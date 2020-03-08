Cách kích sữa về nhiều cho mẹ bị mất sữa

Sau sinh, tình trạng ít sữa hay tắc sữa sau sinh luôn là vấn đề chị em phụ nữ gặp phải. Tình trạng này kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của người mẹ mà còn làm cho cân nặng của bé bị giảm rất nhiều. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về cách kích sữa về nhiều cho mẹ bỉm và chế độ dinh dưỡng lợi sữa cho chị em.

Việc massage có tác động trực tiếp tới ống dẫn sữa của mẹ giúp cho đường ống dẫn sữa giãn nở khiến cho sữa chảy nhanh và nhiều hơn. Massage bầu ngực không chỉ là hoạt động giúp mẹ bỉm kích sữa mà còn giúp ngăn ngừa ung thư vú cho người mẹ. Bên cạnh đó, nó cũng giải quyết các vấn đề liên quan như tắc tia sữa, u vú, áp xe vú do chất lỏng bị tích tụ quá nhiều ngày.

Nhiều mẹ đang cho con bú cảm thấy đau đầu vì không biết cách kích sữa về sau sinh thường như thế nào cho hiệu quả, sợ không có sữa cho con bú. Nếu vậy, hãy tham khảo ngay những mẹo đơn giản sau!

Cách massage kích sữa cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của việc massage bầu ngực:

Tăng lượng lưu thông máu đến bầu ngực

Làm giảm những cơn đau sau sinh

Làm thông các tia sữa giúp kích thích sữa về nhiều hơn

Giúp mẹ bỉm giảm các vết rạn da sau sinh

Cách massage như sau:

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một chậu nước ấm và một chiếc khăn mềm.

Sau đó, bạn dùng khăn nhúng vào nước rồi nhẹ nhàng áp vào bầu sữa kết hợp xoa bóp theo vòng tròn chiều kim đồng hồ.

Bạn thực hiện theo cách này hai lần mỗi ngày và mỗi lần trong thời gian 10 phút.

Mẹ có thể uống thêm một cốc sữa ấm sau khi massage.

Sử dụng thảo dược để kích sữa

Các loại thảo dược đều rất lành tính, chúng không chỉ bổ sung chất dinh dưỡng cho chị em phụ nữ sau sinh mà còn có tác dụng kích thích cơ chế sản xuất sữa mẹ.

Các mẹ có thể sử dụng một số gia vị như gừng, tỏi trong thực đơn vì những gia vị này có công dụng rất tốt cho việc kích sữa. Tuy nhiên, các mẹ lưu ý không nên ăn quá nhiều vì những gia vị này ảnh hưởng trực tiếp đến sữa mẹ nên có thể làm bé không thích mùi sữa.

Cách kích sữa về nhiều bằng thực phẩm

Nhiều bà mẹ thắc mắc ăn gì để sữa về nhiều. Dưới đây là một số món ăn để kích sữa cho mẹ bỉm. Các món ăn đều rất đa dạng nên chị em không phải lo lắng bị nhàm chán trong bữa ăn:

Móng gì hầm đu đủ: đây là món ăn hàng đầu để tăng lượng sữa cho mẹ bỉm.

Móng giò hầm lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet

Nước lá thì là: mẹ có thể giã lấy nước uống hoặc nấu canh cà chua cùng thịt lợn

Bắp chuối

Cháo chân dê

Canh mướp

Chân vịt hầm đậu xanh

Rễ đinh lăng hầm thuốc

Bao tử heo hầm đậu

Cháo cá chép

Cháo cá chép lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet

Canh cá diêu hồng

Đồ nếp

Uống gì để kích sữa về?

Ngoài việc bổ sung các chất dinh dưỡng từ các món ăn thì đồ uống cũng chiếm một phần lớn trong chế độ dinh dưỡng của mẹ bỉm sữa. Dưới đây là một số đồ uống mà mẹ bầu có thể sử dụng hàng ngày để lượng sữa luôn dồi dào và bé yêu không lo bị thiếu sữa:

Lá tầm gửi cây mật

Bột ngũ cốc lợi sữa

Nước lá rau ngót

Uống nước rau ngót hay ăn canh rau ngót để lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet

Nước lá đinh lăng

Nước chè vằng

Sữa nóng

Sữa nóng tốt cho mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Nước lá đinh lăng

Nước gạo lứt rang

Nước rau má

Nước rau má tốt cho sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Nước nụ hoặc lá vối

Nước gạo tẻ kết hợp với gạo nếp và hạt sen

Nước đậu đỏ

Nước đậu đỏ giúp kích sữa - Ảnh minh họa: Internet

Nước mè đen

Nước lọc ấm: uống từ 2.5 đến 3 lít nước mỗi ngày

Nước gừng

Có nên hút sữa để kích sữa về?

Việc cho bé bú theo kiểu truyền thống hay dùng máy hút sữa thay thế là lựa chọn của mỗi người bởi dù là cách nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến cả mẹ và bé. Khi mẹ cho bé bú theo cách trực tiếp không chỉ tốt cho bé mà còn góp phần tăng sự tương tác giữa mẹ và bé. Bé bú mẹ không chỉ là nhu cầu dinh dưỡng mà còn là nhu cầu về mặt tinh thần tình cảm vì vậy việc cho bé bú trực tiếp sẽ làm tăng tình cảm mẫu tử.

Đối với việc dùng máy hút sữa để lấy sữa cho bé bú bình, việc này đảm bảo cho nhịp sống của các bà mẹ hiện đại với quỹ thời gian ngắn hạn, không đủ thời gian để bên bé. Mỗi cách thức đều có những lợi thế riêng. Tuy nhiên nếu có thể, mẹ hãy dành thời gian bên bé thật nhiều và chăm sóc bé theo cách truyền thống để cả bé và mẹ có thể gần nhau hơn nữa.

Cách kích sữa về nhiều cho mẹ bỉm đã được bài viết chia sẻ thông qua các phương pháp, các món ăn hay đồ uống. Các mẹ có thể tham khảo để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng cũng như thử các liệu pháp trên để kích sữa về thật dồi dào.