Cách nấu chè mè đen bột sắn dây cho bà bầu nhanh chuyển dạ, lợi sữa sau sinh

Hạt mè đen chứa nhiều dầu, giàu protein, vitamin E, axit folic giúp bà bầu dễ dàng chuyển dạ. Bên cạnh đó, theo Đông y, bột sắn dây có tác dụng bổ khí huyết, tốt cho phụ nữ có thai. Sự kết hợp của mè đen và bột sắn dây khi nấu chè sẽ giúp cơ thể bà bầu giải nhiệt, bổ máu, đẹp da và cực kỳ lợi sữa.

- Đường: 150g

- Nước sôi để nguội: 800ml

- Gừng: 1 củ nhỏ

Cách làm:

Bước 1: Chọn mua và chế biến mè đen để nấu chè

Bà bầu nên chọn mè đen trồng tại Việt Nam để đảm bảo an toàn và chất lượng. Mè đen nước ta có màu vàng nhạt (thường lẫn cả hạt vàng, hạt đỏ, khó vê vỏ). Trong khi đó mè đen nước ngoài hạt đen nhánh, to cứng, dễ vê nhưng chất lượng kém hơn.

Mè đen Việt Nam có màu vàng nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Mè đen nước ngoài có hạt to, đen nhánh - Ảnh minh họa: Internet

Mè đen mua về mẹ sàng bỏ hết bụi bẩn, hạt mốc, hỏng, sạn. Mẹ có thể đem rửa với nước rồi phơi khô, sau đó cho mè đen lên chảo rang với lửa nhỏ. Vừa rang vừa đảo đều tay đến khi hạt mè nổ lách tách thì chín. Tiếp đến, mẹ cho 200ml nước rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Mè sau khi rang chị em đem xay nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sơ chế bột sắn dây

Mẹ bầu hòa tan bột sắn dây với nước - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu hòa tan bột sắn dây với 600ml nước đến khi tan sau đó bắc lên bếp đun với lửa nhỏ. Vừa đun chị em nhớ khuấy đều tay để bột không bị đọng dưới đáy nồi. Đến khi bột sắn dần chuyển màu trong suốt thì mẹ bầu cho mè đen vừa xay nhuyễn vào. Tiếp tục khuấy đều trên bếp trong vòng 1 phút.

Bước 3: Thêm gừng vào chè mè đen bột sắn dây

Để món chè có mùi vị thơm và ấm hơn, chị em dùng một củ gừng rửa sạch, cạo vỏ, đập dập rồi cho nguyên củ vào nồi chè, tiếp tục khuấy đều, nêm đường vừa đủ ngọt. Mẹ bầu đun sôi chè từ 1 – 2 phút thì tắt bếp.

Bột sắn dây khi chuyển sang màu trong thì chị em cho mè xay nhuyễn vào - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ có thể rắc thêm dừa tươi hoặc nước cốt dừa để ăn cùng chè. Món chè mè đen bột sắn dây sẽ ngon hơn khi bà bầu thưởng thức nóng.

Bà bầu có thể thêm nước cốt dừa hoặc dừa tươi cho món chè ngon miệng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chúc mẹ bầu thành công với cách nấu chè mè đen bột sắn dây đơn giản tại nhà!