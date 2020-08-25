Mang bầu 8 tháng nên ăn gì để con khỏe mạnh?

Ngoài ra, chị em cũng có nguy cơ đối mặt với vấn đề ợ nóng thường xuyên, ăn uống khó tiêu. Vì vậy, thai phụ cần chú ý lựa chọn các loại thực phẩm dễ tiêu hóa, giàu dưỡng chất để cơ thể hấp thụ tốt nhất.

Mẹ bầu 8 tháng nên ăn gì để bào thai phát triển khỏe mạnh là điều khiến nhiều chị em đau đầu. Vì từ tháng thứ 8 trở đi, các chị em sẽ bận rộn hơn rất nhiều với việc chuẩn bị đồ đạc để đón con yêu chào đời. Chính vì thế, sức khỏe của chị em có thể bị ảnh hưởng, từ đó tác động đến quá trình phát triển của thai nhi. Vào những tháng cuối bào thai sẽ lớn rất nhanh nên cơ thể người mẹ cũng cần bổ sung nhiều năng lượng hơn.

Ở tam cá nguyệt thứ 3, đặc biệt là từ tháng thứ 7 trở đi, thai phụ cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống, nên bổ sung đa dạng các thực phẩm bổ dưỡng để đảm bảo thai nhi phát triển nhanh chóng. Nếu chị em vẫn chưa biết mang bầu tháng thứ 8 nên ăn gì thì chúng tôi sẽ giới thiệu vài món ăn đã được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mẹ bầu nên ăn.

Theo các bác sĩ nhi khoa, trong tháng thứ 8 của thai kỳ, thai phụ cần tăng khoảng 450-500gr mỗi tuần để đảm bảo sức khỏe của thai nhi. 2-3 tháng cuối chính là thời điểm vàng để phát triển cân nặng cho con bạn. Bé sẽ tăng cân nhanh chóng đến khi được sinh ra và đạt 3 - 3,4kg. Do đó, các chị em cần phải nắm vững những kiến thức mang bầu tháng thứ 8 nên ăn gì để tốt cho bé yêu của mình.

+ Trứng vịt lộn

Nếu hỏi bầu 8 tháng nên ăn gì để con tăng cân thì trứng vịt lộn là đáp án dẫn đầu danh sách. Vì theo các chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng chất như: canxi, protein, cholesterol tốt, vitamin, sắt, phốt pho,… có mặt rất nhiều trong trứng vịt lộn, thậm chí còn nhiều hơn trứng gà. Do đó, việc ăn đều đặn trứng vịt lộn trong những tháng cuối thai kỳ sẽ rất tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Ăn đều đặn trứng vịt lộn trong những tháng cuối thai kỳ sẽ rất tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé

Tuy nhiên, giai đoạn này chị em chỉ nên ăn mỗi tuần từ 1-2 trứng vịt lộn là đủ, không nên ăn quá nhiều vì lượng cholesterol trong loại thực phẩm này khá cao, nếu thai phụ ăn quá nhiều sẽ dẫn đến nguy cơ thừa cân và dễ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch.

Đối với các chị em bị cao huyết áp, tiểu đường thì cần tránh ăn trứng vịt lộn trong tháng thứ 8 của thai kỳ để không gây tắc nghẽn mạch máu. Ngoài ra, khi ăn trứng vịt lộn thì không nên ăn vào buổi tối muộn.

+ Trái cây

Trong trường hợp thai phụ mắc chứng chán ăn thì có thể tăng cường ăn các loại trái cây giàu dinh dưỡng như kiwi, bơ, táo, cam, chuối tiêu, bưởi, nho, đu đủ chín,… Đây là những loại quả đã được chứng minh rất giàu hàm lượng vitamin, khoáng chất. Nếu ăn trái cây mỗi ngày thì hệ thống miễn dịch của chị em sẽ tăng cường, da dẻ sẽ đẹp hơn, ngăn chặn hiệu quả tình trạng táo bón. Đồng thời, thai nhi cũng được hấp thụ các dưỡng chất từ thức ăn chị em ăn vào.

Tăng cường ăn các loại trái cây giàu dinh dưỡng

Nhiều người thắc mắc có nên ăn quả dứa khi mang thai ở tháng thứ 8 không thì câu trả lời là CÓ. Theo các tài liệu nghiên cứu thì mẹ bầu hoàn toàn có thể ăn được loại quả này. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nên ăn với một lượng vừa phải để tránh tình trạng nóng trong, không tốt cho thai nhi.

+ Khoai lang

Loại thực phẩm này có chứa hàm lượng chất xơ lớn, các vitamin, sắt, khoáng chất, kẽm, canxi, vitamin B1,… Theo các nghiên cứu thì khoai lang là một trong những siêu thực phẩm rất tốt cho mẹ bầu ở những tháng cuối thai kỳ. Những củ khoai lang nướng thơm ngon sẽ giúp thai phụ giảm thiểu đáng kể tình trạng táo bón, giúp cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa hiệu quả.

Khoai lang còn có đóng góp quan trọng trong việc giúp ngăn ngừa nguy cơ đái tháo đường ở phụ nữ mang thai. Ngoài ra, bà bầu ăn khoai lang sẽ rất tốt cho trí não thai nhi.

Khoai lang là một trong những siêu thực phẩm rất tốt cho mẹ bầu ở những tháng cuối thai kỳ

Tuy rằng mang lại nhiều lợi ích cho mẹ bầu nhưng bạn không nên ăn quá nhiều khoai lang. Mỗi tuần chị em chỉ nên ăn một lượng nhỏ, tránh ăn sống hoặc ăn cùng dưa chua, củ cải muối.

+ Cây mía

Khi bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ, các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên chị em bầu bí nên bổ sung thêm mía vào chế độ ăn uống thường xuyên hơn. Chứa trong mình hàm lượng đường tự nhiên cùng nhiều dưỡng chất như: canxi, magie, sắt, kali, vitamin và các axit hữu cơ,… đây trở thành loại thực phẩm dễ ăn trong vô vàn các loại thực phẩm tốt dành cho bà bầu.

Chị em bầu bí nên bổ sung thêm mía vào chế độ ăn uống thường xuyên hơn

Ngoài cách ăn trực tiếp mía, thai phụ còn có thể uống nước mía. Tuy nhiên, một lời khuyên không bao giờ thừa là chỉ nên dùng mía với lượng vừa đủ, không nên uống nhiều và không nên uống vào buổi tối. Một lưu ý nữa là nếu chị em đang sử dụng các loại thực phẩm chức năng hoặc thuốc chống đông máu thì không nên sử dụng loại nước uống này.

+ Sữa và các sản phẩm từ sữa

Bên cạnh việc ăn nhiều thịt, cá, rau củ,… thì sữa là một thực phẩm quan trọng mẹ bầu không nên bỏ qua. Tối thiểu chị em nên uống một ly sữa mỗi ngày, đặc biệt là các loại sữa dành riêng cho bà bầu. Vì lượng canxi trong sữa hoặc các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai đều giúp ngăn ngừa loãng xương, góp phần làm cho vùng xương chậu của mẹ chắc khỏe để thuận lợi vượt qua quá trình sinh nở. Đồng thời, sữa còn giúp hệ răng, xương khớp của thai nhi hình thành hoàn chỉnh nếu được cung cấp đủ lượng canxi cần thiết.

Sữa là một thực phẩm quan trọng mẹ bầu không nên bỏ qua

+ Nho khô và các loại hạt

Nếu vẫn còn không biết nên ăn gì vào tháng thứ 8 của thai kỳ thì chúng tôi khuyên chị em nên ăn thêm nho khô và các loại hạt dinh dưỡng như: hạnh nhân, óc chó, hạt điều, hạt bí,... Vào các tháng cuối, thai nhi có xu hướng tăng trưởng nhanh về kích thước, do đó bào thai sẽ lấy dinh dưỡng nhiều hơn từ cơ thể người mẹ, đồng nghĩa với việc chị em sẽ nhanh đói hơn. Lúc này, nho khô hay hạt dinh dưỡng sẽ làm thỏa mãn cơn thèm ăn của mẹ vừa tốt cho bé.

+ Một số thực phẩm khác mẹ bầu tháng thứ 8 nên ăn

Ngoài các loại thực phẩm kể trên, mẹ bầu cũng nên chú ý bổ sung trong chế độ dinh dưỡng của mình ở giai đoạn này các thức ăn như:

- Thịt gà, thịt bò, thịt lợn.

- Trứng gà

- Các loại rau củ như: bắp cải, cà rốt, súp lơ, su hào, măng tây.

- Các loại đậu và ngũ cốc như: yến mạch, gạo lứt, lúa mạch, bột mì.

- Thường xuyên ăn cá như: cá chép, cá hồi,... hay hải sản như: tôm, cua…

- Bổ sung sinh tố, nước ép hoa quả.

2. Các loại thực phẩm mẹ bầu tháng thứ 8 nên tránh

Có một vài loại thực phẩm phụ nữ mang thai ở tháng thứ 8 không nên ăn để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và thai nhi:

Có một vài loại thực phẩm phụ nữ mang thai ở tháng thứ 8 không nên ăn

+ Các loại sữa chưa được tiệt trùng.

+ Các loại thức ăn chứa nhiều dầu mỡ vì chúng thường rất ít dưỡng chất và gây ra các vấn đề về tiêu hóa khi mang thai, thậm chí gây tăng cân mất kiểm soát.

+ Không nên uống cà phê vì chúng làm tăng nguy cơ táo bón ở mẹ và ảnh hưởng xấu đến tim mạch của bé. Thay vào đó, mẹ bầu nên uống nhiều nước lọc hoặc các loại nước ép trái cây.

+ Phụ nữ mang thai cũng không nên ăn các loại cá như: cá kiếm, cá cờ vì chúng chứa hàm lượng cao methyl thủy ngân cao có thể gây biến chứng tiềm ẩn cho hệ thần kinh của thai nhi.

+ Ngoài ra, chị em cũng không nên dùng rượu bia, các chất kích thích hoặc ăn các loại thực phẩm tái sống.

Qua bài viết trên, chúng tôi hy vọng đã giúp các mẹ giải đáp được thắc mắc mang bầu tháng thứ 8 nên ăn gì để cả mẹ và thai nhi đều phát triển khỏe mạnh. Thai phụ nên ăn uống một cách khoa học và đa dạng thực phẩm có lợi để có được một thai kỳ chất lượng.