Da mịn màng bất chấp nắng hè nhờ thường xuyên uống trà bí đao hạt chia thanh mát làm theo cách này

Hàm lượng cao Omega-3 trong hạt chia có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe tim mạch cũng như giúp tái tạo hệ thống tế bào thần kinh, tốt cho não bộ.

Trà bí đao chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan nhanh chóng. Bên cạnh đó, thức uống này còn giúp chống say nắng, làm đẹp da và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cách làm thức uống này cũng rất đơn giản, bạn có thể bắt tay vào thực hiện ngay để gia đình cùng thưởng thức:

Chính vì vậy, trà bí đao hạt chia sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn giải khát ngày nắng nóng cũng như giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ làn da và vóc dáng.

Cách làm trà bí đao hạt chia cực đơn giản tại nhà

Nguyên liệu:

– 500g bí đao (nên chọn những quả không quá non cũng không quá già)

– 1/4 thìa cà phê muối

– Mía lau

– 80g đường phèn

– Lá dứa

– 2 lít nước

– 3 thìa cà phê hạt chia

Nguyên liệu cần chuẩn bị - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Bí đao để nguyên vỏ rửa sạch, bỏ ruột và hạt, sau đó thái thành từng miếng nhỏ. Lá dứa rửa sạch rồi dùng dây buộc gọn. Mía rửa sạch, chẻ tư rồi đập dập.

Bắc nồi lên bếp, lót phần mía và lá dứa xuống đáy nồi, cho bí đao và đường phèn vào đun sôi cùng 2 lít nước và 1/4 thìa cà phê muối. Đun sôi khoảng 30 phút với lửa vừa rồi tắt bếp.

Đun sôi các nguyên liệu trong 30 phút - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nước nguội, bạn lọc lấy phần nước bí đao, bỏ bã rồi cho thêm hạt chia vào khuấy đều. Bạn có thể cho vào chai thủy tinh và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Lưu ý, trà bí đao hạt chia có thể bảo quản được 2 ngày trong ngăn mát tủ lạnh. Tốt nhất, bạn nên nấu một lượng vừa đủ cho cả gia đình và uống hết trong ngày.

Lọc lấy phần nước trà bí đao rồi cho thêm hạt chia vào - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của trà bí đao hạt chia

Nước trà bí đao hạt chia không chứa chất béo, hàm lượng natri cũng rất thấp nên có tác dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ điều trị bệnh xơ cứng động mạch, tăng huyết áp, viêm thận, ung nhọt, phù thũng…

Thường xuyên dùng trà bí đao hạt chia còn giúp ngăn ngừa và làm giảm các chứng bệnh như ho có đờm do nhiệt, bệnh đái tháo đường, bệnh gan, cao huyết áp và một số bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa.

Thường xuyên dùng trà bí đao hạt chia rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy hàm lượng chất dinh dưỡng trong thức uống này còn có tác dụng cải thiện làn da, giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Chúc bạn thành công với cách làm trà bí đao hạt chia đơn giản này nhé!