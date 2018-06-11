Bà bầu nằm nghiêng bên phải có nguy hiểm cho thai nhi không?

Mẹ bầu 11/06/2018 16:28

Nằm nghiêng bên phải là tư thế ngủ quen thuộc của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, trong thời gian bầu bí liệu nằm ngủ ở tư thế này có tốt cho thai nhi?

Thai nhi có bị ảnh hưởng nếu bà bầu nằm nghiêng bên phải?

Ngoài chế độ dinh dưỡng, tư thế ngủ của bà bầu quyết định có ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Do đó, bước vào thời kỳ bầu bí, các chị em đều cố gắng điều chỉnh tư thế ngủ sao cho phù hợp.

Nhiều người có thói quen nằm nghiêng bên phải khi ngủ. Tuy nhiên, ở góc độ sức khỏe, việc nằm nghiêng bên phải khi ngủ của bà bầu sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi.

Bà bầu nằm nghiêng bên phải có nguy hiểm cho thai nhi không? - Ảnh 1
Theo khuyến cáo, bà bầu không nên nằm nghiêng bên phải khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ cho biết, việc nằm nghiêng bên phải khi mang thai có thể khiến thai nhi thiếu dưỡng khí. Theo đó, phần bên phải cơ thể bà bầu là nơi các tĩnh mạch chủ đi qua. Mẹ bầu thường xuyên nằm bên phải sẽ tạo áp lực lên hệ thống dây chằng; Màng tử cung và mạch máu bị kéo căng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình lưu thông máu cho thai nhi.

Hậu quả là thai nhi sẽ thiếu hụt lượng máu cần thiết nuôi cơ thể. Nghiêm trọng hơn, thai nhi sẽ rơi vào tình trạng thiếu dưỡng khí.

Những tư thế ngủ sai lầm bà bầu cần tránh

Bà bầu không chỉ tránh nằm nghiêng bên phải khi ngủ mà còn cần hạn chế những tư thế nguy hiểm sau:

Nằm ngửa: Trong tam cá nguyệt đầu tiên, bà bầu có thể nằm ngửa vì trọng lượng thai nhi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, từ tuần thai thứ 16 trở đi, bà bầu tuyệt đối không nên nằm ngửa. Nằm ở tư thế này có thể khiến trọng lượng thai nhi đè lên cột sống, cơ lưng, ruột và các mạch máu lớn. Thời gian dài có thể khiến bà bầu bị đau khớp, mắc bệnh trĩ và giảm lượng máu cung cấp cho thai nhi. Thai nhi sẽ chậm phát triển và thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Bà bầu nằm nghiêng bên phải có nguy hiểm cho thai nhi không? - Ảnh 2
Bà bầu nên hạn chế nằm sấp và nằm ngửa trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Nằm sấp: Các bác sĩ khuyến cáo bà bầu nên tránh nằm sấp. Tư thế nằm sấp khi mang bầu không chỉ khiến chị em cảm thấy khó chịu mà còn gây tổn thương nghiêm trọng cho thai nhi.

Tư thế ngủ nào tốt nhất cho bà bầu?

Theo nghiên cứu, tư thế ngủ tốt nhất cho bà bầu và thai nhi là nằm nghiêng bên trái. Đây chính là tư thế phù hợp hỗ trợ quá trình phát triển của thai nhi trong bụng mẹ với các ưu điểm:

- Cơ thể bà bầu không phải chịu bất kỳ lực ép nào, tạo điều kiện cho hệ tim mạch hoạt động bình thường. Thận dễ bài tiết chất thải, làm giảm lượng nước tích tụ trong cơ thể giúp bà bầu tránh được nguy cơ phù nề khi mang thai.

- Bà bầu dễ dàng ngồi dậy sau khi ngủ, lực ép xuống xương chậu không nhiều.

- Thai nhi sẽ nhận được nhiều dưỡng khí và chất dinh dưỡng nhất khi mẹ bầu nằm nghiêng bên trái.

Bà bầu nằm nghiêng bên phải có nguy hiểm cho thai nhi không? - Ảnh 3
Nằm nghiêng bên trái khi ngủ là tư thế thích hợp nhất với bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, bà bầu cần tránh nằm nghiêng bên phải khi ngủ để không ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Tuy nhiên, trong quá trình nằm ngủ, để cơ thể cảm thấy thoải mái hơn bà bầu có thể đổi sang tư thế nằm nghiêng bên trái, nằm ngửa nhưng chỉ nên duy trì trong vài phút.

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