Chỉnh đốn con hư đúng cách: ba mẹ nhất định không nên bỏ qua 4 mẹo kỷ luật cực chuẩn này

Có lẽ không ai thích trừng phạt trẻ em, nhưng đôi khi điều đó thực sự cần thiết. Đề xuất từ ​​các chuyên gia có thể giúp chúng ta giải quyết những tình huống này, hãy ucngf tham khảo nhé.

Hầu hết thời gian, người lớn không thể kiềm chế cảm xúc của mình và trừng phạt con cái của họ nhiều hơn những gì chúng đáng được nhận. Ngược lại, điều này lại gây ra những hậu quả tiêu cực cho bọn trẻ: chúng phát triển những nỗi sợ hãi và định kiến ​​khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với chúng.

Hầu hết thời gian, trẻ em không cố gắng làm hại bất cứ ai, chúng chỉ muốn khám phá mọi thứ. Và khi một đứa trẻ chỉ đang cố gắng học, chúng cần được hỗ trợ ngay cả khi hành động của chúng dẫn đến điều gì đó tồi tệ. Điều này cũng xảy ra với những tình huống hoàn toàn trùng hợp. Thông cảm với trẻ và cho trẻ biết cách khắc phục tình huống đã ba mẹ nhé.

Khi phạt trẻ vì tai nạn, cha mẹ có nguy cơ nuôi dạy một người thiếu quyết đoán. Họ có thể làm mọi việc theo lệnh thực sự tốt bởi vì họ đã quen cư xử với sự hiện diện của một ai đó có quyền lực. Nhưng khi con trở thành người lớn kiểu này sẽ không thể tự quyết định, và họ cũng không có trách nhiệm cao.

2. Đề xuất và ép buộc là những thứ khác nhau

Những tình huống này được gọi là hành động rập khuôn. Hầu hết thời gian, các bậc cha mẹ nghĩ rằng những cách nuôi dạy truyền thống là đúng đắn. Suy nghĩ của người lớn như thế này: “bởi vì nó đúng” hoặc “bởi vì cha mẹ tôi đã làm điều tương tự.” Có một sự khác biệt rất lớn giữa câu nói “Có lẽ bạn không nên chơi trò chơi” và “Không chơi trò chơi”. Cách nói đầu tiên là một gợi ý, và thứ hai là một sự ép buộc. Vì vậy, bạn chỉ nên trừng phạt trẻ nếu bạn đã ra lệnh cho trẻ làm hoặc không làm điều gì đó.

Nếu một đứa trẻ có cảm xúc mạnh mẽ, ổn định và bị trừng phạt vì làm ngược lại một đề xuất, thì điều đó sẽ không sao cả đối với chúng. Nhưng nếu con nhạy cảm, nó có thể làm tổn thương con. Khi một đứa trẻ nhạy cảm lớn lên, điều này có thể khiến chúng muốn làm theo mệnh lệnh của tất cả những người mà chúng tôn trọng vì chúng sợ hãi hậu quả.

3. Hình phạt không nên cảm tính

Nếu một đứa trẻ không muốn vâng lời, một số cha mẹ thực sự tức giận và không thể kiềm chế được, mặc dù họ rất yêu con của họ. Nó thường được gây ra bởi những kỳ vọng quá lớn mà họ dành cho con cái của họ. Và khi những kỳ vọng này bị vun vỡ, cha mẹ trở nên không hài lòng. Những cảm xúc này nên được kìm nén.

Nếu một đứa trẻ dễ gây ấn tượng, chúng có thể gặp vấn đề trong tương lai vì đã làm lệch tiêu chuẩn. Các nhà tâm lý học nói rằng họ có thể bị phụ thuộc vào những người có địa vị xã hội cao.

4. Hình phạt công khai là không thể chấp nhận được

Hình phạt công khai khiến trẻ xấu hổ và tức giận. Đó là lý do tại sao các cụm từ phổ biến như "Con có biết người khác sẽ nói gì không?" nên tránh. Nhân tiện, điều tương tự cũng xảy ra khi trẻ em được khen thưởng ở nơi công cộng, vì chúng có thể trở nên quá kiêu ngạo.

Một đứa trẻ thường xuyên bị trừng phạt ở nơi công cộng luôn cảm thấy bị sỉ nhục và tinhs bất cần sẽ mong tình huống đó lặp lại. Khi trưởng thành, họ có thể trở thành một người hoàn toàn dựa vào ý kiến ​​của số đông và họ sẽ không thể tự quyết định.

Theo Brightside