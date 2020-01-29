Thực phẩm giàu dinh dưỡng cho trẻ 8 tháng tuổi

Ở tháng thứ 8, mẹ cần cung cấp dinh dưỡng cho bé với khoảng 500ml sữa mỗi ngày. Như đã nói ở trên, sữa mẹ vẫn là tốt nhất trong giai đoạn này. Nếu không có sữa mẹ thì thay thế sữa công thức phù hợp với tháng tuổi.

Trẻ 8 tháng tuổi ăn được những gì thì theo ý kiến của các chuyên gia, sữa mẹ và sữa công thức vẫn là nguồn dinh dưỡng chính của bé khi được 8 tháng tuổi. Việc cho bé ăn dặm là rất cần thiết. Tuy nhiên, các món ăn dặm trong giai đoạn này chỉ đóng vai trò là món ăn bổ sung chứ không phải là nguồn dinh dưỡng chính cho cơ thể bé. Do đó, mẹ vẫn chú ý duy trì cho bé bú sữa, đặc biệt là sữa mẹ.

Trẻ 8 tháng tuổi ăn được những gì để đảm bảo các nhu cầu dinh dưỡng trên, các mẹ có thể tham khảo danh sách sau:

Trẻ 8 tháng ăn mấy bữa bột 1 ngày? Song song với đó, mẹ cần cho bé ăn dặm 1-2 bữa bột hoặc cháo xay, rau củ quả nghiền (khoảng 400 - 500 ml/ngày), từ loãng đến đặc dần. Thực đơn ăn dặm cho bé cần đầy đủ 4 nhóm thực phẩm: 40 - 50g tinh bột (gạo tẻ trắng, gạo lứt, ngũ cốc, yến mạch), 20 - 30g thịt (tôm, cá…), 2 - 4 thìa cà phê rau xanh, củ, quả, 1 thìa cà phê dầu ăn...

Tinh bột: Gạo, bánh mì, pasta (hình sao, hình con sò), bột ăn liền.

Protein và đạm: Thịt ức, đùi gà, phi lê bò, cá hồi, đậu hũ, thịt heo, sữa chua, phô mai tươi, các loại họ đậu, lòng đỏ trứng.

Chất béo: Bơ lạt, dầu gấc và phô mai.

Chất xơ: Cà rốt, cà chua, bông cải xanh, bó xôi, bí ngòi, đỗ, đậu Hà Lan, khoai lang, khoai tây, bí đỏ, hành tây, tỏi tây, củ cải, ớt ngọt các loại.

Vitamin C: Cam, chuối, táo, lê, cherry, dưa hấu, xoài, đu đủ, dâu tây, việt quất, bơ; mận, nho, mơ khô.

Nguyên tắc ăn dặm cho trẻ 8 tháng tuổi

Không nên cho bé ăn quá nhiều một nhóm thực phẩm nào đó - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ 8 tháng tuổi ăn được những gì thì cũng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Ăn từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc, từ nhuyễn đến tăng dần độ thô, làm quen từng loại thực phẩm, sau đó mới kết hợp các thực phẩm lại.

Không nên cho bé ăn quá nhiều một nhóm thực phẩm nào đó, nhất là chất đạm, bởi không tốt cho hệ tiêu hóa của bé.

Cần cho bé ăn đa dạng các loại thực phẩm, thay đổi thực đơn hằng ngày để bé ngon miệng hơn.

Bé 8 tháng ăn được cá gì?

Cá được xem là nguồn thực phẩm cung cấp dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này thì không phải loại cá nào bé cũng ăn được.

Cá rô phi: Cá rô phi là một loại cá đầu tiên tốt nhất để cho bé lần đầu tiên làm quen với thực phẩm mới này. Cá rô phi giá rẻ và dễ dàng tìm thấy trong các siêu thị hay chợ.

Cá hồi: Cá hồi cũng là một trong những loại cá bé có thể ăn khi mới bắt đầu tập ăn cá bởi độ an toàn cho sức khỏe của bé.

Cá quả (cá chuối): Loại cá này rất thơm ngon, nạc thịt, ít xương và là loại cá sông nên cũng an toàn cho bé.

Những loại cá không tốt cho bé

Một số cá có chứa hàm lượng thuỷ ngân có hại cho sự phát triển não của trẻ em và hệ thống thần kinh. Đó là lý do tại sao các bác sĩ khuyến cáo bạn nên tránh cho trẻ ăn cá mập, cá kiếm, cá thu, cá nước biển sâu...

Cách chế biến món cá cho bé

Mẹ có thể luộc cá, chiên hoặc nướng cá trước khi nấu bột hoặc cháo cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nên dùng tay gỡ thịt cá để có thể loại bỏ được những chiếc xương cá nhỏ nhất có thể gây nguy hiểm cho bé. Cá luộc giữ được nhiều dưỡng chất nhất nhưng cá chiên hoặc nướng sẽ tạo hương vị thơm ngon hơn.

Bé 8 tháng tuổi không nên ăn gì?

Bên cạnh câu hỏi trẻ 8 tháng tuổi ăn được những gì các mẹ cũng lưu ý không nên cho trẻ ăn những thực phẩm dưới đây vì sẽ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Không cho trẻ ăn thức ăn giàu calo: Giai đoạn 8 tháng tuổi cần bổ sung cho trẻ thức ăn giàu dinh dưỡng chứ không nên cho trẻ ăn nhiều thức ăn giàu calo. Vì có thể ảnh hưởng không tốt đến hệ tiêu hóa của trẻ

Không cho trẻ ăn muối và hạn chế đồ ăn ngọt: Trẻ nhỏ chức năng thận còn non nớt. Vì vậy trẻ dưới 1 tuổi nên ăn nhạt để thận của trẻ không phải làm việc “quá tải”. Cho trẻ ăn nhiều đồ ngọt sẽ gây cảm giác chán ăn khi vào bữa chính và gây sâu răng khi răng trẻ vừa mới mọc.

Không cho trẻ ăn muối và hạn chế đồ ăn ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Không nên sử dụng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi: Mật ong chứa lượng đường rất lớn và chứa bào tử của Clostridium botulinum có thể gây ngộ độc, táo bón, hôn mê ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Không nên dùng sữa bò: Sữa mẹ và sữa công thức vẫn là lựa chọn tốt nhất cho trẻ trong 12 tháng đầu đời vì các chất trong sữa bò có thể gây hại đến thận của trẻ.

Các loại hải sản có vỏ như tôm, cua, sò, ốc… là thực phẩm rất dễ gây dị ứng, vì chỉ nên cho bé ăn sau 1 tuổi. Nếu mẹ muốn cho trẻ ăn nên tham khảo ý kiến bác sỹ trước.

Những lưu ý khi cho trẻ 8 tháng tuổi ăn

Mẹ lưu ý mỗi chén thức ăn của trẻ luôn có 1 – 2 muỗng cà phê dầu ăn để bé có đủ năng lượng hoạt động và lớn lên.

Khoảng cách giữa các cữ bột và cữ bú mẹ đều nhau tránh tình trạng trẻ đầy bụng, ngang dạ, ví dụ như: Bú mẹ - ăn bột có vị ngọt - bú mẹ - bột vị mặn - bú mẹ.

Nếu trẻ chưa ăn được nhiều, hãy cho bú thêm ngay sau bữa ăn để bé nhận đủ dinh dưỡng.

Mỗi chén thức ăn của trẻ luôn có 1 – 2 muỗng cà phê dầu ăn - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cần tập cho bé ăn đa dạng từ 4 nhóm thực phẩm (tinh bột, chất đạm, chất béo, rau xanh). Thường xuyên đổi món ăn, tạo hình bắt mắt màu sắc sặc sỡ giúp kích thích trẻ ăn ngon, hào hứng với bữa ăn nhưng vẫn đảm bảo cân đối tỷ lệ chất dinh dưỡng.

Gợi ý một số món ăn cho trẻ 8 tháng tuổi

Cháo thịt heo bí đao

Nguyên liệu:

Cháo/bột gạo: 4 muỗng canh

Bí đao (Gọt vỏ, bỏ hạt, băm nhuyễn): 1 muỗng canh

Thịt heo (nạc, băm nhuyễn): 1 muỗng canh

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Nước mắm: Có thể thêm một ít, tuy nhiên mẹ có thể cho bé ăn không cần nêm thêm gia vị trong giai đoạn này.

Nước: 1 chén (nếu dùng bột gạo)

Cách chế biến:

Hòa thịt với nước cho tan đều. Đun sôi hỗn hợp, cho bí đao vào. Đun đến khi bí mềm thì nhắc xuống và để cho bớt nóng. Trộn bột/cháo vào, thêm dầu ăn, thêm nước mắm (nếu cần) và cho bé thưởng thức.

Cháo thịt heo cải ngọt

Nguyên liệu:

Cháo/bột gạo: 4 muỗng canh

Cải ngọt (băm nhuyễn): 1 muỗng canh

Thịt heo (nạc, băm nhuyễn): 1 muỗng canh

Dầu ăn: 1 muỗng canh

Nước mắm: một ít

Nước: 1 chén (nếu dùng bột gạo)

Cách chế biến:

Cho thịt heo vào nước, bắc lên bếp đun sôi. Cho cải ngọt vào nấu chín mềm, bắc xuống để bớt nóng. Trộn vào cháo hoặc bột, thêm dầu ăn và nước mắm rồi cho bé thưởng thức.

Súp thịt bò bí đỏ

Nguyên liệu: Thịt bò, bí đỏ, 1 củ hành nhỏ, bơ (1 thìa cà phê thay cho dầu ăn), kem tươi, rau mùi (ngò), xương sườn hầm lấy nước dùng.

Cách làm:

Thịt bò, bí đỏ rửa sạch xay nhỏ

Ðể bơ vào chảo đun hơi nóng, hành tây thái nhỏ cho vào xào

Cho thịt bò vào đảo một lát rồi cho bí đỏ đã thái nhỏ vào.

Ðổ nước xương hầm xấp xấp mặt rồi đậy vung vừa lửa tới khi thấy bí bở ra là được.

Dùng máy xay cả cái lẫn nước cho nhuyễn đều.

Nêm nước mắm hoặc muối I-ốt, nấu sôi lại. Trước khi bắc nồi xuống, bỏ rau mùi băm nhỏ vào, khuấy đều. Khi ăn múc ra bát hoặc đĩa sâu lòng, bỏ thêm 1 thìa kem tươi.

Váng sữa có tốt cho bé 8 tháng?

Trẻ 8 tháng tuổi ăn váng sữa rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ 8 tháng tuổi ăn váng sữa rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên không phải người mẹ nào cũng có đủ kiến thức về sản phẩm này để cho bé sử dụng một cách hiệu quả. Các bậc cha mẹ có thể cho trẻ 8 tháng tuổi ăn váng sữa hàng ngày, với liều lượng từ 20g đến 55g mỗi ngày (tương đương với 1/3 đến 1 hộp)

Đối với những trẻ bị dị ứng với sữa hay thiếu men hấp thu sữa, khi ăn váng sữa các bậc cha mẹ cũng nên chú ý cho ăn dần dần từng ít một. Nếu có hiện tượng đau bụng thì có thể cho ngưng sử dụng váng sữa và tốt nhất nên có sự tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng.

Trẻ 8 tháng tuổi ăn được những gì là thắc mắc của nhiều bà mẹ, vấn đề đã phần nào được giải đáp qua những thông tin trên đây. Các mẹ có thể cho bé ăn, nếu gặp các bất thường thì ngừng lại tham khảo ý kiến bác sĩ và các chuyên gia dinh dưỡng để có bữa ăn tốt nhất cho sự phát triển của con nhỏ.