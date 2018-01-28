Không chỉ ba tháng đầu, bà bầu không nên uống nước mía trong suốt thai kỳ theo lời khuyên của bác sĩ sản khoa

Vậy theo bác sĩ, bà bầu 3 tháng đầu có được uống nước mía không và liều lượng như thế nào là phù hợp?

Thưa bác sĩ, hiện em đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ hai. Thời gian gần đây, cơ thể em ốm nghén khá nặng. Em thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và không ăn uống được nhiều. Sợ ảnh hưởng đến con, em đã tìm hiểu các cách trị ốm nghén và bổ sung chất dinh dưỡng . Trên các diễn đàn cho mẹ bầu , nhiều người mách chị em nên uống nước mía để hết ốm nghén và giúp con tăng cân.

Trả lời:

Bà bầu có nên uống nước mía khi mang thai

Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây cũng là thắc mắc chung của rất nhiều chị em trong thời gian bầu bí. Tôi xin được giải đáp như sau:

Nhiều người cho rằng việc uống nước mía khi mang thai sẽ làm giảm cơn ốm nghén, giúp con tăng cân. Đây là quan niệm sai lầm cần tránh.

Khi mang thai, cơ thể phụ nữ có nhiều thay đổi. Nguyên nhân chính là do sự thay đổi hormone thai kỳ. Các hormone HCS (humnan chorionic gonadotrophin), estrogen, progesterone, endorphin… tiết ra nhiều hơn khiến tâm trạng mẹ bầu luôn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng.

Bên cạnh đó, hormone insulin – hormone có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa đường trong cơ thể mẹ bầu cũng được sản xuất nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của mẹ và thai nhi.

Mẹ bầu uống nước mía khi mang thai khiến lượng đường trong cơ thể tăng cao, insulin không thể điều chỉnh được lượng đường phù hợp. Hậu quả là bà bầu mắc hội chứng tiểu đường thai kỳ. Vì thành phần chủ yếu của nước mía chính là đường.

Bà bầu không nên uống nước mía khi mang thai để tránh nguy cơ tiểu đường thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, không chỉ ba tháng đầu mà suốt cả thời kỳ mang thai, chị em không nên uống nước mía để bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và con.

Lời khuyên về chế độ dinh dưỡng

Ngày nay, đa số phụ nữ khi mang thai thường có tâm lý ăn rất nhiều các loại thức ăn bổ dưỡng. Hiện tượng này dẫn đến tình trạng cân nặng tăng một cách đột biến. Có thai phụ tăng từ 20 – 30 kg khi bầu bí. Điều này hoàn toàn không tốt cho bé.

Thông thường, cân nặng trung bình của bé khi chào đời chỉ nên dao động trong khoảng từ 2,8 – 3,2 kg. Nếu thừa cân, đứa trẻ sẽ có nguy cơ mắc các bệnh hô hấp, tim bẩm sinh, béo phì, cao huyết áp. Trong khi đó, những trẻ có cân nặng đạt tiêu chuẩn sẽ có sức đề kháng cao, trí tuệ phát triển tốt hơn.

Thay vì uống nước mía để con nhanh tăng cân, mẹ bầu nên ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng để thai nhi có cân nặng đạt chuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, về chế độ dinh dưỡng khi mang thai, chị em nên lưu ý:

- Nên ăn đầy đủ các chất, các thực phẩm giàu dinh dưỡng (thịt, cá, trứng, sữa, rau quả tươi…) để cung cấp đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất cho thai nhi.

- Không nên ăn quá nhiều (theo tâm lí ăn cho mẹ và con) mà chỉ nên ăn vừa phải.

- Ăn ít cơm và tinh bột.

- Hạn chế ăn các chất đường, chất béo không tốt cho sức khỏe.

Đặc biệt, khi thấy sức khỏe có những dấu hiệu bất thường, chị em nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa để kịp thời chẩn đoán. Tuyệt đối không tự ý tìm hiểu các thông tin tràn lan, gây nhiễu trên mạng.

Chúc bạn có một thai kỳ khỏe mạnh!

Ths. Bs Lê Thị Kiều Dung

(Khoa Sản - Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM)