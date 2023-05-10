'Hotgirl thị phi' Linh Ka: Vừa debut làm ca sĩ đã gây tranh cãi, nhảy tốt nhưng giọng hát như 'bản sao' của Chi Pu

Nhịp sống trẻ 10/05/2023 13:09

Linh Ka vừa chính thức debut làm ca sĩ nhưng nhận không ít ý kiến trái chiều.

Linh Ka tên thật là Chu Diệu Linh, cô nổi tiếng bởi những bản cover với chất giọng trong trẻo và dễ nghe như: Lạc nhau có phải muôn đời, Nơi này có anh, Anh nhà ở đâu thế, Em gái mưa,… Cô nàng sở hữu ngoại hình xinh đẹp và cân đối, nhờ đó cô dễ dàng tiếp cận và chiếm tình cảm của khán giả hơn trên con đường nghệ thuật.

'Hotgirl thị phi' Linh Ka: Vừa debut làm ca sĩ đã gây tranh cãi, nhảy tốt nhưng giọng hát như 'bản sao' của Chi Pu - Ảnh 1

Linh Ka nổi tiếng sớm nhưng cũng nhận không ít thị phi

Chiều 9/5, Linh Ka tổ chức sự kiện ra mắt E.P đầu tay Chu đánh dấu vai trò ca sĩ. Là "hotgirl thị phi" nổi tiếng trên MXH từ năm 2016, việc Linh Ka thử sức bước vào sự nghiệp ca hát khiến dân tình tò mò. Cô nàng đã mất 3 năm để chuẩn bị từ giọng hát, vũ đạo đến xây dựng lại hình ảnh mới tích cực và thiện cảm hơn như hiện tại. Tuy nhiên, trong sân khấu live đầu tiên tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay - MV Ghosting và EP CHU, Linh Ka lại để lộ nhiều hạn chế.

'Hotgirl thị phi' Linh Ka: Vừa debut làm ca sĩ đã gây tranh cãi, nhảy tốt nhưng giọng hát như 'bản sao' của Chi Pu - Ảnh 2

Sân khấu live đầu tiên của Linh Ka

Linh Ka trình diễn trọn vẹn bản phối sôi động Ghosting, kết hợp với vũ đạo phức tạp. Phần nhìn mãn nhãn là yếu tố ấn tượng nhất. Khả năng nhảy của Linh Ka được đánh giá cao, có thể thấy được kết quả luyện tập chăm chỉ 5 năm qua. Đặc biệt là khi vừa qua Linh Ka check-in tại phòng tập YGX, khán giả đồn đoán cô nàng đã có khóa học chất lượng tại đây. 

'Hotgirl thị phi' Linh Ka: Vừa debut làm ca sĩ đã gây tranh cãi, nhảy tốt nhưng giọng hát như 'bản sao' của Chi Pu - Ảnh 3
Giọng hát và khả năng trình diễn live là thách thức lớn nhất của Linh Ka

Tuy nhiên, cô nàng "có tất cả" nhưng lại thiếu... giọng hát. Ở sân khấu live đầu tiên này, Linh Ka nhiều lần hụt hơi, giọng hát chênh phô vì phải vừa nhảy vừa hát. Với bản phối dồn dập, Linh Ka vô tình để lộ khuyết điểm về chất giọng mỏng, cột hơi chưa vững và cách xử lý ca khúc còn "non".

Sân khấu live đầu tiên của Linh Ka nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Bên cạnh những bình luận động viên vì cô nàng "lần đầu trình diễn nên còn run""chờ đợi thêm một thời gian nữa xem sao"... Một số khác bày tỏ sự thất vọng, cho rằng giọng ca Gen Z là "bản sao" của Chi Pu.

'Hotgirl thị phi' Linh Ka: Vừa debut làm ca sĩ đã gây tranh cãi, nhảy tốt nhưng giọng hát như 'bản sao' của Chi Pu - Ảnh 4
Nhiều người gọi Linh Ka là "bản sao" của Chi Pu

Quyết định lấn sân trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, Linh Ka cho biết: "Chắc chắn việc một hotgirl lấn sân làm ca sĩ và với những đàn anh, đàn chị trong nghề cùng định hướng ca hát, không tránh khỏi những so sánh, khen chê trái chiều. Nhưng Linh sẽ luôn sẵn sàng đón nhận mọi điều xảy ra, chỉ có đón nhận mới đi tiếp được thôi. Không dám nói trước điều gì, nhưng Linh sẽ chỉ tập trung thật tốt cho bản thân, đó là sự ưu tiên hàng đầu ở hiện tại của mình và ekip". Cô nàng cũng khẳng định sự trưởng thành về nhận thức trong nghệ thuật của mình chính là nghiêm túc và nỗ lực với những công việc đang làm.

'Hotgirl thị phi' Linh Ka: Vừa debut làm ca sĩ đã gây tranh cãi, nhảy tốt nhưng giọng hát như 'bản sao' của Chi Pu - Ảnh 5
Linh Ka hứa hẹn sẽ mang đến những điều thú vị cho làng nhạc Việt trong tương lai
Bộ tứ hot teen từng khiến netizen Việt dậy sóng một thời: Linh Ka - Long Hoàng - Chi Bé - Long Bi giờ ra sao?

Bộ tứ hot teen từng khiến netizen Việt dậy sóng một thời: Linh Ka - Long Hoàng - Chi Bé - Long Bi giờ ra sao?

Cách đây 6 năm, nhóm “hot teen Hà Thành” gồm 4 cái tên là Linh Ka, Long Hoàng, Long Bi và Chi Bé bất ngờ nổi đình đám và trở thành tâm điểm bàn tán của người dùng mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Linh Ka Linh Ka debut làm ca sĩ Linh Ka tranh cãi sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'