4 cách massage ngực cho sữa về đơn giản và hiệu quả

- Dùng 3 ngón tay là ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa vuốt dọc xuôi chiều từ bầu ngực đến núm vú, chạy dọc theo động mạch tuyến vú để làm nóng, thông tắc nghẽn sơ bộ trong các tia tuyến vú cả hai bên trong 3-5 phút.

- Tiếp theo xoa nắn theo hình tròn quanh quầng vú hai bên, có thể xoa một chiều hay đổi chiều giúp làm nóng khu vực quầng vú, núm vú trong 5 phút.

- Chụm 3 ngón tay kéo nhẹ nhàng đầu vú ra phía trước, tương tự động tác bú của em bé, tạo tín hiệu tăng cường tiết sữa trong 3-5 phút

- Khi thấy ngực căng, cương lên rồi thì dùng một tay đỡ bầu vú, tay còn lại vuốt ngược bầu vú nhẹ nhàng và nhanh dần kết hợp dùng ngón cái, ngón giữa và ngón trỏ mát xa quanh quầng vú. Làm như vậy sẽ giảm việc tích tụ cặn sữa trong tia sữa, tránh tình trạng bị tắc tia sữa thường gặp.

- Dùng ngón cái và ngón trỏ mở rộng hết sức, đặt trên bầu ngực ấn xuống nhẹ nhàng theo nhịp, tay còn lại nâng giữ phía dưới bầu ngực xoa bóp dọc theo tuyến sữa sẽ giúp kích thích sữa tiết ra nhanh chóng và không bị tắc.

Với bạn nào gặp phải tình trạng núm bị thụt vào trong thì trong khi một tay mát xa bầu ngực thì tay còn lại ấn và kéo nhẹ nhàng ra bên ngoài sẽ giúp cải thiện tình trạng, cho bé bú cũng như hút sữa được dễ dàng hơn.

Cách matxa ngực cho mẹ bầu

Cách matxa ngực cho mẹ bầu cũng có thể giảm tình trạng tắc tia sữa sau khi sinh và gọi sữa về nhanh hơn, nhiều hơn. Nhiều mẹ e ngại việc matxa ngực cho mẹ bầu sẽ kích thích tử cung co bóp sớm nhưng nếu biết cách, tiến hành mát xa từ tuần 37 trở đi thì sẽ giúp ống dẫn sữa sạch và khuyến khích sản xuất sữa nhiều hơn sau sinh.

Cách matxa ngực cho mẹ bầu giảm tắc sữa sau sinh

Các mẹ thực hiện cách matxa ngực cho mẹ bầu như sau:

- Áp lòng 2 lòng bàn tay chiều thẳng đứng dọc hai bên bầu ngực giữ 30s.

- Dùng hai tay cánh tay đan với nhau nâng bầu ngực lên trong 30s.

Lặp lại lần lượt các động tác như vậy 10 lần sẽ giúp tuyến vú phát triển tốt hơn, ngực nở nang hơn.

Cách matxa ngực cho mẹ bầu thứ 2 khi núm vú có thể bị khô và nứt khi mang thai: Sử dụng dầu ô liu hoặc dầu dừa và nhẹ nhàng xoa bóp đầu vú và quầng vú trước khi tắm. Xoa bóp ngực bằng dầu dừa cũng có thể giúp lưu thông máu, giữ cho chúng săn chắc và ngăn ngừa tình trạng chảy xệ ngực thường gặp khi mang thai.

Sử dụng dầu ô liu hoặc dầu dừa giúp giữ được độ ẩm xung quanh vùng núm vú. Bạn có thể thực hiện hàng ngày. Cách này cũng là cách giúp kích thích nang tuyến sữa ở núm và quầng vú nên thực hiện trong thai kỳ.

Hướng dẫn cách kích sữa bằng tay

Có nhiều cách kích sữa bằng tay, ngoài hai cách giới thiệu trên đây, xin giới thiệu thêm một cách kích sữa bằng tay đơn giản như sau:

Hướng dẫn cách kích sữa bằng tay đơn giản

Có thể kết hợp với kích sữa bằng tay với cách gọi sữa về thông qua chế độ ăn uống như ăn uống đầy đủ và uống nhiều nước. Các món ăn hỗ trợ gọi sữa về có thể là canh đu đủ nấu với cá hoặc thịt heo, khoai lang xào, cháo vừng đen,...

Mẹ bị căng sữa nhưng sữa không tiết ra được làm thế nào?

Tình trạng Mẹ bị căng sữa nhưng sữa không tiết ra được có thể xảy ra với mọi mẹ bầu và mọi lúc xung quanh thời gian cho con bú, có thể do cơ địa, do bé bú không đều, do mới sinh sữa về mà không được giải phóng kịp thời, đọng lại trong bầu ngực, vón và hình thành các cục trong ống dẫn sữa, gây tắc, chặn sữa mới không thoát được ra, dẫn đến tình trạng mẹ căng sữa nhưng sữa không tiết ra được.

Tình trạng này nếu không xử lý kịp thời dẫn đến tắc tia sữa nặng sẽ có các biến chứng nặng nề sau này như tắc ống dẫn sữa, nhiễm trùng mô ngực, viêm tuyến vú, áp xe ngực,....

Lúc mẹ bị căng sữa nhưng không tiết ra được sẽ khiến ngực mẹ căng tức và đau việc massage bầu ngực trong trường hợp này như sau:

Bắt đầu từ một bên vú, xác định các khu vực bị tắc của bạn: Nâng cánh tay lên trên không và kiểm tra vú bằng tay còn lại, tìm kiếm xung quanh các nút thắt, vùng cứng và ống dẫn sữa bị tắc. Làm tương tự cho phía bên kia.

Kiểm tra và matxa nhẹ nhàng khu vực bị tắc sữa ở xung quanh ngực

Bước 1: Tuyến bạch huyết là vùng cứng mà bạn sờ thấy trên nách. Bắt đầu bằng cách mát xa nhẹ nhàng tuyến bạch huyết của bạn ở nách trái hoặc phải khoảng 5 đến 10 lần rồi thả lỏng.

Cụ thể là dùng 2 đến 4 ngón tay để ấn nhẹ nhàng vào tuyến bạch huyết, nhẹ nhưng phải có lực. Bạn sẽ cảm thấy hơi đau nhưng có nghĩa là đang ấn vào đúng chỗ.

Cách massage ngực cho sữa về theo chiều kim đồng hồ quanh bầu ngực

Cách matxa để sữa về nhiều ngược chiều kim đồng hồ

Bước 2a và 2b: Bắt đầu xoa bóp theo chuyển động tròn từ bên ngoài bầu ngực trái vào bên trong bầu ngực trái theo chiều kim đồng hồ 5 - 10 lần và ngược chiều kim đồng hồ 5 - 10 lần.

Cách gọi sữa về bằng xoa bóp nhẹ nhàng quanh ngực

Bước 2c: Dùng lực ấn vào 4 điểm như trên hình, tức là trên, dưới, trái và phải của quầng vú khoảng 2 thốn. Làm như vậy khoảng 5 đến 10 lần.

Đỡ ngực và vuốt theo chiều từ trên xuống dưới dọc theo tuyến sữa

Bước 3a: Dùng tay trái ôm bầu ngực và đỡ nhẹ lên trên và dùng lòng bàn tay phải vuốt từ trên xuống dưới.

Tạo áp lực như đang hút sữa để kích sữa chảy nhanh hơn, thông tuyến sữa

Bước 3b: Dùng ngón tay cái để tạo thêm áp lực bằng cách đẩy xuống dưới để đẩy sữa vào ống dẫn.

Mát xa ngực nhẹ nhàng để gọi sữa về nhanh hơn

Bước 4a: Dùng hai lòng bàn tay ôm, xoa nhẹ nhàng kết hợp, di chuyển bầu ngực lên xuống từ 3 đến 4 lần.

Bật mí cách kích sữa bằng tay tại nhà đơn giản

Bước 4b: Dùng ngón trỏ và ngón cái bóp đầu quầng vú ở mọi góc độ cho đến khi sữa chảy ra. Nếu sử dụng ngón trỏ và ngón cái không hiệu quả, hãy sử dụng năm ngón tay của bạn để thực hiện chuyển động kéo ra ngoài.

Lưu ý: Thực hiện tất cả các bước trên với một bên vú của bạn trước, trước khi thực hiện với bên còn lại.

Những lưu ý khi áp dụng các cách massage cho con bú

Những lưu ý khi massage giúp mẹ có nguồn sữa dồi dào

Nếu bạn đang cân nhắc việc thử mát-xa ngực cho con bú, bạn có thể thử thực hiện tại nhà và cần lưu ý một số điều:

- Có nhiều cách matxa để sữa về nhiều khác nhau nhưng luôn thực hiện với tâm trạng thoải mái nhất, nhẹ nhàng, không tiếp tục khi thấy đau hoặc để lại vết đỏ. Hãy chắc chắn rằng bạn đang được mát xa nhẹ nhàng nhất có thể vì nếu không cẩn thận sẽ gây tổn thương mô nhỏ nếu xoa bóp ngực quá mạnh.

- Giữ vệ sinh: Rửa tay trước khi tiến hành cách mát xa gọi sữa về. Giữ ngực và núm vú sạch sẽ bằng cách rửa mỗi ngày bằng nước ấm. Tránh sử dụng xà phòng vì nó có thể khiến da bị khô, nứt và kích ứng. Nó cũng có thể loại bỏ chất dầu tự nhiên do các tuyến Montgomery sản xuất trên vùng tối xung quanh núm vú. Những loại dầu này giúp giữ cho núm vú và quầng vú sạch sẽ và giữ ẩm.

- Có thể áp dụng cách massage ngực cho sữa về với chườm túi lạnh để tránh bị căng cứng, cương tức ngực.

- Nếu đang cho con bú thì dù áp dụng cách kích sữa bằng tay hay cách matxa để sữa về nhiều cũng không nên dùng dầu massage để tránh kích ứng cho em bé.

- Khi mẹ bị căng sữa nhưng sữa không tiết ra được có thể kết hợp cùng với chườm lạnh bằng đá hoặc lá bắp cải để giảm viêm và giảm đau.

- Có một số cách gọi sữa về dân gian như bằng lá mít, chải lược, men rượu nóng,... chưa được kiểm chứng, bạn không nên tự ý thực hiện mà chưa có lời khuyên của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

Các cách massage ngực cho sữa về có thể giúp bạn khỏe mạnh và ngăn ngừa các vấn đề về ngực, các vấn đề về cho con bú. Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về ngực của mình hoặc cách chăm sóc chúng, hãy có thể liên hệ với bác sĩ, chuyên gia tư vấn về việc cho con bú hoặc những người có kinh nghiệm để được hỗ trợ và tư vấn.