn ngừa các nguy cơ thừa cân, béo phì khi mang thai.

Chất xơ dồi dào

Lượng chất xơ trong hạt chia cung cấp hơn 1/3 nhu cầu hàng ngày của mẹ bầu. Thường xuyên bổ sung hạt chia trong những bữa ăn phụ sẽ giúp kích thích hệ tiêu hóa mẹ bầu hoạt động trơn tru, giảm thiểu tối đa nguy cơ táo bón.

Hàm lượng sắt phong phú

Lượng sắt trong hạt chia cao gấp 3 lần trong cải bó xôi. Do đó, bà bầu ăn hạt chia là cách dễ dàng nhất để bổ sung sắt cho cơ thể. Lượng máu của mẹ bầu trong thời kỳ mang thai tăng gần 50%, do đó nhu cầu sắt cũng cần tăng theo.

Lượng sắt trong hạt chia cao gấp nhiều lần so với một số loại rau lá xanh khác - Ảnh minh họa: Internet

Sắt đóng vai trò thúc đẩy sản sinh các tế bào hồng cầu trong cơ thể mẹ và bé. Theo thống kê, phần lớn bà bầu bị thiếu hụt lượng sắt trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối.

Cung cấp magie

Ngoài nguyên tố sắt, hạt chia cũng là nguồn dinh dưỡng cung cấp cho bà bầu nhiều magie. Magie sẽ giúp giảm các triệu chứng co thắt, căng cơ dẫn tới hiện tượng chuột rút trong thai kỳ. Khoáng chất này giúp ngăn ngừa các dấu hiệu sinh non bằng cách làm giảm các cơn co thắt tử cung đột ngột.

Có thể thấy, hạt chia cung cấp hầu hết các dưỡng chất quan trọng cho bà bầu. Vì vậy, chị em hãy tập thói quen bổ sung thêm hạt chia vào những bữa ăn phụ.