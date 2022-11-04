Bộ tứ hot teen từng khiến netizen Việt dậy sóng một thời: Linh Ka - Long Hoàng - Chi Bé - Long Bi giờ ra sao?

Sau nhiều năm kể từ ngày nổi tiếng, hội bạn thân này đã chẳng còn xuất hiện cùng nhau nhiều như trước, mỗi người đều đã có lối đi riêng. Có người thì vẫn năng suất hoạt động trong lĩnh vực giải trí , có người thì lại khá im hơi lặng tiếng, thậm chí, có người còn chọn lập gia đình sớm và đã có con.

Xuất phát điểm là các đoạn clip hát nhép, nhóm bạn này dần lấn sân sang lĩnh vực cover và một số các hoạt động nghệ thuật khác. Thời điểm đó, các thành viên trong nhóm mới chỉ 14, 15 tuổi, vẫn còn là học sinh cấp 2, nhưng đã sở hữu lượng theo dõi “khủng” trên trang cá nhân.

Thời điểm nhóm mới nổi tiếng, Linh Ka (tên thật là Chu Diệu Linh, SN 2002) là người được săn đón nhiều nhất nhờ ngoại hình xinh xắn. Tuy nhiên, cô nàng cũng là cái tên nhiều thị phi nhất khi vướng phải không ít lùm xùm thái độ cùng loạt phát ngôn gây sốc. Chính vì lẽ đó, ngoài người hâm mộ, Linh Ka cũng sở hữu một lượng anti-fan đông đảo và hùng hậu.

Khác với những gì mọi người nghĩ, sau 6 năm, cô nàng đã không còn “lạm dụng” những phát ngôn “ố dề” để đổi lấy sự nổi tiếng nhất thời nữa. Thay vào đó, Linh Ka dần “lột xác” trở thành một người trưởng thành hơn, cả về hình ảnh lẫn suy nghĩ.

Bước sang tuổi 20, “hot teen” hướng tới phong cách dịu dàng, ngọt ngào, tiểu thư, pha thêm một chút quyến rũ. Cô nàng cũng tích cực hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội, các nội dung đều được đầu tư chỉn chu và “xịn sò” hơn.

Bên cạnh việc chăm chỉ chụp hình, quay clip quảng cáo, đi show diễn thời trang,... Linh Ka còn chăm chỉ tập luyện để có thân hình săn chắc, thon gọn. Mỗi lần “hot teen” xuất hiện trước công chúng đều khiến mọi người trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô nàng.

Nhờ sự thay đổi tích cực này, phần lớn netizen đều đã “quay xe” ủng hộ và dành nhiều lời khen ngợi cho Linh Ka.

Long Hoàng

Trong hội bạn thân ngày trước, Long Hoàng (tên thật là Tạ Hoàng Long, SN 2003) là người được fan tích cực “đẩy thuyền” với Linh Ka. Vẻ ngoài điển trai cùng phong cách thời trang giống idol Hàn Quốc của anh chàng được lòng kha khá fan nữ.

Năm 2019, Long Hoàng bất ngờ gây chú ý khi tham gia buổi tuyển chọn thực tập sinh của 1 trong 3 công ty giải trí lớn nhất xứ sở kim chi - SM Entertainment. Anh chàng cũng có cơ hội được SM mời sang tham gia chương trình Summer Audition Camp.

Sau một khoảng thời gian vắng bóng vì sang Hàn học hỏi, mới đây, Long Hoàng đã trở lại với một vai trò hoàn toàn mới - diễn viên. Với vai nam chính Dũng trong bộ phim Lối nhỏ vào đời, Long Hoàng đã nhận được không ít sự quan tâm cũng như nhận xét khen, chê của khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, mọi người có thể dễ dàng thấy được, anh chàng đã và đang nghiêm túc theo đuổi con đường nghệ thuật, dần trưởng thành hơn và thoát khỏi cái bóng “hot teen” ngày trước.

Chi Bé

Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu cùng giọng nói nhẹ nhàng, Chi Bé (tên thật là Đào Kim Chi, SN 2002) được đông đảo người dùng mạng xã hội yêu thích thời mới nổi tiếng.

Tuy vậy, cô nàng vẫn có một khoảng thời gian dài nhận “gạch đá” vì bị cho là làm lố, mắc bệnh ngôi sao và tài năng lẫn ngoại hình đều chưa có gì nổi bật. Đến năm 2020, Chi Bé khiến mạng xã hội một phen rầm rộ vì bất ngờ công khai việc sinh em bé đầu lòng và đã kết hôn.

Có con ở tuổi còn rất trẻ, cô nàng chia sẻ rằng bản thân không hối hận và em bé chính là món quà hạnh phúc nhất ông trời dành cho cô.

Cuối năm 2021, Chi Bé lại tiếp tục hạ sinh bé thứ 2. Từ khi có con, Chi Bé đã lập một kênh YouTube riêng để chia sẻ về những khoảnh khắc đời thời như chuyện mang thai, cách chăm sóc em bé,... Dù đã có thời gian dài im hơi lặng tiếng nhưng khi quay trở lại, Chi Bé vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng và người hâm mộ. Cô nàng hot teen ngày nào đã thật sự trưởng thành và có một gia đình hạnh phúc.

Long Bi

Giống như Chi Bé, Long Bi cũng từng rất “hot” nhưng lại chọn cách lui về “ở ẩn”, hạn chế các hoạt động nghệ thuật. Thời điểm hiện tại, anh chàng ngày càng thăng hạng nhan sắc và theo đuổi phong cách trưởng thành, không còn trang điểm quá đà như trước.

Trên trang cá nhân, Long Bi cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân, tuy nhiên, dễ thấy, anh chàng không còn sức ảnh hưởng lớn như 6 năm trước. Anh và Chi Bé là 2 người duy nhất trong nhóm “hot teen” vẫn còn xuất hiện trong nhiều đoạn clip cùng nhau.

Bạn thấy cuộc sống hiện tại của nhóm bạn thân Linh Ka, Long Hoàng, Chi Bé, Long Bi sau 6 năm như thế nào? Hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé!