Sữa mẹ loãng phải làm sao? Nên ăn gì để sữa thơm và đặc, nhiều dinh dưỡng?

Nuôi con bằng sữa mẹ là cách hiệu quả để giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch, phát triển tốt khi còn nhỏ. Sữa mẹ loãng phải làm sao , không phải mẹ nào cũng vướng phải nỗi lo này nhưng đã gặp thì sẽ lo lắng đứng ngồi không yên.

Theo các chuyên gia, dù sữa đặc hay loãng thì chất lượng cũng không có nhiều khác biệt. Dù bằng mắt thường, trông không khác nhau mấy nhưng thực ra thành phần của sữa cũng như nhau. Tình trạng chậm tăng cân của trẻ là do sự hấp thụ thức ăn riêng. Tuy nhiên, nhìn chung, khi được cung cấp đủ sữa, chất dinh dưỡng , cơ thể sẽ hấp thụ tốt và tăng cân nhanh chóng.

Với chất lượng sữa không tốt, sự phát triển của trẻ nhỏ cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Do đó, mẹ cần hiểu rõ và kịp thời có cách khắc phục.

Theo các chuyên gia, dù sữa đặc hay loãng thì chất lượng cũng không có nhiều khác biệt

Dù sữa mẹ đặc hay loãng thì vẫn là nguồn dinh dưỡng tốt cho trẻ. Trong thời gian đầu, có thể sữa mẹ chứa ít chất béo hơn so với sữa cuối. Tuy nhiên, sẽ vẫn chứa đủ nước, chất đạm, đường, vitamin và khoáng chất.

Sữa non thì có màu hơi vàng nhưng chỉ tiết ra trong 1-2 ngày sau sinh. Do đó, mẹ có thể tự tin về chất lượng sữa của mình hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng để nuôi bé.

2. Vì sao sữa mẹ loãng?

90% nước là thành phần có chứa trong sữa mẹ. Có 2 dạng gồm sữa đầu và sữa cuối. Mẹ sẽ thấy rõ sự khác biệt trong chất lượng sữa ở những thời điểm này.

Sữa đầu: Khác với sữa non có màu vàng, sữa đầu có màu trong và loãng như nước vo gạo. Được tiết ra trong khoảng 10 phút đầu khi cho con bú. Tuy màu sữa trong và loãng nhưng vẫn đảm bảo nguồn chất dinh dưỡng bao gồm nước, lactose, protein.

Sữa đầu có màu trong và loãng như nước vo gạo.

Sữa cuối: Lượng sữa này được tiết ra ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối khi cho bé bú. Sở dĩ sữa đặc và có màu đặc vàng đi là bởi vừa có nguồn chất dinh dưỡng vừa có thêm sự xuất hiện của chất béo, chất đạm.

Sữa cuối rất đặc và có màu vàng

3. Sữa mẹ loãng phải làm thế nào?

Theo các chuyên gia, nếu mẹ không thường xuyên cho trẻ bú và đúng cách cho bú thì sẽ dẫn đến sữa mẹ bị loãng. Vì vậy, cần thay đổi chế độ dinh dưỡng và tập cho bé bú đúng cách để sữa sớm đặc và thơm trở lại.

+ Cho con bú đúng cách

Một trong những nguyên nhân khiến sữa mẹ loãng là do cách cho bé bú không đúng theo giờ giấc. Tuyến sữa hoạt động theo cơ chế tự nhiên để sản xuất được một nguồn sữa dồi dào nhất.

Do đó, việc thường xuyên cho bé bú là cách đơn giản nhất để thúc đẩy hoạt động của tuyến sữa và tăng cường chất lượng. Các bác sĩ cũng khuyên mẹ nên cho bé bú đều ở cả hai bầu ngực để dinh dưỡng được sản xuất liên tục cân bằng ở cả hai bê

Mẹ cần lưu ý:

- Thứ nhất, cần cho bé bú thường xuyên hơn

Mẹ cần cho bé bú thường xuyên hơn

Trong những tháng đầu, trẻ thường ham ngủ, do đó, cần đánh thức bé dậy dù bé đang ngủ. Nếu mẹ cứ chiều theo ý bé thì sẽ không đủ thích và làm giảm lượng sữa tiết ra hơn.

- Thứ hai, cần chú ý đến thời gian cho bé bú mẹ

Nếu bạn sinh thường thì thời gian cho bé bú trong khoảng 30 phút đến một giờ. Khoảng 6 giờ sau khi sinh mổ mẹ mới nên cho bé bú vì mẹ còn phải hồi phục sau tác dụng của thuốc mê. Thời gian bú khoảng 15- 20 phút/bữa

- Thứ ba, tư thế bú đúng

Tư thế cho bé bú đúng nhất đó là ngồi hay nằm trong một tư thế thoải mái và lưng có điểm tựa thật vững. Tiếp theo, bế bé sát vào lòng. Lưu ý đặt đầu và thân mình bé được thẳng để bé cảm thấy thoải mái, bú được lâu. Điều chỉnh để thân bé áp sát vào mẹ và bé quay mặt vào vú mẹ.

Cách cho bé bú phù hợp nhất đó là cho bé bú đến khi bé tự nhả vú ra. Để giúp bé nhận được dòng sữa cuối đầy đủ nguồn chất béo, bạn có thể để bé bú từng bên một, hết bên này mới chuyển sang bên kia.

Điều chỉnh để thân bé áp sát vào mẹ và bé quay mặt vào vú mẹ

+ Chế độ dinh dưỡng

Trong suốt 6 tháng đầu, mẹ cần tuân thủ một số lưu ý nhất định để sản sinh nhiều sữa, cải thiện chất lượng sữa. Trong đó, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng nhất. Nhiều mẹ lo sợ cơ thể tăng cân, muốn giữ gìn vóc dáng thon gọn nên hạn chế ăn uống. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng giảm sút sữa mẹ nghiêm trọng.

Để bổ sung dinh dưỡng cho con, tránh tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng thì mẹ nên ăn đủ các nhóm chất bao gồm: tinh bột, chất đạm, chất béo, rau xanh và trái cây.

Đảm bảo 4 nhóm chất: Chất bột, chất đạm, chất béo, rau quả và trái cây

Với cách bổ sung dinh dưỡng phù hợp, mẹ không chỉ giữ được lượng sữa dồi dào mà còn giúp giảm cân sau sinh thành công. Mẹ cần đảm bảo 4 nhóm chất: Chất bột, chất đạm, chất béo, rau quả và trái cây. Đồng thời, mẹ cũng phải bổ sung nhiều khoáng chất như: sắt, canxi và các loại vitamin cần thiết.

Sữa mẹ bị loãng nên ăn gì?

+ Thực phẩm giàu canxi

Khi mẹ mang thai, lượng canxi tăng lên theo tỉ lệ thuận của tuổi thai. Mẹ cần bổ sung lượng canxi sau sinh là 1500mg/ngày. Những thực phẩm giàu canxi gồm có sữa, bánh mì, ngũ cốc, đậu nành, và nước trái cây.

+ Thực phẩm giàu vitamin D

Các thực phẩm giàu vitamin D sẽ giúp tăng lượng sữa cho mẹ và hạn chế tình trạng sữa bị loãng. Không chỉ vậy, bổ sung vitamin D còn là cách giảm nguy cơ loãng xương, tiểu đường, huyết áp cao. Và giúp hệ xương phát triển, ngăn ngừa bệnh còi xương ở trẻ em.

Thực phẩm giúp mẹ có nguồn sữa đậm đặc và thơm ngon

+ Thực phẩm giàu DHA cho mẹ

DHA là thành phần quan trọng giúp hình thành não, mắt của trẻ. Do đó bổ sung các thực phẩm giàu DHA là điều rất cần thiết. Các thực phẩm như cá, sữa… có chứa một lượng dồi dào DHA. Mỗi ngày mẹ nên bổ sung đủ 300mg DHA cho cơ thể để “tích lũy” dần dần trong sữa và giúp con phát triển thể chất, trí não hơn.

Lưu ý: Nên tránh dùng những đồ uống có cồn hay các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá… Chúng sẽ dẫn đến ức chế hoạt động của tuyến sữa. Do đó, để phục hồi sức khỏe tốt nhất, mẹ nên tránh những chất kích thích.

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+ Nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cải thiện chất lượng sữa mẹ

Đồng thời vời cách ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cũng đóng vai trò rất quan trọng giúp sữa mẹ đạt được chất lượng cao. Với cơ thể suy kiệt, mất dinh dưỡng sau sinh, chắc hẳn mẹ sẽ khó có thể sở hữu được nguồn sữa dồi dào dinh dưỡng.

Chính vì vậy, mẹ nên thiết lập một thời khóa biểu sinh hoạt và nghỉ ngơi hợp lý để không gây nhiều ảnh hưởng đến nguồn sữa. Khi mẹ bị bất ổn tâm lý, chắc hẳn hoạt động của tuyến sữa cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí dẫn đến bị tắc sữa sau sinh. Mẹ cần ghi nhớ phải giữ cho tinh thần vui vẻ, thoải mái nhất có thể.

Trên đây là những thông tin giải đáp thắc mắc sữa mẹ loãng phải làm sao và chia sẻ cách để sữa không bị nhợt nhạt, đạt tiêu chuẩn giúp trẻ phát triển toàn diện. Tình trạng sữa loãng không quá nguy hiểm nên mẹ đừng quá lo lắng. Dù loãng hay đặc sữa mẹ vẫn là thức ăn tốt nhất cho con. Chỉ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng và cho con bú đúng cách là có thể chăm trẻ tốt.