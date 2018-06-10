Bà bầu ăn chôm chôm: Giải pháp cực tốt trị chứng phù nề và ốm nghén

Bà bầu ăn chôm chôm không chỉ giúp giải nghén, giảm phù nề mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cực kỳ tốt cho sức khỏe mẹ và bé.

Chôm chôm là loại trái cây nhiệt đới được trồng nhiều ở các tỉnh phía Nam nước ta. Mùa chôm chôm chính vụ rơi vào tháng 6 hàng năm. Loại quả này có nhiều tác dụng tuyệt vời với sức khỏe. Đối với phụ nữ mang thai, chôm chôm là giải pháp tuyệt với cho các chị em bị chứng ốm nghén hành hạ. Tháng 6 là thời điểm chôm chôm vào mùa - Ảnh minh họa: Internet Bà bầu ăn chôm chôm có tốt cho sức khỏe không? Theo trang Momjunction, ăn chôm chôm trong giai đoạn bầu bí cực tốt cho phụ nữ mang thai với những lợi ích vượt trội sau:

Giảm ốm nghén Khi mang thai, đa số các bà bầu đều phải trải qua những trận ốm nghén kinh hoàng. Nhiều bà bầu chỉ nghén trong tam cá nguyệt đầu tiên nhưng một số trường hợp bị nghén suốt thai kỳ. Để cải thiện tình trạng này, bà bầu có thể ăn một số loại trái cây giải nghén trong đó có chôm chôm. Vị ngọt thanh của loại quả này sẽ giúp bà bầu thoát khỏi cảm giác buồn nôn, chóng mặt. Ngừa nguy cơ thiếu máu thai kỳ Thường xuyên ăn chôm chôm sẽ giúp bà bầu ngừa nguy cơ thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet Lượng sắt dồi dào trong quả chôm chôm giúp mẹ bầu giảm các triệu chứng chóng mặt, mệt mỏi vì nguyên nhân thiếu máu do thiếu sắt khi mang thai. Sắt còn giúp làm tăng nồng độ hemoglobin trong máu cho mẹ bầu. Do đó, bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, cách tốt nhất là bà bầu hãy ăn nhiều chôm chôm.

Phòng chống bệnh tật Bà bầu ăn chôm chôm sẽ giúp chống lại sự tấn công của một số vi khuẩn gây ra các bệnh thường gặp như: Cảm cúm, sốt, đau đầu. Chôm chôm còn có tác dụng thúc đẩy hệ tiêu hóa bà bầu làm việc hiệu quả. Ngoài ra, chôm chôm còn cung cấp khoảng 5% nhu cầu phốt pho cho bà bầu, ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy. Giàu vitamin E Một số mẹ bầu cảm thấy làn da kém sức sống và thường xuyên bị ngứa trong thời kỳ mang thai. Ăn chôm chôm sẽ giúp chị em giảm được các triệu chứng ngứa ngáy, giúp da dẻ đều màu, chắc khỏe hơn nhờ hàm lượng cao vitamin E. Ổn định huyết áp, giảm phù nề Tình trạng phù nề khi bầu bí sẽ được cải thiện nếu bà bầu thường xuyên ăn chôm chôm - Ảnh minh họa: Internet Bà bầu bị huyết áp cao hay huyết áp thấp đều ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ và con. Ăn chôm chôm thường xuyên sẽ giúp bà bầu ổn định huyết áp. Các triệu chứng phù nề tay, chân sẽ giảm thiểu một cách rõ rệt. Biết được những công dụng tuyệt vời của chôm chôm đối với sức khỏe, bà bầu hãy tích cực ăn loại trái cây này khi đang vào chính vụ nhé.

Bà bầu đẻ không đau, con chào đời nhanh nhờ ăn 7 thực phẩm này vào tháng cuối Đến thời điểm dự sinh nhưng bé yêu vẫn chưa ra đời, mẹ bầu có thể bổ sung các thực phẩm dưới đây để kích thích các cơn chuyển dạ đến một cách tự nhiên. Một số enzym trong những thực phẩm này sẽ kích thích cơ vùng tử cung giúp quá trình vượt cạn diễn ra nhanh chóng.

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