Bà bầu nên uống nước dừa vào thời điểm nào để tăng ối, con sinh ra da dẻ hồng hào?

Đa số các bà bầu đều có chung thắc mắc là nên uống nước dừa khi nào để tốt cho mẹ và con. Trên thực tế, nước dừa là loại nước giải khát tự nhiên, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho mẹ bầu. Tuy nhiên, nếu chị em lạm dụng quá mức và uống sai thời điểm có thể gây nguy hại đến thai nhi.

Tác dụng của nước dừa đối với bà bầu và thai nhi Với vị ngọt thanh tự nhiên, nước dừa là thức uống phổ biến tốt cho sức khỏe mọi người. Theo quan niệm dân gian, bà bầu uống nước dừa thường xuyên con sinh ra sẽ có làn da trắng trẻo, hồng hào. Lượng nước ối cũng được tăng lên đáng kể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bà bầu uống một lượng nước dừa vừa phải rất tốt cho sức khỏe vì trong nước dừa chứa nhiều vitamin và khoáng chất tự nhiên. Nước dừa sẽ giúp mẹ bầu cải thiện các chứng ợ nóng và táo bón thường gặp.

Bà bầu uống nước dừa đúng cách rất tốt cho sức khỏe của mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet Thói quen uống nước dừa khi mang thai còn có tác dụng lợi tiểu giúp loại bỏ các chất độc, làm sạch đường tiết niệu. Thức uống này còn ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu từ đó làm giảm nguy cơ sinh non. Ngoài ra, nước dừa còn giúp bà bầu tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa cơ thể, ổn định huyết áp giúp cải thiện lưu thông máu và tốt cho hệ tim mạch. Mặt khác, lượng đường tự nhiên thấp làm hạn chế nguy cơ tiểu đường thai kỳ cho mẹ bầu. Khi mệt mỏi, một ly nước dừa cũng giúp mẹ bầu tái tạo năng lượng khiến tinh thần thoải mái hơn.

Bà bầu nên uống nước dừa khi nào? Thời điểm tốt nhất trong ngày bà bầu nên uống nước dừa là vào buổi sáng. Cơ thể bà bầu sẽ tiếp nhận nhiều năng lượng và dinh dưỡng giúp hỗ trợ các hoạt động trong ngày và cung cấp tối đa dưỡng chất cho thai nhi. Bên cạnh đó, khoảng thời gian phù hợp cho bà bầu bắt đầu uống nước dừa là từ tam cá nguyệt thứ hai. Bà bầu nên uống nước dừa vào mỗi buổi sáng - Ảnh minh họa: Internet Theo khuyến cáo của các bác sĩ sản khoa, nước dừa với đặc tính mát có tác dụng giải nhiệt cho cơ thể, làm mát toàn thân khiến các cơ trở nên mềm yếu, hạ huyết áp dẫn đến nguy cơ sảy thai trong 3 tháng đầu. Ngoài ra, hàm lượng chất béo cao cũng khiến bà bầu bị đầy bụng, khó tiêu nếu uống quá nhiều. Vì vậy, bà bầu chỉ nên uống nước dừa sau từ tháng thứ 4 để tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Không chỉ ba tháng đầu, bà bầu không nên uống nước mía trong suốt thai kỳ theo lời khuyên của bác sĩ sản khoa Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, Ths. Bs Lê Thị Kiều Dung cho biết, bà bầu không nên uống nước mía trong suốt thai kỳ để tránh nguy cơ tiểu đường và ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Thay vào đó, phụ nữ mang thai nên ăn đủ chất và đến gặp bác sĩ chuyên khoa khi sức khỏe có các dấu hiệu bất thường.

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