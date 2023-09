Những thực phẩm lợi sữa dành cho mẹ đang cho con bú

Bên cạnh đó, hạt sen có công dụng thanh nhiệt, an thần và giúp mẹ ngủ ngon. Hạt sen có vị ngọt, dễ ăn. Ngoài ra, hàm lượng protein, canxi và tinh bột có trong hạt sen cũng giúp sữa về dồi dào. Cháo chân giò hầm hạt sen giàu dinh dưỡng cho mẹ, mau lành vết thương và tốt cho sữa mẹ.

Thịt bò

Sau khi sinh xong, cơ thể người mẹ bị mất rất nhiều máu. Do đó, mẹ cần bổ sung thêm dinh dưỡng để nhanh phục hồi. Việc cung cấp các loại thực phẩm giàu sắt và đạm, giúp lành vết mổ, chống thiếu máu, sắt. Thịt bò là thực phẩm hàng đầu mà mẹ nên chọn cho thực đơn lợi sữa.

Thịt bò giàu đạm và sắt lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet

Cam, quýt

Sau sinh, mẹ cần thời gian để phục hồi. Cam quýt giàu vitamin C giúp cơ thể mẹ tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch, vết thương nhanh lành và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Bên cạnh vitamin C, cam và quýt cũng chứa nhiều canxi, giúp hình thành hệ răng và xương cho bé. Nếu mẹ ăn nhiều cam quýt, con sẽ được bổ sung vitamin C và canxi nhờ nguồn sữa mẹ. Hơn thế nữa, cam quýt còn giàu chất xơ, giúp kích sữa, giảm thiểu tình trạng tắc sữa.

Thực phẩm lợi sữa giảm cân

Nỗi ám ảnh của mẹ bầu và mẹ sau sinh đó là cân nặng. Vậy những thực phẩm nào vừa lợi sữa vừa giúp mẹ không bị tăng cân, thậm chí còn giảm cân?

Rau ngót

Rau ngót giàu chất xơ, photpho và sắt. Vitamin C có trong rau ngót nhiều hơn cam và ổi. Do đó, mẹ sau sinh ăn canh rau ngót sẽ giúp lợi sữa. Chất xơ và vitamin C có trong rau ngót còn giúp mẹ giảm cân cực kỳ hiệu quả, đồng thời thanh lọc cơ thể, loại bỏ tạp chất khỏi cơ thể người mẹ. Bạn có thể dùng rau ngót nấu với thịt bằm, cua, tôm,... để tạo ra những món canh vô cùng bổ dưỡng.

Rau ngót giúp lợi sữa và giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Rau mồng tơi

Mẹ sau sinh nếu ít sữa hãy ăn nhiều mồng tơi. Vì mồng tơi có tác dụng kích sữa, đồng thời chứa nhiều saponin, vitamin, sắt và chất nhầy tốt cho cơ thể người mẹ. Các khoáng chất và vitamin, chất xơ tuyệt vời có trong mồng tơi giúp giảm mỡ thừa nhanh chóng. Do đó, các mẹ hãy bổ sung vào thực đơn lợi sữa giảm cân thật nhiều rau mồng tơi.

Rau đay

Rau đay chứa nhiều khoáng chất như photpho, canxi, sắt, kali và các loại vitamin khác nhau. Tính mát của rau đay giúp giải độc gan, thanh nhiệt và nhuận tràng. Do đó, rau đay là một loại thực phẩm không nên bỏ qua trong thực đơn lợi sữa giảm cân dành cho các mẹ sau sinh.

Rau đay giàu khoáng chất và vitamin giúp lợi sữa và giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Rau khoai lang

Rau khoai lang có vị thanh mát, giàu chất xơ giúp nhuận tràng. Bên cạnh đó, rau khoai lang rất phù hợp cho những bà mẹ ốm nghén và các mẹ cho con bú bị ít sữa. Rau lang luộc xanh sẽ giúp mẹ không bị ngán sau khi đã nạp quá nhiều thức ăn tẩm bổ như chân giò, thịt bò,....

Bí đao

Bí đao dùng để luộc hay nấu canh có tác dụng giảm mỡ bụng đồng thời lợi sữa cho mẹ sau sinh. Bên cạnh đó, nước ép bí đao cũng là lựa chọn tuyệt vời giúp các mẹ giảm cân sau sinh.

Các loại hoa quả lợi sữa

Bên cạnh rau xanh, các mẹ cũng cần ăn nhiều hoa quả vì chúng chứa nhiều chất xơ, khoáng chất và vitamin cần thiết cho mẹ và bé.

Chuối tiêu

Sau sinh, các mẹ sẽ mất rất nhiều máu và khá kiệt sức. Do đó, chuối với hàm lượng chất xơ tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, ăn chuối còn giúp mẹ tiết nhiều sữa, tăng hàm lượng sắt.

Chuối tiêu giàu chất xơ và sắt giúp lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet

Vú sữa

Vú sữa giàu các loại vitamin A, B, C, sắt, glucid, chất xơ và lipid. Do đó, vú sữa là loại trái cây cực kỳ lợi sữa cho phụ nữ đang cho con bú.

Quả sung

Sung tuy bé nhưng lại chứa nhiều protein, canxi, photpho và một số dưỡng chất khác. Sung có vị hơi chát, ngọt giúp bổ huyết, tiêu viêm. Do đó, nếu mẹ sau sinh ăn sung sẽ có rất nhiều sữa.

Na (Mãng cầu ta)

Na chứa vitamin C, giúp mẹ sau sinh tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, ăn nhiều na cũng có thể khiến bạn bị khó tiêu. Do đó, chỉ nên ăn na với lượng vừa phải.

Na chứa nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng cho mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ có chứa nhiều sắt, magie, kẽm giúp tăng cường sức đề kháng cho mẹ, bổ máu và tăng tiết sữa nuôi con. Bên cạnh đó, đu đủ còn chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp nhuận tràng và tốt cho hệ tiêu hóa.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây, các mẹ có thể biết thêm những thực phẩm lợi sữa để giúp cơ thể phục hồi nhanh và giảm cân hiệu quả. Chúc các mẹ luôn khỏe mạnh và bé yêu luôn ngoan!