Xoài Non 'xanh chín' với anti-fan khi bị chê 'chả được gì ngoài nhan sắc'

Bà xã của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis - Xoài Non - mới đây đã khiến ai cũng phải nể phục vì có màn đáp trả thẳng thắn lại anti-fan khi bị chê "chả có gì ngoài nhan sắc".

Nhiều người biết đến hot girl Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang) với danh nghĩa là bà xã của nam streamer Xemesis. Sau khi kết hôn, người đẹp đã trở thành nàng dâu nhà hào môn chính hiệu. Tuy nhiên, thay vì chọn cuộc sống lặng lẽ và hưởng thụ sự giàu sang thì cô nàng vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Xemesis và Xoài Non - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dù thành công và xinh đẹp lại có một đời tư sạch sẽ thì Xoài Non vẫn thường xuyên nhận về nhiều chỉ trích hoặc các lời lẽ không hay khiến bản thân cô phải lên tiếng đáp trả. Mới đây, sau khi hot girl này đăng tải một bức hình lên trang Instagram cá nhân thì ngay bên dưới phần bình luận đã có một người viết rằng: "Ngoài có tí nhan sắc thì chả được gì".

Xoài Non đáp trả anti-fan - Ảnh: Internet

Thay vì làm lơ như không có gì hoặc "nổi đóa" và dùng các lời lẽ thiếu văn minh để đáp lại thì Xoài Non lại để lại bình luận: "Nhờ tí cái nhan sắc này thì mình đã kiếm được bao nhiêu tiền? Thế cậu đã kiếm được chưa mà ngồi đây chê mình".

Câu trả lời này của Xoài Non đã nhận về nhiều phản ứng tích cực từ phía dư luận. Nhiều người bày tỏ rằng việc người đẹp có thể kiếm tiền và tự lập từ khi còn trẻ như vậy là một điều đáng nể, nếu không thể để lại một câu khen ngợi thì cũng đừng nên chỉ trích bằng câu nói nặng nề như vậy.

Nhờ nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng hoàn mỹ, Xoài Non hiện là gương mặt mà nhiều nhãn hàng săn đón - Ảnh: Internet

Được biết, từ trước khi hẹn hò với Xemesis, Xoài Non đã đã là một hot girl có tiếng tại Sài Thành, từ khi còn học cấp 2, cấp 3 thì cô nàng đã trở thành người mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình nhờ nhan sắc xinh đẹp của mình. Cũng bởi vì lý do này mà Xoài Non đã tích góp được kha khá khi chỉ mới đôi mươi và trở thành tấm gương cho nhiều bạn trẻ học hỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xoai-non-xanh-chin-voi-anti-fan-khi-bi-che-cha-duoc-gi-ngoai-nhan-sac-497915.html