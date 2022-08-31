Xoài Non 'xanh chín' với anti-fan khi bị chê 'chả được gì ngoài nhan sắc'

Nhịp sống trẻ 31/08/2022 15:26

Bà xã của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis - Xoài Non - mới đây đã khiến ai cũng phải nể phục vì có màn đáp trả thẳng thắn lại anti-fan khi bị chê "chả có gì ngoài nhan sắc".

Nhiều người biết đến hot girl Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang) với danh nghĩa là bà xã của nam streamer Xemesis. Sau khi kết hôn, người đẹp đã trở thành nàng dâu nhà hào môn chính hiệu. Tuy nhiên, thay vì chọn cuộc sống lặng lẽ và hưởng thụ sự giàu sang thì cô nàng vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

xoai non 4
Xemesis và Xoài Non - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, dù thành công và xinh đẹp lại có một đời tư sạch sẽ thì Xoài Non vẫn thường xuyên nhận về nhiều chỉ trích hoặc các lời lẽ không hay khiến bản thân cô phải lên tiếng đáp trả. Mới đây, sau khi hot girl này đăng tải một bức hình lên trang Instagram cá nhân thì ngay bên dưới phần bình luận đã có một người viết rằng: "Ngoài có tí nhan sắc thì chả được gì".

xoai non 3
Xoài Non đáp trả anti-fan - Ảnh: Internet

Thay vì làm lơ như không có gì hoặc "nổi đóa" và dùng các lời lẽ thiếu văn minh để đáp lại thì Xoài Non lại để lại bình luận: "Nhờ tí cái nhan sắc này thì mình đã kiếm được bao nhiêu tiền? Thế cậu đã kiếm được chưa mà ngồi đây chê mình".

xoai non 2

Câu trả lời này của Xoài Non đã nhận về nhiều phản ứng tích cực từ phía dư luận. Nhiều người bày tỏ rằng việc người đẹp có thể kiếm tiền và tự lập từ khi còn trẻ như vậy là một điều đáng nể, nếu không thể để lại một câu khen ngợi thì cũng đừng nên chỉ trích bằng câu nói nặng nề như vậy.

xoai non 1
Nhờ nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng hoàn mỹ, Xoài Non hiện là gương mặt mà nhiều nhãn hàng săn đón - Ảnh: Internet

Được biết, từ trước khi hẹn hò với Xemesis, Xoài Non đã đã là một hot girl có tiếng tại Sài Thành, từ khi còn học cấp 2, cấp 3 thì cô nàng đã trở thành người mẫu ảnh để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình nhờ nhan sắc xinh đẹp của mình. Cũng bởi vì lý do này mà Xoài Non đã tích góp được kha khá khi chỉ mới đôi mươi và trở thành tấm gương cho nhiều bạn trẻ học hỏi.

Xoài Non nói gì khi bị nghi xuất hiện trong 'clip nóng' 17 giây có cả hot tik toker Lê Bống?

Xoài Non nói gì khi bị nghi xuất hiện trong 'clip nóng' 17 giây có cả hot tik toker Lê Bống?

Xoài Non úp mở đăng story đính chính tin đồn xuất hiện trong clip nóng" 17 giây, khẳng định người trong clip không phải là cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Xoài Non Xemesis Xoài Non đáp trả anti-fan

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn