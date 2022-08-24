7 hành vi có thể dẫn đến sự thờ ơ về tình cảm ở tuổi thơ và biến trẻ trở thành người vô tâm khó thay đổi

Nhận thức được những điều góp phần vào cảm nhận của một người về bản thân là điều khó khăn đối với mọi người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là những người không được hỗ trợ tình cảm từ lúc nhỏ.

1. Trở nên khó chịu khi mọi người không nhận thấy những điều quan trọng đối với bạn

Chẳng hạn như bạn đã cắt tóc, có một sự thăng tiến gần đây hoặc thành tích trong công việc, hoặc sinh nhật của bạn nhưng bạn lại cảm giác không được người khác chú ý. Cảm giác rằng "họ không quan tâm mình" thường là kết quả của việc không được đáp ứng những nhu cầu này trong thời thơ ấu. Nó mang lại cảm giác không được nhìn thấy và không quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để chống lại điều này: Hãy để ý rằng bạn không kết luận nó phải có ý nghĩa gì khi ai đó không nhận thấy điều gì đó. Đôi khi "họ không để ý đến việc cắt tóc của bạn" có nghĩa là chỉ vậy. Hoặc có thể họ đã có chú ý, nhưng họ quên nhận xét về nó, hoặc không biết bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu họ đưa ra nhận xét. Nó không nhất thiết có nghĩa là họ không quan tâm hoặc không thích bạn.

2. Cảm thấy bị bỏ rơi

Cảm giác quen thuộc đó là khi không được tham gia vào các cuộc trò chuyện, tụ họp xã hội hoặc các sự kiện khác và gây ra cảm giác không được bao gồm trong gia đình gốc. Mặc dù đôi khi đây là một trải nghiệm bình thường của con người, nhưng những người từng trải qua thời thơ ấu bị bỏ rơi tình cảm lại cảm thấy điều này đau đớn hơn, thậm chí đôi khi là cản trở cho tình bạn lành mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chống lại điều này: Tập trung dành thời gian cho những người khiến bạn cảm thấy muốn và được bao gồm. Nếu bạn thấy rằng bạn bè hoặc thành viên gia đình nào đó không bao gồm bạn trong các sự kiện xã hội, hãy thừa nhận cảm giác đó. Đặt tên cho cảm xúc đó rồi loại bỏ nó ra, vid dụ: "Điều này cảm thấy thật buồn", "Tôi cảm thấy bị bỏ rơi", v.v. Sau đó, hãy nhắn tin hoặc gọi điện cho ai đó đang sẵn sàng chia sẻ cùng bạn. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải dành thời gian cho ai đó chỉ vì họ là gia đình, một phần của hội nữ sinh của bạn, v.v. Bạn có quyền dành thời gian với những người khiến bạn cảm thấy muốn và được bao gồm.

3. Cảm thấy cần phải "sửa chữa" người khác

Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể xuất phát từ tiền sử muốn giúp đỡ cha mẹ hoặc người chăm sóc , những người có thể đã phải vật lộn với bệnh tâm thần hoặc các triệu chứng sử dụng chất kích thích. Trẻ em thường cảm thấy có trách nhiệm cao phải giúp bảo vệ người chăm sóc của mình, ngay cả khi trẻ đã bị họ lạm dụng. Điều này có thể tạo ra chu kỳ thường được gọi là sự phụ thuộc trong đó một người trưởng thành mong muốn sửa chữa một người mà họ yêu quý và quan tâm.

Cách chống lại điều này: Xác định cảm giác nảy sinh khi bạn muốn giúp đỡ người kia. Nó có phải là một nỗi sợ hãi ? Nỗi lo bị bỏ rơi? Bạn có cảm thấy hữu ích khi muốn giúp, hoặc có lẽ rằng bạn sẽ có nhiều giá trị hơn đối với người này nếu bạn có thể giúp họ?

4. So sánh bản thân với người khác liên tục

Ảnh minh họa: Internet

Việc này có lẽ là một phần bình thường của con người, đặc biệt là nếu bạn còn trẻ. Xã hội thường ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi để nhìn và hành động theo một cách nhất định để phù hợp với giới hạn của nhóm xã hội của họ. Nhưng nếu bạn nhận thấy rằng bạn đang làm điều này liên tục như so sánh cơ thể, lựa chọn nghề nghiệp, mối quan hệ và gia đình của bạn với tất cả những người bạn nhìn thấy trực tiếp hoặc trên mạng xã hội, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có lòng tự trọng thấp hoặc thiếu tự tin.

Cách chống lại điều này: Khi bạn nhận thấy mình so sánh mình với người khác, hãy đặt điện thoại xuống, dừng lướt tin và làm việc khác. Nếu bạn đang ở trong môi trường xã hội hoặc công việc, hãy chuyển sự tập trung của bạn sang một nhiệm vụ khác. Nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng như chúng ta tưởng, vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một phần cuộc đời của ai đó. Câu chuyện của bạn là khác nhau, không tốt hơn hoặc tệ hơn.

5. Luôn cảm thấy như mọi người không lắng nghe mình

Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể xảy ra ở những người có tiền sử không được người khác lắng nghe khi nhỏ.

Làm thế nào để chống lại điều này: Hít thở nhẹ nhàng lại và xem xét tình hình. Điều gì đang xảy ra? Người kia đang nhìn vào điện thoại hay đứng quay lưng về phía bạn? Nếu vậy, hãy nói, "Có vẻ như bạn đang không nghe. Chúng ta có nên bắt đầu lại cuộc trò chuyện này sau không? ".

6. Cảm thấy cần phải giải thích quá mức về bản thân hoặc viện lý do cho cảm xúc

Điều này thường thấy khi một người cảm thấy như người khác không lắng nghe, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu trẻ em được lớn lên trong môi trường mà cảm xúc hoặc tình cảm bị xấu hổ hoặc bị trừng phạt, chúng sẽ lớn lên với thông điệp rằng một số cảm giác hoặc trải nghiệm nhất định là "xấu".

Nhiều người không cảm thấy được nghe trong thời thơ ấu có xu hướng giải thích quá mức do tiền sử không cảm thấy tin tưởng. Điều này cũng thường thấy ở những người thường xuyên bị đổ lỗi trong thời thơ ấu hoặc thường xuyên gặp rắc rối, mong muốn giải thích quá mức là một cơ chế phòng vệ được sử dụng để giữ cho họ "khỏi rắc rối".

Ảnh minh họa: Internet

Cách chống lại điều này: Khi bạn nhận thấy bản thân đang giải thích quá mức hoặc bào chữa cho cảm xúc, hãy hít thở và nhắc nhở bản thân rằng bạn không gặp rắc rối. Bạn không nợ bất cứ ai lời bào chữa hoặc giải thích về cảm giác của bạn.

7. Rối loạn ăn uống hoặc lạm dụng chất gây nghiện

Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ lơ là về mặt cảm xúc, chúng thường tìm đến thức ăn hoặc các chất khác để lấp đầy khoảng trống đó, đôi khi dẫn đến ăn quá nhiều hoặc lạm dụng chất.

Cách chống lại điều này: Chú ý khi bạn với lấy thức ăn hoặc chất gây nghiện. Bạn đang cảm thấy gì? Bạn có thấy chán không? Cảm thấy trống rỗng không? Hãy trao đổi với một nhà trị liệu chuyên về ăn uống rối loạn hoặc sử dụng chất kích thích sẽ giúp nâng cao nhận thức và hiểu biết về bản thân nếu bạn đang tự dùng thuốc. Nhiều người đã có thể phát triển các kỹ năng đối phó lành mạnh hơn trong khi cải thiện việc ăn uống và sử dụng chất gây nghiện thông qua liệu pháp.

Theo Psychologytoday