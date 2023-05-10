Linh Ka tên thật là Chu Diệu Linh, cô nổi tiếng bởi những bản cover với chất giọng trong trẻo và dễ nghe như: Lạc nhau có phải muôn đời, Nơi này có anh, Anh nhà ở đâu thế, Em gái mưa,… Cô nàng sở hữu ngoại hình xinh đẹp và cân đối, nhờ đó cô dễ dàng tiếp cận và chiếm tình cảm của khán giả hơn trên con đường nghệ thuật.

Chiều 9/5, Linh Ka tổ chức sự kiện ra mắt E.P đầu tay Chu đánh dấu vai trò ca sĩ. Là "hotgirl thị phi" nổi tiếng trên MXH từ năm 2016, việc Linh Ka thử sức bước vào sự nghiệp ca hát khiến dân tình tò mò. Cô nàng đã mất 3 năm để chuẩn bị từ giọng hát, vũ đạo đến xây dựng lại hình ảnh mới tích cực và thiện cảm hơn như hiện tại. Tuy nhiên, trong sân khấu live đầu tiên tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay - MV Ghosting và EP CHU, Linh Ka lại để lộ nhiều hạn chế.

Linh Ka trình diễn trọn vẹn bản phối sôi động Ghosting, kết hợp với vũ đạo phức tạp. Phần nhìn mãn nhãn là yếu tố ấn tượng nhất. Khả năng nhảy của Linh Ka được đánh giá cao, có thể thấy được kết quả luyện tập chăm chỉ 5 năm qua. Đặc biệt là khi vừa qua Linh Ka check-in tại phòng tập YGX, khán giả đồn đoán cô nàng đã có khóa học chất lượng tại đây.



Giọng hát và khả năng trình diễn live là thách thức lớn nhất của Linh Ka

Tuy nhiên, cô nàng "có tất cả" nhưng lại thiếu... giọng hát. Ở sân khấu live đầu tiên này, Linh Ka nhiều lần hụt hơi, giọng hát chênh phô vì phải vừa nhảy vừa hát. Với bản phối dồn dập, Linh Ka vô tình để lộ khuyết điểm về chất giọng mỏng, cột hơi chưa vững và cách xử lý ca khúc còn "non".

Sân khấu live đầu tiên của Linh Ka nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Bên cạnh những bình luận động viên vì cô nàng "lần đầu trình diễn nên còn run", "chờ đợi thêm một thời gian nữa xem sao"... Một số khác bày tỏ sự thất vọng, cho rằng giọng ca Gen Z là "bản sao" của Chi Pu.



Nhiều người gọi Linh Ka là "bản sao" của Chi Pu

Quyết định lấn sân trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, Linh Ka cho biết: "Chắc chắn việc một hotgirl lấn sân làm ca sĩ và với những đàn anh, đàn chị trong nghề cùng định hướng ca hát, không tránh khỏi những so sánh, khen chê trái chiều. Nhưng Linh sẽ luôn sẵn sàng đón nhận mọi điều xảy ra, chỉ có đón nhận mới đi tiếp được thôi. Không dám nói trước điều gì, nhưng Linh sẽ chỉ tập trung thật tốt cho bản thân, đó là sự ưu tiên hàng đầu ở hiện tại của mình và ekip". Cô nàng cũng khẳng định sự trưởng thành về nhận thức trong nghệ thuật của mình chính là nghiêm túc và nỗ lực với những công việc đang làm.