Bà bầu đẻ không đau, con chào đời nhanh nhờ ăn 7 thực phẩm này vào tháng cuối

Theo trang MomJunction, đến ngày dự sinh nếu mẹ bầu không có dấu hiệu chuyển dạ, các bác sĩ sẽ can thiệp bằng một số phương pháp y khoa. Tuy nhiên, nếu tích cực ăn một số thực phẩm có tác dụng kích thích dạ con dưới đây, bà bầu không những nhanh chóng sinh con mà còn giảm đi những cơn đau đẻ.

Thời điểm sinh nở cận kề cũng là lúc mẹ bầu chuẩn bị tâm lý cho công cuộc vượt cạn. Lúc này, nhiều chị em có cảm giác bọc ối sẽ vỡ nhưng lại không cảm thấy bất cứ cơn đau co thắt nào.

Các món cay, nhiều gia vị (cà ri Ấn Độ, canh kim chi, lẩu Thái….) có thể kích thích bà bầu nhanh chuyển dạ bằng việc tiết ra hoạt chất prostaglandin gây co thắt thành tử cung. Thành phần capsaicin trong ớt hiểm cũng giúp kích thích phần ruột và tử cung, thúc đầy quá trình chuyển dạ.

Mẹ bầu lưu ý chỉ ăn dứa tươi, tránh ăn các sản phẩm dứa đóng hộp vì hàm lượng bromelain sẽ không cao. Tuy nhiên, chị em đừng nên ăn quá nhiều dứa nếu không muốn bị tiêu chảy.

Đu đủ

Ăn đu đủ xanh vào những tuần cuối thai kỳ có thể giúp mẹ bầu nhanh chuyển dạ - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ xanh chứa enzym papain hỗ trợ kích hoạt các cơn co thắt tử cung. Hoạt chất này được tìm thấy nhiều trong mủ lá và trái đu đủ còn xanh. Papain hoạt động tương tự như hormone oxytocin và protaglandin kích thích các cơn co thắt.

Giấm balsamic

Được mệnh danh là “giấm cho quý tộc", giấm balsamic có nguồn gốc từ vùng Bắc Ý và là loại giấm đắt nhất thế giới. Giấm được làm từ nước ép trái nho trắng có tác dụng kích thích các cơn chuyển dạ ở bà bầu.

Trà lá mâm xôi

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng bà bầu uống trà lá mâm xôi sẽ làm tác động lên các cơ vùng tử cung giúp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dạ. Thời điểm cận kề ngày sinh, bà bầu hãy uống loại trà thảo mộc này như một cách để thư giãn và giúp cơn vượt cạn đến đúng thời điểm.

Cam thảo

Cam thảo sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dạ ở bà bầu diễn ra sớm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cam thảo đen có tác dụng giảm chứng ợ nóng và các bệnh lý dạ dày khác. Trong cam thảo cũng chứa thành phần glycyrrhizin có tác dụng làm tăng lượng hormone prostaglandin tiết ra làm co thắt tử cung. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu uống quá nhiều cam thảo ở tam cá nguyệt thứ ba cũng dễ dẫn đến tình trạng sinh non. Do đó, chị em cần uống với liều lượng hợp lý.

Trà hạt thì là

Nổi tiếng với tác dụng chữa đầy hơi và các chứng rối loạn tiêu hóa, trà hạt thì là cũng có tác dụng giúp bà bầu nhanh chóng chuyển dạ. Một muỗng canh hạt thì là pha cùng nước nóng sẽ có tác dụng kích thích các cơn co thắt tử cung xuất hiện dày đặc hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.