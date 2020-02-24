Danh sách các loại quả tốt cho bà bầu bạn cần biết

Trong số các loại quả tốt cho bà bầu, chuối chín phải được kể đến đầu tiên. Chuối giúp mẹ bầu hạn chế chứng ốm nghén và dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, chuối chứa nhiều kali giúp giảm nguy cơ phù nề và bị chuột rút, những triệu chứng thường gặp khi mang thai. Tuy nhiên, mẹ bầu tuyệt đối không nên ăn chuối lúc đói vì nó có thể phá vỡ sự cân bằng canxi và magie có trong máu.

Trái cây không chỉ cung cấp khoáng chất và vitamin cho cơ thể bà bầu mà còn chứa các hoạt chất chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng và giúp mẹ bầu khỏe hơn. Do đó, dưới đây chính là danh sách gợi ý các loại quả tốt cho bà bầu mà bạn cần biết để tốt cho cả mẹ và con.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều dứa cũng không tốt cho thai nhi bởi thành phần bromelain được khuyến nghị không nên sử dụng nhiều trong khi mang thai. Do đó, hay ăn dứa vừa phải thì sẽ không có tác động tiêu cực nào đến với thai kỳ của bạn.

Dứa chứa nhiều vitamin B1 giúp mẹ bồi bổ sức khỏe , đồng thời vitamin C có trong dứa giúp mẹ luôn có một làn da sáng đẹp và tăng cường sức đề kháng. Hàm lượng axit hữu cơ trong dứa cũng rất cao, gồm axit citric và axit malic giúp bạn hấp thu thức ăn tốt hơn và chuyển hóa mỡ. Ngoài ra, dứa còn chứa enzyme bromelain giúp phân hủy protein để chuyển hóa năng lượng.

Dưa hấu

Bà bầu ăn dưa hấu không chỉ giúp thanh nhiệt, mà còn trị được ốm nghén hiệu quả, hỗ trợ quá trình phát triển thai nhi. Dưa hấu chứa các khoáng chất dồi dào như kali, magie, vitamin A, B1, B6 không chỉ bổ sung năng lượng mà còn tốt cho thị lực và hệ miễn dịch của thai nhi. Hơn nữa, dưa hấu ít cholesterol và calories, mẹ bầu ăn không lo bị béo.

Dưa hấu giúp mẹ bầu thanh nhiệt và giảm ốm nghén - Ảnh minh họa: Internet

Mận

Bà bầu ăn mận dù theo cách nào thì vẫn có nhiều lợi ích như:

Hỗ trợ hấp thu chất sắt: Theo các nghiên cứu, mận giúp cơ thể thu nạp thành phần sắt hiệu quả. Với bà bầu, đây là điều rất có lợi cho thai kỳ.

Kích thích tiêu hóa: Ăn mận nguyên quả hay uống nước ép mận thì đều có tác dụng chữa khó tiêu, kích thích tiêu hóa cho mẹ bầu.

Làm đẹp da: Bạn có thể dùng bã mận đắp mặt nạ giúp cung cấp vitamin C và khoáng chất cho da giúp da mịn màng.

Giảm ốm nghén: Mận có vị chua giúp mẹ dễ ăn trong giai đoạn ốm nghén.

Bơ

Bà bầu ăn bơ rất tốt bởi chúng có chứa một hàm lượng chất béo tốt, khoáng chất và vitamin có lợi cho thai nhi. Axit folic có trong bơ hỗ trợ điều trị thiếu máu, giảm ốm nghén, chuột rút, ổn định hàm lượng cholesterol,...

Bơ chứa nhiều chất béo tốt và vitamin có lợi cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Hồng xiêm

Bà bầu ăn hồng xiêm là hoàn toàn có thể. Hồng xiêm chứa nhiều năng lượng cho mẹ bầu, chứa các chất giúp giảm chứng phù nề, ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm, chống lại vi khuẩn gây hại. Bên cạnh đó, hồng xiêm chứa hàm lượng chất xơ dồi dào chữa trị táo bón vô cùng hiệu quả.

Hồng xiêm chữa táo bón cho mẹ bầu vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn chỉ nên ăn tối đa 5 quả hồng xiêm mỗi ngày vì hạt hồng xiêm rất sắc và nhọn gây nguy hiểm đồng thời lõi màu trắng trong hồng xiêm có chất chát tanin có thể khiến mẹ bầu bị táo bón.

Dưa chuột

Bà bầu ăn dưa chuột có nhiều lợi ích như được bổ sung hàm lượng nước dồi dào, không lo thiếu nước trong giai đoạn thai kỳ. Bên cạnh đó, hàm lượng kali có trong dưa chuột rất cao. Đây là một khoáng chất giúp bà bầu ổn định huyết áp trong thời kỳ mang thai đồng thời tốt cho bà bầu bị hạ huyết áp hoặc tiểu đường thai kỳ.

Dưa chuột chứa vitamin K tốt cho xương - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, dưa chuột còn có vitamin K tốt cho xương. Nguồn chất xơ dồi dào trong vỏ dưa chuột giúp trị chứng táo bón ở mẹ bầu. Các thành phần muối khoáng và vitamin như axit folic, canxi, photpho, magie, vitamin C và vitamin B1 giúp mẹ và bé đều khỏe mạnh. Bên cạnh việc ăn sống, bạn có thể ăn dưa muối từ dưa chuột cũng rất ngon miệng.

Sung

Bà bầu ăn sung giúp tăng khả năng tiết sữa. Bởi sung có khả năng tăng tiết sữa ở mẹ bầu, có lợi cho sự ra đời của bé. Bên cạnh đó, sung còn giàu chất xơ hơn bất kỳ một loại quả có màu xanh nào. Sung chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan giúp bà bầu ngăn ngừa táo bón và có lợi cho đường ruột.

Bên cạnh đó, enzyme có trong sung hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế ợ chua, ợ nóng. Vitamin B6 có trong sung giúp mẹ bầu đỡ ốm nghén trong những tháng đầu mang thai.

Hy vọng những kiến thức trên đây sẽ giúp các bạn biết rõ hơn về các loại quả tốt cho bà bầu. Đối với một số loại trái cây, dù biết công dụng của nó là có lợi nhưng mẹ bầu hãy nhớ rằng chỉ nên ăn với số lượng nhất định để đảm bảo sức khỏe. Chúc các mẹ luôn khỏe trong thời gian thai kỳ.