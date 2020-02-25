Những thực phẩm tốt cho bà bầu 3 tháng đầu, mẹ bầu nên bỏ túi

Chế độ thức ăn cho mẹ bầu 3 tháng đầu giàu dinh dưỡng giúp mẹ vừa dưỡng thai và lại vừa bồi bổ cơ thể là sự quan tâm chung của tất cả mẹ bầu hiện nay. Trong giai đoạn này, bởi sự chán ăn do những cơn nghén gây ra, mẹ nên lựa những thực phẩm từ tự nhiên, nhiều dưỡng chất và được chế biến để ăn nhẹ như các loại rau quả, súp ăn nhẹ và hạt ngũ cốc. Dưới đây là các món ăn đảm bảo dinh dưỡng cũng như sức khỏe cho mẹ và bé.

Bắt đầu chu kỳ mang thai là mẹ bầu đã phải bắt đầu một chế độ ăn giàu dinh dưỡng hơn và khoa học hơn. Đặc biệt là khi mang thai ở tháng thứ 3, thai nhi đã hình thành một cách hoàn thiện các hệ thống và bộ phận như hệ tuần hoàn, hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ thống thần kinh và giới tính của bé đang phát triển trọn vẹn hơn. Tuy nhiên, để dưỡng thai ở thời kỳ này như thế nào mới tốt thì không phải mẹ bầu nào cũng biết. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho bà bầu 3 tháng đầu mà mẹ nên bỏ túi.

Trong các loại hạt khô chứa rất nhiều vitamin và protein rất tốt cho bà bầu, các loại hạt còn có mùi thơm bùi, đặc trưng rất dễ chịu. Một số các loại hạt cung cấp nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho mẹ đó là hạt đậu phộng, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt dưa,... Mẹ có thể kết hợp ăn các loại hạt này với sữa chua, hoặc nghiền ra rồi pha chung với sữa bột để uống.

Rau cải bó xôi còn có tên gọi khác là rau Bina, là một trong những loại rau xanh chứa nhiều axit folic là axit giúp ngăn ngừa dị tật ống thần kinh trong thai nhi. Món ăn từ rau Bina rất tốt và dễ ăn. Mẹ có thể ăn trong cả thai kỳ như rau Bina trộn salad, rau Bina nấu canh, rau Bina xay chung với sinh tố rau củ quả khác,…

Trứng

Trứng được mệnh danh là thực phẩm rất giàu canxi và vitamin D là hai chất dinh dưỡng cực kỳ tốt cho sự hình thành và phát triển hệ thống xương thai nhi. Có thể chế biến trứng thành nhiều món như trứng luộc, trứng hấp, trứng ốp la, trứng xào,…

Trứng, món ăn giàu vitamin D và canxi giúp giúp xương bé phát triển, cứng cáp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh (bông cải xanh) là thực phẩm cung cấp chất sắt tự nhiên rất an toàn cho bà bầu mà không cần dùng thêm thực phẩm chức năng. Mẹ bầu có thể chế biến súp lơ xanh thành nhiều món như súp lơ luộc, súp lơ xào thịt bò, súp lơ trộn salad,…

Súp lơ xanh hấp, dễ ăn, cung cấp chất sắt dồi dào cho mẹ và bé khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Măng tây

Măng tây có vị ngọt dịu và chứa nhiều vitamin D giúp phát triển xương cho bé. Măng tây rất dễ ăn và có thể chế biến làm nhiều món như măng tây nướng phô mai, măng tây xào bơ tỏi, măng tây nướng ăn kèm hải sản,...

Đậu bắp

Như đã nói ở trên, thai nhi ở tháng thứ 3 rất nhạy cảm, nếu không chăm sóc tốt có thể gây ra dị tật ở thai nhi. Một trong những cách ngăn ngừa dị tật đó chính là cung cấp axit folic cho thai nhi. Mà axit folic chứa rất nhiều trong quả đậu bắp. Mẹ có thể chế biến đậu bắp để ăn trong giai đoạn tháng thứ 3 của thai nhi như đậu bắp luộc, đậu bắp nấu canh chua, đậu bắp xào,…

Thịt gà

Thịt gà rất giàu chất sắt, đây là dưỡng chất vô cùng quan trọng để sản sinh các tế bào máu đỏ giúp nuôi dưỡng và cung cấp oxy cho toàn bộ hệ thống trong cơ thể thai nhi và cơ thể của mẹ. Mẹ có thể chế biến thịt gà thành món gà luộc, thịt gà nộm, thịt gà nấu cháo hay món thịt gà nấu cà ri nước cốt dừa thơm phức.

Thịt gà nướng thơm, ăn ngon lại cung cấp thêm sắt và protein cho mẹ bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cá

Trong thịt cá có chứa rất nhiều vitamin D, DHA và các Omega rất tốt cho xương, hệ thống tim mạch và não bộ thai nhi. Mẹ có thể chế biến cá thành nhiều món như cá nướng, cá hấp gừng sả, cá nấu cháo, cá chế biến thành sashimi ăn sống,... Các loại cá mẹ nên chọn là cá hồi, cá chép, cá ngừ,…

Cá hồi cung cấp DHA cho bé phát triển trí não - Ảnh minh họa: Internet

Những loại quả tốt cho bà bầu 3 tháng đầu

Trái cây tự nhiên rất dễ ăn và thích hợp cho mẹ bầu nghén. Đây cũng là đồ ăn vặt cho mẹ bầu 3 tháng đầu rất tốt. Mẹ nên lựa các trái cây thuộc họ cam, quýt. Các trái cây này chứa nhiều axit folic, vitamin C tốt cho sức đề kháng của cả bé và mẹ. Mẹ có thể ăn trái cây tươi trực tiếp hoặc vắt lấy nước uống.

Bầu 3 tháng nên kiêng ăn gì?

Để đảm bảo sự an toàn cho thai nhi, sau đây là một số thực phẩm mẹ bầu nên kiêng những loại thực phẩm sau:

- Thịt gia súc, gia cầm các loại mà còn tươi sống hoặc tái.

- Cá mập, cá kình, cá thu, cá kiếm vì những loại cá biển này chứa rất nhiều thủy ngân.

- Thực phẩm có nhiều muối, quá mặn.

- Rau ngải cứu và rau răm.

- Chất kích thích như bia, rượu hoặc nước uống chứa caffein.

Trên đây là các thực phẩm tốt cho bà bầu 3 tháng đầu mẹ bầu nên tham khảo và cân bằng chế độ dinh dưỡng cũng như thay đổi món để kích thích khẩu vị, tránh tình trạng chán ăn do nghén. Chúc mẹ bầu và em bé mạnh khỏe!