Cách nấu cháo cá cho bé thơm ngon và bổ dưỡng

Cách nấu cháo cá cho bé được rất nhiều cha mẹ quan tâm vì đây là món ăn dinh dưỡng giúp bé phát triển xương răng tốt trong những năm tháng đầu đời.
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Nội dung bài viết
- Cách nấu cháo cá cho bé 7 tháng tuổi
- Cháo cá nấu với rau gì cho bé ăn dặm
- Một số lưu ý khi nấu cháo cho trẻ
Cá là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng giúp trẻ phát triển trí thông minh, chiều cao và cân nặng. Những cách nấu cháo cá cho bé trong bài viết dưới đây sẽ giúp cha mẹ có thể có nhiều lựa chọn đồ ăn cho con trẻ. Hãy cùng nhau tham khảo.
Cách nấu cháo cá cho bé 7 tháng tuổi
Dưới đây là một số cách nấu cháo cá cho bé ăn dặm 7 tháng mẹ có thể tham khảo:
Món cháo cá lóc khoai lang
Trẻ em dưới 5 tuổi được ăn cháo cá mỗi ngày sẽ giúp tránh nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Cháo cho trẻ có thể nấu bằng ngũ cốc hoặc gạo tẻ đều được. Tuy nhiên, đối với những bé chỉ khoảng 7-8 tháng, mẹ cần nấu nhuyễn hơn so với các bạn lớn tuổi hơn.
Cá lóc là loại cá ít xương lại nhiều dinh dưỡng nên rất thích hợp để nấu cháo.
Cách nấu cháo cá lóc khoai lang cho bé như sau:
Chuẩn bị:
- Cháo trắng
- Khoai lang
- 100g cá lóc phi lê
- Nấm rơm, tỏi, hạt nêm và mùi tàu
Thực hiện:
- Mẹ đem cá đi sơ chế sạch và khử mùi tanh bằng gừng.
- Sau đó, đem cá đi hấp rồi lọc sạch xương.
- Mẹ phi tỏi thơm và nấm rửa sạch rồi xay nhỏ.
- Cho cá và nấm vào xào chung, cho thêm hạt nêm cho vừa ăn.
- Khoai lang luộc rồi bóc vỏ và cho vào cùng cháo hầm nhừ.
- Tiếp đến mẹ cho hỗn hợp cá nấm vừa xào vào hầm nhừ.
- Mẹ đổ ra bát và cho phần hành mùi tàu đã xay mịn lên trên.
- Vị cháo thơm ngon, hoà quyện sẽ kích thích trẻ ăn ngon hơn.
Cháo cá hồi
Cá hồi rất giàu Omega-3 giúp trẻ phát triển trí não hiệu quả. Món cháo cá hồi cần nấu một cách tinh tế và cẩn thận để không mất chất dinh dưỡng:
Chuẩn bị:
- 220g cá hồi phi lê
- 10g đậu xanh
- 10g hạt sen
- 2 nhánh tỏi tây
- 2 củ hành tím
- 1 củ gừng
- 1 củ tỏi
- Lá chanh, rau mùi, hành lá
- Gạo nếp ngon
- Gia vị: muối, đường phèn, hạt nêm, nước mắm, dầu mè
Thực hiện:
- Làm sạch cá hồi rồi đem đi ướp cùng dầu mè, hạt nêm, nước mắm, gừng, hành tím, lá chanh thái nhỏ và rau mùi trong vòng 15 phút.
- Tiếp đó, mẹ đem đi luộc chín.
- Gỡ thịt cá chín và để nguội. Luộc cá trước khi nấu sẽ giúp thịt cá thơm ngon mà không bị tanh.
- Rửa sạch hạt sen tươi và để ráo.
- Gạo vo sạch và để ráo nước. Sau đó, mẹ cho chảo lên bếp rồi rang sơ phần gạo vừa được làm sạch.
- Tỏi tây rửa sạch và nướng quá trên lửa.
- Cho gạo rang vào nước luộc cá và bắt đầu nấu, đun liu diu đến khi cháo thật nhừ.
- Mẹ cho tiếp hạt sen và đậu xanh vào ninh cùng.
- Khi nồi cháo đã sôi lên, mẹ sẽ cho thêm tỏi tây và hành tím đã xay nhuyễn để giúp cháo dậy mùi thơm ngon.
- Phần cá hồi đem tán nhuyễn sau đó phi thơm hành tỏi và xào săn thịt, cho thêm 1 muỗng cafe hạt nêm cho đậm đà.
- Chủ động khuấy đều cháo để không bị vón cục và khét ở đáy nồi. Khi tất cả các nguyên liệu đã nhừ, mẹ cho cá vào và nêm đều cho vừa rồi tắt bếp.
- Đây chắc chắn là một món ăn thơm ngon và hấp dẫn kích thích khả năng ăn uống của trẻ.
Cháo cá nấu với rau gì cho bé ăn dặm
Cháo cá rô cải xanh là một lựa chọn tốt cho các bé ăn dặm. Hãy cùng tìm hiểu các chế biến dưới đây:
Chuẩn bị:
- Cá rô
- Rau cải xanh
- Gạo
- Gừng, hành khô, dầu ăn và nước mắm
Thực hiện:
- Mẹ hãy làm sạch cá, luộc chín rồi gỡ lấy thịt. Phần xương mẹ dùng ninh cho ngọt nước rồi chắt lấy nước cốt.
- Mẹ đập dập gừng cho vào nước để khử đi mùi tanh của cá.
- Rau cải mẹ rửa sạch rồi đem băm nhỏ.
- Thịt cá rô đã gỡ xào cùng với hành khô và nêm nếm gia vị vừa ăn.
- Mẹ cho cá vào đun cùng cháo ninh nhừ sau đó cho tiếp rau vào khuấy đều.
- Mẹ đun đến khi vừa ăn rồi tắt bếp.
- Múc cháo ra bát để nguội một chút và bắt đầu cho trẻ ăn.
Một số lưu ý khi nấu cháo cho trẻ
- Chỉ cho thêm ngũ cốc ninh nhừ vào cháo khi bé hơn 6 tháng tuổi.
- Cháo cá để lâu sẽ bị tanh, vì vậy mẹ nên nấu bữa nào cho trẻ ăn bữa đó.
- Không nên cho quá nhiều gia vị khi chế biến các món cháo cho trẻ.
Cách nấu cháo cá cho bé và công thức của những món cháo cá thơm ngon đã được giới thiệu trong bài viết này. Hy vọng sẽ giúp bạn có thêm những món ăn thơm ngon để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của trẻ.