Cá là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng giúp trẻ phát triển trí thông minh, chiều cao và cân nặng. Những cách nấu cháo cá cho bé trong bài viết dưới đây sẽ giúp cha mẹ có thể có nhiều lựa chọn đồ ăn cho con trẻ. Hãy cùng nhau tham khảo.

Cách nấu cháo cá cho bé thơm ngon và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo cá cho bé 7 tháng tuổi

Dưới đây là một số cách nấu cháo cá cho bé ăn dặm 7 tháng mẹ có thể tham khảo:

Món cháo cá lóc khoai lang

Trẻ em dưới 5 tuổi được ăn cháo cá mỗi ngày sẽ giúp tránh nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Cháo cho trẻ có thể nấu bằng ngũ cốc hoặc gạo tẻ đều được. Tuy nhiên, đối với những bé chỉ khoảng 7-8 tháng, mẹ cần nấu nhuyễn hơn so với các bạn lớn tuổi hơn.