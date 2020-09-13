Các món cháo giúp bé tăng cân ngon và bổ dưỡng

Trẻ biếng ăn, chậm lớn là nỗi lo lắng chung của tất cả các ông bố, bà mẹ. Để khắc phục tình trạng này không chỉ đơn giản là bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn phải kết hợp với nhiều yếu tố khác như: món ăn phải ngon và hấp dẫn để kích thích trẻ, cho trẻ vận động, tăng cường miễn dịch… Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về các món cháo giúp bé tăng cân nhé.

Để thực hiện bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: lươn, cà rốt, gạo, cùng các gia vị cần thiết. Sau đó thực hiện theo các bước:

Thịt lươn cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng cho bé như: đạm, chất béo, kẽm, photpho, canxi, sắt, vitamin A, B1, B2, B6, D… Bên cạnh đó, cà rốt là nguồn bổ sung thiamin, niacin, vitamin B6, folate, mangan… Chắc chắn món ăn này sẽ giúp bé tăng cân hiệu quả.

Bước 1: Sơ chế lươn sạch sẽ, hấp chín và tách thịt.

Bước 2: Nấu gạo thành cháo đặc.

Bước 3: Băm nhuyễn cà rốt.

Bước 4: Cho cà rốt vào cháo đến khi cà rốt chín thì cho lươn vào.

Bước 5: Nêm nếm gia vị vừa ăn.

Thịt lươn cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng cho bé như: đạm, chất béo, kẽm, photpho, canxi, sắt, vitamin A, B1, B2, B6, D - Ảnh minh họa: Internet

Cháo thịt gà nấm hương

Thịt gà là thực phẩm vô cùng quen thuộc với mỗi gia đình, nó cung cấp lượng đạm dồi dào. Cùng với đó là nấm hương cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất thiết yếu như: chất xơ, riboflavin, niacin, đồng, vitamin B5, B6, D, selen, mangan, kẽm, folate… Ngoài ra, nấm hương còn có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe con người như: tốt cho tim mạch, kháng khuẩn, ngừa ung thư, chống oxy hóa…

Để thực hiện bạn cần chuyển bị các nguyên liệu như: đùi gà, nấm hương, gạo và các gia vị cần thiết. Sau đó bạn tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Sơ chế sạch sẽ các nguyên vật liệu.

Bước 2: Ninh đùi gà lấy nước để nấu cháo, thịt gà xé nhỏ để riêng.

Bước 3: Làm sạch và thái nhuyễn nấm hương.

Bước 4: Khi cháo sôi, cho nấm hương vào đun cho đến khi cháo chín rồi cho tiếp thịt gà vào.

Nấm hương có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe con người như: tốt cho tim mạch, kháng khuẩn, ngừa ung thư, chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Cháo cá lóc khoai lang

Cá lóc luôn là một trong những món ăn được nghĩ đến đầu tiên đối với những người muốn tăng cân, điều này cũng đúng với trẻ. Trong cá lóc chứa lượng đạm dồi dào, cùng với đó là chất béo, canxi, sắt… Hơn nữa, khoai lang còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Chắc chắn đây là món ăn vô cùng bổ dưỡng cho bé.

Để thực hiện bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: cá lóc, khoai lang, gạo, các gia vị. Sau đó tiến hành theo các bước:

Bước 1: Sơ chế sạch sẽ nguyên liệu.

Bước 2: Nấu cháo trắng đặc.

Bước 3: Hấp chín cá lóc, gỡ bỏ xương, tán nhuyễn.

Bước 4: Cho khoai và cá vào cháo rồi trộn đều.

Trong cá lóc chứa lượng đạm dồi dào, cùng với đó là chất béo, canxi, sắt - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch rau mồng tơi

Thịt ếch chứa nhiều chất dinh dưỡng như: protein, chất béo, đường, canxi, phốt pho, kali, natri, sắt, đồng, magie, vitamin A, B, D, E, canxi,… cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là giúp trẻ suy dinh dưỡng tăng cân nhanh hơn. Trong khi đó, rau mồng tơi lại là nguồn cung cấp vitamin A cao, giàu vitamin C hơn cả rau bó xôi và còn giàu chất sắt giúp sản sinh hồng cầu khỏe mạnh.

Để thực hiện món ăn bổ dưỡng này bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: ếch loại vừa, rau mồng tơi, gạo, các gia vị. Sau đó tiến hành theo các bước:

Bước 1: Sơ chế sạch sẽ nguyên liệu.

Bước 2: Nấu gạo thành cháo đặc.

Bước 3: Băm nhỏ thịt ếch (đã sơ chế kỹ lưỡng), xào qua.

Bước 4: Thái chỉ rau mồng tơi.

Bước 5: Khi cháo đã chín thì cho thịt ếch và mồng tơi vào, khuấy đều, nêm gia vị vừa ăn và chờ rau chín.

Rau mồng tơi là nguồn cung cấp vitamin A cao, giàu vitamin C hơn cả rau bó xôi và còn giàu chất sắt giúp sản sinh hồng cầu khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các món cháo sau đây cũng rất tốt cho bé như: cháo óc heo rau ngót, cháo trứng đậu hũ non, cháo gà bí đỏ phomai…

Những lưu ý khi thực hiện những món ăn cho trẻ nhanh tăng cân

Khi thực hiện món ăn cho bé tăng cân, mẹ cần phải lưu ý các vấn đề sau:

Trình bày món ăn

Để bé có thể ăn uống thoải mái và hiệu quả thì mẹ cần quan tâm đến việc trình bày món ăn sau cho bắt mắt và hấp dẫn. Điều này rất quan trọng, khi món ăn có nhiều màu sắc thì bé rất dễ bị kích thích. Bên cạnh đó, bạn cần tạo không khí vui vẻ trong từng bữa ăn.

Đa dạng khẩu phần ăn

Bên cạnh những món ăn nhằm mục đích tăng cân thì các mẹ cũng nên bổ sung men vi sinh tự nhiên bằng sữa chua. Điều này giúp tăng cường hệ miễn dịch cho bé, giúp bé hấp thụ thức ăn tốt hơn và tránh các bệnh vặt.

Hoạt động của bé

Bạn có thể cho bé vận động nhẹ trước bữa ăn 30 phút hoặc 1 tiếng để giúp bé đốt cháy năng lượng, có cảm giác thèm ăn. Từ đó bé sẽ ăn nhiều hơn và hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.

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Bạn có thể cho bé vận động nhẹ trước bữa ăn 30 phút hoặc 1 tiếng để giúp bé đốt cháy năng lượng, có cảm giác thèm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện các món cháo giúp bé tăng cân bên trên không những dễ làm mà còn vô cùng bổ dưỡng và bắt mắt, chắc chắn sẽ giúp bé nhà bạn tăng cân hiệu quả. Mong những chia sẻ về chủ đề trên có thể giúp ích cho các bạn.