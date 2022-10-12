Trẻ xuất hiện những hành vi tiêu xực này sẽ rất đáng báo động, ba mẹ cần điều chỉnh ngay

Nuôi dạy con 12/10/2022 07:18

Những đứa trẻ ngây thơ và trong sáng cũng có thể cư xử tệ hại và cư xử không đúng mực. Mặc dù cha mẹ không cần kiểm soát mọi cử động của con và giám sát chặt chẽ, tuy nhiên, họ nên ngay lập tức sửa con khi chúng có hành vi sai trái hoặc hành động thiếu thiện chí.

Hành vi xấu nói chung có nghĩa là một hành vi không phù hợp, không đúng đắn, không chính xác, hoặc thậm chí thô lỗ với nhiều người. Điều đó nói rằng, đây là danh sách những đặc điểm tiêu cực mà bạn phải giải quyết và khắc phục ngay từ đầu.

Thiếu tôn trọng

Trẻ xuất hiện những hành vi tiêu xực này sẽ rất đáng báo động, ba mẹ cần điều chỉnh ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bạn nên cho phép con mình nói 'không' với những người cố gắng xâm phạm không gian của chúng, nhưng với tư cách là cha mẹ, bạn không nên chấp nhận sự thiếu tôn trọng. Điều này bao gồm việc thô lỗ một cách không cần thiết hoặc nói chuyện qua lại với người lớn hoặc thậm chí với chính bạn.

Ngay khi hcon nói với một giọng điệu ngỗ ngược, hãy đưa con sang một bên và cho con biết chúng sai ở đâu. Đừng sử dụng hình phạt thân thể như một biện pháp để kỷ luật chúng, thay vào đó tước bỏ quyền truy cập của chúng vào một số thứ như trò chơi điện tử hoặc điện thoại. Không cấp quyền truy cập trừ khi con nhận ra sai lầm của mình.

Coi thường những người kém đặc quyền

Bất cứ khi nào bạn thấy con mình coi thường hoặc không tôn trọng ai đó vì kém đặc quyền hơn chúng, hãy ngăn chặn chúng ngay lập tức. Điều quan trọng là trẻ phải biết tôn trọng và đối xử bình đẳng với mọi con người, bất kể chúng đến từ đâu, có bao nhiêu tiền bạc, quyền lực, địa vị hay chúng thuộc một cộng đồng nào khác.

Hành động ngỗ ngược

Trẻ xuất hiện những hành vi tiêu xực này sẽ rất đáng báo động, ba mẹ cần điều chỉnh ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ muốn con cái có tất cả những gì họ mong ước. Nhưng điều mà họ không nhận ra là sự nuông chiều quá mức có thể tạo ra một đứa trẻ hư hỏng, có quyền hành ngỗ ngược. Do đó, là cha mẹ, hãy dạy con giá trị của đồng tiền và sự chăm chỉ. Hãy để chúng làm việc vì phần thưởng của chúng và giúp chúng học hỏi và bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi thứ chúng có trong cuộc sống.

Bắt nạt

Không nên dung thứ cho việc bắt nạt, ngay cả khi chính con bạn là thủ phạm. Bạn sẽ cảm thấy tổn thương bao nhiêu khi biết rằng con mình đang bị bắt nạt, bạn sẽ cảm thấy khó chịu bấy nhiêu khi biết rằng con mình là kẻ bắt nạt.

Trẻ xuất hiện những hành vi tiêu xực này sẽ rất đáng báo động, ba mẹ cần điều chỉnh ngay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn thấy con mình bắt nạt anh chị em của chúng, hoặc lạm dụng ai đó trong khu phố hoặc trường học, hãy giải quyết ngay lập tức. Không nên dung thứ về mức độ sai lầm của con bạn và bạn phải sửa chữa những điều cần thiết để đưa chúng đi đúng đường.

Nói dối

Trẻ xuất hiện những hành vi tiêu xực này sẽ rất đáng báo động, ba mẹ cần điều chỉnh ngay - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nói dối là vô hại, hoặc vì bạn nghĩ khi con bạn còn nhỏ nên bỏ qua cũng có teher chấp nhận. Nhưng nếu bạn để nó trượt dài mỗi khi chúng nói dối, nó có thể trở thành "bệnh mãn tính" và có thể phát sinh nhiều vấn đề khi chúng lớn lên. Nếu bạn không muốn điều đó xảy ra, hãy giải quyết hành vi đó ngay lập tức.

Theo Times of Inida

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