Ăn gì mất sữa? Câu trả lời không phải ai cũng biết

Nuôi dạy con 03/03/2020 11:28

Không phả=i thực phẩm nào cũng tốt và lợi sữa. Bạn cần biết về việc ăn gì mất sữa để tránh sử dụng trong thực đơn hằng ngày.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng duy nhất và vô giá mẹ dành cho con trong 6 tháng đầu đời. Vì vậy, ăn các loại thực phẩm lợi sữa luôn là điều mà bà mẹ nào cũng lựa chọn. Bên cạnh đó, mẹ cũng cần phải biết ăn gì mất sữa để phòng tránh cũng như hạn chế trong thời kỳ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Và đến khi cai sữa cho con cũng có thể dùng để hạn chế việc tiết sữa của cơ thể. Dưới đây là 8 nhóm thực phẩm mà mẹ không nên ăn để tránh mất sữa.

Rau gia vị

Các loại rau gia vị như lá bạc hà, mùi tây, lá lốt, tỏi và ớt chắc chắn là những món ăn khoái khẩu của nhiều người. Nhưng đây cũng chính là nhóm thực phẩm đầu tiên đứng trong danh sách mà phụ nữ sau sinh kiêng gì. 

Những loại thực phẩm này xuất hiện hằng ngày trong bữa ăn của gia đình, trở thành hương vị không thể thiếu đặc biệt là tỏi và ớt. Có người ăn quen hai loại gia vị này khi ăn bất cứ món gì thiếu cũng cảm thấy không được ngon miệng. Tuy nhiên, sau khi sinh con, mẹ hãy cố gắng “cai nghiện” chúng trong vài tháng để tốt cho cả mẹ và con.

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Ăn gì mất sữa? Câu trả lời không phải ai cũng biết - Ảnh minh họa: Internet

Dưa cà muối xổi

Mùa hè nóng bức mà có bát canh rau muống kèm theo vài miếng dưa cà muối xổi thì chẳng có thứ sơn hào hải vị nào sánh nổi. Tuy nhiên, đối với mẹ bỉm sữa, lượng nitrit trong dưa cà muối xổi còn cao khi ăn cùng với tôm, cá sẽ khiến cho nguy cơ mắc bệnh ung thư của mẹ cao hơn. Bên cạnh đó, solanin có trong cà muối xổi rất dễ gây ra ngộ độc. Và mẹ cũng không nên đưa món ăn này vào thực đơn hằng ngày dù chúng rất ngon miệng vì chúng sẽ khiến bạn ít sữa hoặc mất sữa.

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Dưa cà muối xổi rất ngon nhưng mẹ cũng không nên ăn - Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau có tính hàn

Nhóm thực phẩm tiếp theo mà phụ nữ sau sinh cần kiêng những gì đó chính là các loại rau quả có tính hàn. Ví dụ như: mướp đắng, bắp cải, lá dâu tằm. Các loại thực phẩm này sẽ khiến cho tỳ vị của mẹ bị tổn thương và việc vận hành các chất dinh dưỡng cũng như máu sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy thì lực tiết sữa cũng sẽ giảm xuống.

Tuy nhiên, hơ nóng lá bắp cải sau đó đắp vào bầu ngực lại là một phương pháp để chữa tắc sữa cũng như mất sữa sau sinh được nhiều mẹ bầu áp dụng và cho hiệu quả.

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Hạn chế các loại rau có tính hàn - Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm chứa độc

Măng là một món ăn quen thuộc và khá ngon miệng. Dù là măng tươi hay măng khô cũng có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên đối với mẹ bỉm sữa thì lại tuyệt đối không nên sử dụng loại thực phẩm này. 

Theo nghiên cứu cho thấy, trong măng có chứa cyanide là một chất gây ra tình trạng ngộ độc cũng như dị ứng. Cơ thể ai không thể chấp nhận được hoặc ăn quá nhiều khiến hàm lượng chất này quá cao có thể dẫn đến tử vong. Nếu nấu măng cho thêm ớt thì độc tố của măng sẽ giảm xuống. Nhưng mẹ bầu ăn sẽ bị mất sữa.

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Tuyệt đối không nên ăn măng - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thực phẩm chứa cafein 

Trong các loại thực phẩm bao gồm: cà phê, socola, nước trà xanh có chứa cafein và đây cũng là một nhóm thực phẩm được nhiều mẹ yêu thích. Và mẹ ăn các loại thực phẩm này sẽ khiến sữa bị nhiễm. Trẻ bú sữa mẹ chúng không thể tự phân hủy và đào thải chất này như người lớn mà tích tụ lâu ngày trong cơ thể. Con sẽ cảm thấy bứt rứt, khó ngủ cũng như quấy khóc. 

Những chất này cũng ảnh hưởng cả đến khả năng tiết sữa của mẹ. Nếu gặp phải tình trạng này trong thời gian dài, cơ thể mẹ sẽ bị mất sữa tạm thời hoặc vĩnh viễn. Vì vậy, mẹ hãy loại bỏ triệt để các thực phẩm này ra khỏi thực đơn hằng ngày.

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Không dùng các loại đồ chứa cafein - Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có cồn và ga

Mẹ sử dụng đồ uống có cồn và có ga trước khi cho con bú khoảng 4 tiếng sẽ khiến cho lượng sữa tiết ra giảm đi 20% so với lượng bình thường. Trẻ bú phải sữa mẹ nhiễm cồn và ga cũng chịu ảnh hưởng về sức khỏe không nhỏ. Chúng sẽ phát triển một số kỹ năng vận động theo chiều hướng thô bạo. 

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Không uống đồ có cồn và có ga - Ảnh minh họa: Internet

Mì tôm

Mì tôm cũng là một loại thực phẩm khi mẹ ăn cũng sẽ bị mất sữa. Bởi trong mì có chứa rất nhiều hương liệu, chất phụ gia, carbohydrate và cả chất béo. Mẹ ăn nhiều mì tôm sẽ bị béo phì đồng thời khó tiêu hóa, thiếu chất dinh dưỡng cần thiết để có thể sản xuất được sữa cho con bú. Vì vậy, hãy hạn chế sử dụng loại đồ ăn này ở mức thấp nhất.

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Mỳ tôm là một loại thực phẩm không tốt cho mẹ bỉm sữa - Ảnh minh họa: Internet

Đồ chiên rán chứa nhiều mỡ động vật

Chốt danh sách các loại thực phẩm ăn vào khiến mẹ mất sữa không thể bỏ qua đó chính là đồ chiên rán. Chúng sẽ cung cấp quá nhiều chất béo khiến các phân tử béo bị đông lại làm tắc ống dẫn sữa của mẹ. Từ đấy khiến mẹ bị tắc và mất sữa. Không chỉ vậy, thức ăn nhiều dầu mỡ còn gây áp lực lên tim mạch khiến mẹ bị tăng cân mất kiểm soát.

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Mẹ sẽ bị béo phì, mất sữa khi ăn quá nhiều đồ chiên - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, mẹ bỉm sữa không chỉ cần quan tâm đến thức ăn lợi sữa cho mẹ sau sinh mà ăn gì mất sữa cũng là một phần quan trọng cần phải tìm hiểu.

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