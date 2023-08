Làm thế nào để trẻ sơ sinh tăng cân nhanh và phát triển khỏe mạnh?

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến các mẹ cách để trẻ sơ sinh tăng cân nhanh, an toàn và đơn giản.

Làm sao để trẻ sơ sinh tăng cân nhanh là vấn đề luôn được các chị em quan tâm vì những tháng đầu sau khi sinh là thời kỳ để con bạn phát triển vượt trội về cân nặng. Tuy nhiên, không phải trẻ sơ sinh nào cũng tăng cân nhanh, thậm chí có bé chỉ tăng vài cân trong những tháng đầu đời. Chậm tăng cân, suy dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh là tình trạng khá phổ biến do nhiều nguyên nhân khác nhau.

1. Trẻ sơ sinh bị coi là chậm tăng cân khi nào?

Các bé được sinh ra với cân nặng trên dưới 2.5kg bất kể sinh đúng ngày hay sinh non đều xếp vào danh sách trẻ “nhẹ cân”. Việc chăm sóc các bé nhẹ cân sẽ phức tạp hơn so với trẻ bình thường vì hệ hô hấp của các bé này thường yếu, sức đề kháng kém, dễ mẫn cảm với thời tiết, hệ tiêu hóa cũng kém hấp thu so với trẻ thông thường. Vì thế các bậc cha mẹ nên lưu ý đến chế độ dinh dưỡng cho bé trong giai đoạn đầu.

Có rất nhiều yếu tố tác động đến việc tăng cân của trẻ sơ sinh vì mỗi bé sẽ có một tốc độ phát triển cân nặng khác nhau. Ở tuần đầu sau khi sinh, em bé có thể bị giảm cân sinh lý và trung bình mất khoảng 5-10% cân nặng so với lúc ban đầu. Nhưng kể từ tuần thứ 2, các bé sẽ tăng cân trở lại nhanh chóng.