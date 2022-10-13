5 sai lầm kinh điển khi nuôi con khiến đa số các bậc cha mẹ đều mắc phải

Chắc chắn rằng những năm đầu đời của một đứa trẻ là khoảng thời gian kỳ diệu mà bạn nên tận hưởng. Vì trong tương lai, bạn có thể sẽ hối tiếc vì một số cơ hội đã đánh mất. Vì vậy, hãy điểm qua những điều khiến nhiều bậc cha mẹ hối hận để tránh lặp lại những sai lầm tương tự.

Mỗi gia đình đều có những cách dạy dỗ riêng, nhưng có một điểm chung mà tất cả các bậc cha mẹ đều có: khi nhìn lại, họ đều muốn sửa chữa một số lỗi lầm mà họ đã mắc phải trong quá khứ.

Một đứa trẻ nhỏ nhanh chóng phát triển từ một đứa bé trở thành một người tương đối tự lập thực sự cần được tiếp xúc thường xuyên với người lớn. Nhưng sự thật là cha mẹ cũng cần sự giao tiếp này. Có ít thời gian rảnh hơn và không sao cả nếu một người mẹ làm việc gì đó trong khi con mình đang chơi game. Nhưng nếu bạn biến điều này thành thói quen, một lúc nào đó, bạn có thể nhận thấy rằng con bạn đã lớn và đang sống cuộc sống của riêng chúng.

Không có cách nào để lấy lại khoảng thời gian bạn đã mất, vì vậy hãy cố gắng không chỉ gần gũi về thể chất mà còn gần gũi về mặt tinh thần với chúng. Hãy tận hưởng khoảng thời gian bên nhau ba mẹ nhé.

2. Họ không ôm con mình đủ thường xuyên

Các nhà khoa học đã chứng minh tầm quan trọng của những cái ôm đối với sức khỏe (đối với cả sức khỏe tinh thần và thể chất). Có rất nhiều lợi thế rõ ràng, nhưng bạn có thể sẽ đồng ý rằng chỉ cần ôm con của bạn là rất tốt. Đôi khi, cha mẹ không làm điều này vì những lý do khác nhau và hầu hết chúng là ngụy biện hoặc lỗi thời (như lời khuyên với các bà mẹ “đừng bế con quá lâu, con sẽ quen thôi…”).

Theo thời gian, đứa trẻ sẽ lớn lên và không để bạn ôm chúng nữa. Vì vậy, hãy tận hưởng những khoảnh khắc này khi bạn vẫn còn có thể.

3. Họ không chụp đủ ảnh và quay video về con

Tất nhiên, không có gì xấu sẽ xảy ra nếu bạn không chụp ảnh. Nó sẽ không ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần, phẩm chất đạo đức hoặc sức khỏe thể chất của trẻ. Nhưng rất có thể trong tương lai, bạn sẽ muốn ghi nhớ những khoảnh khắc đáng giá nhất của cuộc đời mình và chia sẻ những cảm xúc này với những đứa con đã trưởng thành của mình. Nhiều bậc cha mẹ thực sự hối tiếc vì đã không sử dụng máy ảnh nhiều hơn khi lẽ ra họ phải có.

Bạn sẽ không bao giờ xem đoạn ghi hình của một màn trình diễn pháo hoa nhưng bạn chắc chắn sẽ muốn xem nhiều hơn một lần những bước đầu tiên mà em bé của bạn thực hiện. Và album ảnh mặc dù có tất cả các thiết bị và công nghệ chúng ta có ngày nay vẫn là cách tốt nhất và đáng tin cậy nhất để lưu giữ những bức ảnh quan trọng.

4. Họ đã không viết ra những từ đầu tiên con nói

Đây chỉ là những kỷ niệm đẹp. Bạn có thể dễ dàng sống mà không có chúng, nhưng sẽ tốt hơn nhiều nếu có chúng.

5. Họ không chơi đủ trò chơi sáng tạo với con

Không phải nếu bạn chơi các trò chơi sáng tạo với con mình, chúng chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ hoặc một nhạc sĩ vĩ đại. Nhưng đó cũng là một cơ hội. Trước tiên, nếu bạn cho con tham gia nhiều hoạt động khác nhau, bạn có thể tìm hiểu xem con thích gì và giỏi ở điểm nào. Sau đó, bạn có thể làm việc để phát triển thế mạnh của bé. Thứ hai, bất kỳ loại hoạt động nào, chẳng hạn như đọc to cho chúng nghe hoặc chơi với bột nặn và đồ chơi sẽ phát triển trí thông minh, trí tưởng tượng và tăng vốn từ vựng của con. Cuối cùng, bạn làm cho mối liên hệ giữa bạn và con bạn trở nên mạnh mẽ hơn, và chỉ điều này thôi cũng là một lý do đủ tốt để làm điều gì đó cùng nhau.

Các bậc cha mẹ có kinh nghiệm thường hối tiếc vì đã không nhận thấy tài năng của con cái họ, mặc dù một số khả năng có thể được nhận thấy khi còn rất nhỏ. Cho con bạn cơ hội chơi thử các trò chơi khác nhau và đọc càng nhiều càng tốt ba mẹ nhé.

Theo Brightside