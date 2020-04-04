Cẩm nang thai kỳ: Mang thai 3 tháng đầu nên ăn hoa quả gì ?

Nuôi dạy con 04/04/2020 18:11

Mang thai 3 tháng đầu nên ăn hoa quả gì để bổ sung vitamin và khoáng chất thiết yếu cho mẹ và bé? 

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Trong giai đoạn 3 tháng đầu tiên của thai kỳ mẹ nên ăn uống cẩn trọng và lành mạnh. Ngoài việc ăn uống đầy đủ chất hằng ngày, mẹ bầu cũng không nên quên bổ sung thêm các loại hoa quả vào thực đơn mỗi ngày của mình. Vậy mang thai 3 tháng đầu nên ăn hoa quả gì để tốt cho cả mẹ và bé. Dưới đây là các loại hoa quả mẹ bầu 3 tháng nên ăn.

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Mang thai 3 tháng đầu nên ăn hoa quả gì để tốt cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Đang mang thai 3 tháng đầu nên ăn hoa quả gì?

Mang thai 3 tháng đầu nên ăn trái cây gì? Đây là nỗi băn khoăn của rất nhiều mẹ bầu, bởi nếu không ăn trái cây phù hợp cho giai đoạn mang thai 3 tháng đầu tiên thì mẹ bầu sẽ rất dễ bị tiểu đường và một số loại bệnh lý khác khi mang thai, chưa kể đến các trường xấu cho thai nhi. Vậy bầu 3 tháng đầu nên ăn hoa quả gì? Dưới đây là các loại hoa quả mẹ bầu nên ăn.

Quả lựu

Lựu là một trong các nguồn trái cây giàu dinh dưỡng và được rất nhiều mẹ bầu tin tưởng bổ sung vào các bữa ăn vặt hằng ngày. Bên cạnh đó lựu còn có rất nhiều tác dụng trong việc ngăn chặn các ảnh hưởng xấu do quá trình mang thai gây nên như: ngăn ngừa tình trạng rạn da (trong quả lựu có chứa chất chống oxy hóa vượt trội) và ngăn ngừa tình trạng tiền sản giật nguy hiểm nữa.

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Lựu, trái cây giàu dinh dưỡng cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Quả dâu tây

Dâu tây là loại hoa quả giàu vitamin C, có công dụng  tăng sức đề kháng, ngăn ngừa cảm lạnh. Pectin và axit hữu cơ chứa trong quả dâu tây có công dụng làm tan chất béo trong thức ăn, kích thích sự thèm ăn. Rất thích hợp cho mẹ bầu 3 tháng đầu của thai kỳ bị ốm nghén và khó ăn.

Quả kiwi

Kiwi được biết đến là trái cây rất giàu hàm lượng Vitamin C. Vitamin C trong kiwi không những có tác dụng tăng cường chức năng hệ miễn dịch được khoẻ mạnh mà còn hỗ trợ thúc đẩy quá trình phát triển xương, sụn và mạch máu cho thai nhi. 

Kiwi còn là loại trái cây giàu axit folic rất cần thiết cho mẹ bầu (axit folic giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh hen suyễn, dị tật ống thần kinh, hay eczema ở trẻ sơ sinh). Bên cạnh đó, trong quả kiwi còn chứa các dưỡng chất khác rất cần thiết cho sự phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần cho thai nhi như: Canxi, kali, magie, sắt, vitamin E, …

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Kiwi trái cây tốt cho sự phát triển của thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Quả nho

Nho được biết đến là trái cây mọng nước và nhiều khoáng chất. Nho có tác dụng bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể. Hơn nữa trong trái nho cũng chứa rất nhiều vitamin như là: vitamin A, B, C, các chất chống oxy hóa và axit folic cần thiết cho sự phát triển bình thường của thai nhi.

Quả cherry

Cherry là loại quả có hàm lượng chất sắt cao giúp sản sinh máu cần thiết cho mọi hoạt động sống của mẹ và thai nhi. Bên cạnh đó nhờ đặc tính dễ ăn của cherry mà cherry còn là hoa quả thích hợp cho mẹ bầu 3 tháng đầu bị ốm nghén, khó ăn và lười ăn.

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Cherry, nguồn cung cấp sắt dồi dào cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Bơ là loại hoa quả dễ ăn, chứa nhiều dinh dưỡng như: kali và folate giúp phát triển hệ thần kinh cho thai nhi. Và trong bơ còn chứa các loại vitamin thiết yếu như: vitamin A, B, C giúp cho sự phát triển toàn vẹn của thai nhi.

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Bơ, giúp cho thai nhi phát triển toàn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Quả táo

Táo là loại hoa quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất như: vitamin C, axit malic, tannin…  Ăn táo có thể giữ dáng và kiểm soát cân nặng cho mẹ bầu khi mang thai, tránh tình trạng thừa cân, béo phì, cùng với đó là giúp thai nhi có sức đề kháng tốt hơn ngay từ khi thai nhi nằm trong bụng mẹ.

Quả chuối

Chuối là loại hoa quả cũng rất dễ ăn và nhiều dinh dưỡng. Trái chuối chín giúp cho mẹ bầu 3 tháng đầu giảm được các tình trạng xấu do việc mang thai gây nên như: ốm nghén, chuột rút và những sự khó chịu do ốm nghén gây nên. Bên cạnh đó chuối chín còn chứa hàm lượng kali rất cao giúp mẹ bầu ngăn chặn được tình trạng bị mỏi cơ, chuột rút hay tình trạng phù nề khi mang thai.

Ngoài những loại hoa quả trên đây mẹ bầu cũng có thể ăn thêm trái xoài, ổi, roi, thanh long,... tùy theo khẩu vị và nhu cầu ăn uống của mẹ bầu.

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Chuối cung cấp kali cho mẹ bầu mạnh khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý cho mẹ bầu mang thai 3 tháng

  • Mẹ bầu nên tránh ăn các loại hoa quả có chứa hàm lượng đường quá cao, vì dễ gây nên bệnh tiểu đường trong quá trình mang thai.
  • Không nên ăn các loại trái cây xanh có vị quá chua và chát vì dễ bị tổn thương dạ dày và gây ra táo bón
  • Không nên ăn các loại trái cây xanh có chứa nhiều nhựa hoặc mủ vì không tốt cho thai nhi.

Bài viết trên đây mách mẹ bầu mang thai 3 tháng đầu nên ăn hoa quả gì để tốt cho thai nhi, mẹ có thể tha hồ lựa chọn cho thực đơn ăn vặt hằng ngày. Chúc các mẹ bầu và bé luôn mạnh khỏe.

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