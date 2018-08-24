Cách pha hạt chia uống giảm cân hiệu quả chỉ sau 1 tuần

Vào bếp 24/08/2018 10:07

Nếu biết sớm hơn những lợi ích thần kỳ cũng như cách pha hạt chia uống để giảm cân nhanh đến thế này, việc ăn kiêng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đối với các cô gái.

Hạt chia không chỉ là nguồn dinh dưỡng dồi dào có lợi cho sức khỏe mà còn là loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân, chống béo phì rất tốt. Với cách pha hạt chia uống để giảm cân cùng cách sử dụng đều đặn dưới đây, chắc chắn bạn sẽ tìm cho mình được hướng đi mới giúp việc ăn kiêng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

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Pha hạt chia uống mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe

Những lợi ích không tưởng của hạt chia

Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta bận rộn hơn trong mọi việc và ngay cả những bữa ăn. Do đó, tình trạng thừa cân béo phì, ăn ít chất xơ, đau dạ dày tăng cao kéo theo nhiều hệ lụy đối với sức khỏe.

Chỉ với một lượng nhỏ hạt chia mỗi ngày, cơ thể sẽ được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho hoạt động trong ngày. Hạt chia phù hợp cho những người không có nhiều thời gian cho mỗi bữa ăn hay không thể duy trì một chế độ dinh dưỡng đa dạng.

Trong hạt chia chứa nhiều chất béo có lợi omega-3 vốn có nhiều trong cá hồi, rất tốt cho sức khỏe và ngăn ngừa tiến trình lão hóa. Protein và chất xơ cũng chiếm một lượng lớn trong hạt chia, cung cấp đủ nhu cầu cần thiết của cơ thể trong 1 ngày. Ngoài ra, trong hạt chia cũng có rất nhiều vitamin, canxi, sắt,... cùng chất chống oxy hóa.

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Hạt chia bổ sung cho cơ thể nhiều chất dinh dưỡng có lợi

Vì sao hạt chia hỗ trợ giảm cân hiệu quả?

Hạt chia chứa lượng axit béo omega-3 cao gấp 8 lần so với lượng axit béo có trong cá hồi, giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn. Bổ sung hạt chia vào bữa ăn mỗi ngày là đã đủ để cơ thể được nạp nguồn năng lượng dồi dào, là biện pháp giảm cân hiệu quả mà không gây ra nguy cơ suy nhược cơ thể hay làm ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ thể.

Cách pha hạt chia uống để giảm cân

Hạt chia rất dễ kết hợp với các loại thực phẩm khác để thực hiện chế độ giảm cân đủ chất mà vẫn đảm bảo hiệu quả cao. Dưới đây là cách pha hạt chia uống để giảm cân hữu hiệu chỉ trong vòng 1 tuần, không chỉ giảm lượng mỡ thừa mà còn giúp thanh lọc cơ thể, bổ sung thêm lượng vitamin cần thiết ngừa lão hóa:

Hạt chia pha cùng nước chanh

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Hạt chia pha cùng nước chanh vừa hỗ trợ giảm cân nhanh vừa làm đẹp da

Ngâm hạt chia trong nửa cốc nước nóng khoảng 10-15 phút cho hạt chia nở ra thì thêm vào một chút nước lạnh cho nước nguội bớt. Vắt nửa quả chanh, bỏ hạt rồi thêm vào cốc nước ½ thìa cà phê mật ong nguyên chất, khuấy đều là có thể sử dụng ngay.

Hạt chia ngâm sữa

Để đạt hiệu quả giảm cân tối ưu, bạn nên sử dụng sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành không đường. Chuẩn bị ngâm hạt chia trong 1 cốc sữa, đậy kín rồi cất qua đêm trong tủ lạnh để hạt chia có thời gian nở ra. Sáng hôm sau, bạn có thể dùng sữa hạt chia thay bữa sáng, ăn kèm với một lát bánh mì đen là có thể đủ no đến trưa.

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Sữa trộn hạt chia có thể thay thế bữa chính đủ dinh dưỡng

Sinh tố hoa quả hạt chia

Xay sinh tố bất kỳ loại hoa quả nào mà bạn thích, lưu ý không nên cho đường hay sữa tươi mà chỉ nên dùng sữa chua không đường xay cùng. Sau đó ngâm hạt chia trong hỗn hợp sinh tố khoảng 15 phút trước khi dùng.

Ngoài ra, hạt chia còn có thể kết hợp ăn cùng sữa chua, các loại nước ép trái cây hay cho vào các món ăn để tăng lượng chất xơ cũng như bổ sung vitamin và axit béo omega-3 cho cơ thể. Uống hạt chia mỗi ngày thay bữa ăn chính cùng chế độ ăn nhiều rau, không đường và ít tinh bột sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng chỉ sau 1 tuần mà không cần phải luyện tập cực khổ.

Không chỉ có tác dụng giải độc và giảm cân, hạt chia còn mang đến 9 điều 'kì diệu' này cho mái tóc và làn da

Không chỉ có tác dụng giải độc và giảm cân, hạt chia còn mang đến 9 điều 'kì diệu' này cho mái tóc và làn da

Theo Boldsky, không chỉ thanh lọc, giải độc, cải thiện sức khỏe, uống nước hay đắp mặt nạ từ hạt chia còn mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho làn da và mái tóc.

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