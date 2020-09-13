Những món ăn bổ dưỡng cho người gầy muốn tăng cân

Bạn muốn tăng cân để thân hình trông đầy đặn, nhiều sức sống hơn? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn một số món ăn bổ dưỡng cho người gầy nhanh tăng cân.

Tìm kiếm món ăn bổ dưỡng cho người gầy muốn tăng cân - Ảnh minh họa: Internet Thịt hấp khoai môn – Món ăn bổ dưỡng cho người gầy cực lạ miệng Khoai môn giàu vitamin B, C, A khi kết hợp với thịt heo giàu protein sẽ đem đến cho bạn một món ăn nhiều calo, từ đó tăng cân và bồi bổ cho cơ thể. Hơn thế nữa, khoai môn còn có tính mát, giúp thanh nhiệt cho cơ thể trong những ngày nóng bức. Nguyên liệu cần chuẩn bị Thịt heo ba chỉ: 300g.

Khoai môn: 250g.

Nước tương: 15ml.

Dầu mè: 10ml.

2 cánh hoa hồi, gừng và một ít hành lá. Món thịt hấp khoai môn bùi ngậy, béo thơm - Ảnh minh họa: Internet Cách chế biến thịt hấp khoai môn Khoai môn đem gọt vỏ rồi cắt thành miếng nhỏ vừa ăn.

Thịt ba chỉ thái miếng vừa ăn.

Ướp thịt cùng khoai với hành, gừng băm nhỏ, dầu mè, nước tương, hoa hồi khoảng 30 phút cho ngấm. Lưu ý nếu không muốn món ăn vị quá đậm, bạn nên ướp thịt riêng, 30 phút sau mới để khoai vào.

Khi thịt và khoai đã ngấm hết gia vị, bạn hãy cho chúng ra đĩa và hấp khoảng 1 tiếng.

Món thịt hấp khoai môn ăn kèm với cơm trắng chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một hương vị vô cùng tuyệt vời. Hương vị tuyệt vời khi ăn kèm cơm trắng với thịt hấp khoai môn - Ảnh minh họa: Internet Trứng chiên cuộn tôm Trứng chiên cuộn tôm là một trong những món ăn bổ dưỡng cho người gầy nhờ hàm lượng vitamin B, vitamin A, D, K, cholesterol tốt, lecithin (chất béo quý tham gia vào thành phần tế bào và tổ chức não) trong trứng kết hợp với hàm lượng protein, photpho, canxi, axit béo trong tôm. Món ăn này sẽ giúp bạn vừa ngon miệng, vừa tăng cân nhanh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị Thịt tôm: 100g.

Trứng gà: 2 quả. Cách chế biến món trứng chiên cuộn tôm Băm tôm thật nhuyễn, sau đó trộn tôm với gia vị sao cho vừa ăn.

Đánh đều lòng trứng cùng lòng đỏ rồi chiên trên chảo, tráng đều mặt chảo sao cho trứng chiên chín vàng đều và đẹp.

30 giây sau thì rải tôm đã băm nhuyễn đều lên chảo, nhanh tay cuộn trứng tương tự như cách làm sushi.

Cắt trứng cuộn tôm thành từng khúc vừa ăn, sau đó chiên vàng lại 2 mặt cắt đến khi tôm chín hẳn. Trứng chiên cuộn tôm đẹp mắt, thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet Chấm từng cuộn trứng thịt tôm vào nước tương pha tương ớt, bạn sẽ có một bữa ăn tuyệt vời và tăng cân nhanh chóng. Salad thịt bò kẹp bánh tacos Thịt bò là món ăn vô cùng bổ dưỡng không thể thiếu đối với người gầy. Thịt bò giàu hàm lượng vitamin B6, protein, magie, kali, kẽm có tác dụng bổ sung năng lượng cho các tế bào, làm chắc cơ bắp. Hơn thế nữa, loại thịt đỏ này còn chứa nhiều sắt giúp bổ máu. Nếu bạn đã quá nhàm chán với các cách chế biến thịt bò quen thuộc, hãy làm mới bữa ăn của mình với món salad thịt bò kẹp bánh tacos dưới đây. Nguyên liệu cần chuẩn bị Sườn bò không xương: 500g.

Sữa dừa: 1 chén.

Xoài: ½ trái.

Bánh tacos: 8-10 miếng.

Đường nâu, dầu mè, dầu canola.

Gừng, rau mùi, tỏi, hẹ, ớt ngọt jalapeno đã băm nhuyễn.

Nước sốt chua ngọt.

Giã nhuyễn đậu phộng. Món salad thịt bò kẹp bánh tacos đầy đủ dưỡng chất cho người gầy - Ảnh minh họa: Internet Cách chế biến Ướp sườn bò với gia vị gồm hạt tiêu, muối, sữa dừa, dầu mè, tương ớt, gừng, tỏi, rau mùi rồi cho tủ lạnh khoảng 6-24 giờ.

Cắt xoài theo kiểu hạt lựu rồi trộn với hẹ, muối, đường, hạt tiêu, ớt ngọt jalapeno.

Lấy thịt bò đã ướp trong tủ lạnh ra, chờ khoảng 20-30 phút cho nguội bớt rồi chiên áp chảo 2 mặt, mỗi mặt khoảng 3-4 phút.

Khi thịt bò chín, chờ khoảng 15-20 phút cho nguội rồi thái lát mỏng.

Cho salad xoài vào bánh tacos, rưới thêm nước sốt chua ngọt, một ít dầu, rau diếp, ngò lên rồi xếp từng miếng thịt bò, rắc ít đậu phộng là có thể ăn được. >>> Xem thêm: - Mách bạn một vài món ăn bổ dưỡng cho người gầy Canh khoai tây thịt bò Canh khoai tây thịt bò là món ăn tốt cho người ốm hay người có thân hình gầy gò. Kết hợp khoai tây với thịt bò sẽ đem đến cho bạn món ăn tăng cân vô cùng hiệu quả. Canh khoai tây thịt bò là món ăn giúp bạn tăng cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Nguyên liệu cần chuẩn bị Thịt bò: 500g.

Khoai tây: 2 củ.

Cà chua: 3 quả.

Mộc nhĩ: 30g.

Nước hầm xương: 800ml.

Trứng gà: 1 quả.

Hành lá, gừng. Cách chế biến Xay thịt bò với gừng, hành lá rồi trộn đều với một chút muối và trứng.

Vo thịt bò thành từng viên vừa ăn rồi luộc chín.

Cho cà chua đã thái nhỏ vào chảo, đun với nước hầm xương.

Cho toàn bộ các nguyên liệu còn lại gồm: khoai tây (cắt miếng vuông nhỏ), thịt bò viên, mộc nhĩ (cắt nhỏ) vào chảo rồi tiếp tục thêm 30 phút.

Múc canh ra tô và thưởng thức. Trên đây là một số món ăn bổ dưỡng cho người gầy, có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong tuần với những ai muốn tăng cân. Mong rằng bài viết hữu ích với bạn đọc!

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