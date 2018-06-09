Bà bầu đẻ không đau, con chào đời nhanh nhờ ăn 7 thực phẩm này vào tháng cuối

Mẹ bầu 09/06/2018 15:00

Đến thời điểm dự sinh nhưng bé yêu vẫn chưa ra đời, mẹ bầu có thể bổ sung các thực phẩm dưới đây để kích thích các cơn chuyển dạ đến một cách tự nhiên. Một số enzym trong những thực phẩm này sẽ kích thích cơ vùng tử cung giúp quá trình vượt cạn diễn ra nhanh chóng.

Thời điểm sinh nở cận kề cũng là lúc mẹ bầu chuẩn bị tâm lý cho công cuộc vượt cạn. Lúc này, nhiều chị em có cảm giác bọc ối sẽ vỡ nhưng lại không cảm thấy bất cứ cơn đau co thắt nào.

Bà bầu đẻ không đau, con chào đời nhanh nhờ ăn 7 thực phẩm này vào tháng cuối - Ảnh 1
Nếu đang mong con chào đời, mẹ bầu hãy ăn nhiều thực phẩm kích thích quá trình chuyển dạ vào những tuần cuối cùng của thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Theo trang MomJunction, đến ngày dự sinh nếu mẹ bầu không có dấu hiệu chuyển dạ, các bác sĩ sẽ can thiệp bằng một số phương pháp y khoa. Tuy nhiên, nếu tích cực ăn một số thực phẩm có tác dụng kích thích dạ con dưới đây, bà bầu không những nhanh chóng sinh con mà còn giảm đi những cơn đau đẻ.

Thực phẩm giúp bà bầu nhanh chuyển dạ

 Món ăn cay

Bà bầu đẻ không đau, con chào đời nhanh nhờ ăn 7 thực phẩm này vào tháng cuối - Ảnh 2
Nếu muốn cơn chuyển dạ đến nhanh, hãy ăn cay - Ảnh minh họa: Internet

Các món cay, nhiều gia vị (cà ri Ấn Độ, canh kim chi, lẩu Thái….) có thể kích thích bà bầu nhanh chuyển dạ bằng việc tiết ra hoạt chất prostaglandin gây co thắt thành tử cung. Thành phần capsaicin trong ớt hiểm cũng giúp kích thích phần ruột và tử cung, thúc đầy quá trình chuyển dạ. 

Dứa

Những tuần cuối thai kỳ, bà bầu hãy tích cực ăn dứa để mau chóng sinh con. Dứa chứa bromelain – một loại ezym có tác dụng làm mềm cổ tử cung, kích thích sự có bóp cơ trơn tử cung, thúc đẩy quá trình chuyển dạ.

Mẹ bầu lưu ý chỉ ăn dứa tươi, tránh ăn các sản phẩm dứa đóng hộp vì hàm lượng bromelain sẽ không cao. Tuy nhiên, chị em đừng nên ăn quá nhiều dứa nếu không muốn bị tiêu chảy.

Đu đủ

Bà bầu đẻ không đau, con chào đời nhanh nhờ ăn 7 thực phẩm này vào tháng cuối - Ảnh 3
Ăn đu đủ xanh vào những tuần cuối thai kỳ có thể giúp mẹ bầu nhanh chuyển dạ - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ xanh chứa enzym papain hỗ trợ kích hoạt các cơn co thắt tử cung. Hoạt chất này được tìm thấy nhiều trong mủ lá và trái đu đủ còn xanh. Papain hoạt động tương tự như hormone oxytocin và protaglandin kích thích các cơn co thắt.

Giấm balsamic

Được mệnh danh là “giấm cho quý tộc", giấm balsamic có nguồn gốc từ vùng Bắc Ý và là loại giấm đắt nhất thế giới. Giấm được làm từ nước ép trái nho trắng có tác dụng kích thích các cơn chuyển dạ ở bà bầu.

Trà lá mâm xôi

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng bà bầu uống trà lá mâm xôi sẽ làm tác động lên các cơ vùng tử cung giúp thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dạ. Thời điểm cận kề ngày sinh, bà bầu hãy uống loại trà thảo mộc này như một cách để thư giãn và giúp cơn vượt cạn đến đúng thời điểm.

Cam thảo

Bà bầu đẻ không đau, con chào đời nhanh nhờ ăn 7 thực phẩm này vào tháng cuối - Ảnh 4
Cam thảo sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dạ ở bà bầu diễn ra sớm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cam thảo đen có tác dụng giảm chứng ợ nóng và các bệnh lý dạ dày khác. Trong cam thảo cũng chứa thành phần glycyrrhizin có tác dụng làm tăng lượng hormone prostaglandin tiết ra làm co thắt tử cung. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu uống quá nhiều cam thảo ở tam cá nguyệt thứ ba cũng dễ dẫn đến tình trạng sinh non. Do đó, chị em cần uống với liều lượng hợp lý.

Trà hạt thì là

Nổi tiếng với tác dụng chữa đầy hơi và các chứng rối loạn tiêu hóa, trà hạt thì là cũng có tác dụng giúp bà bầu nhanh chóng chuyển dạ. Một muỗng canh hạt thì là pha cùng nước nóng sẽ có tác dụng kích thích các cơn co thắt tử cung xuất hiện dày đặc hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

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Cách nấu chè mè đen bột sắn dây cho bà bầu nhanh chuyển dạ, lợi sữa sau sinh

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