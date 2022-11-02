Xuất hiện thiếu nữ Ê-đê xinh như mộng, nhan sắc kiều diễm khiến ai chiêm ngưỡng đều khuyên đi thi Hoa hậu

Nhịp sống trẻ 02/11/2022 05:49

Cô bạn H Duyên Bkrông làm cộng đồng mạng xuýt xoa hết mực vì nhan sắc xinh đẹp, nhiều người còn khuyên nên đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ngay.

Với đôi mắt to tròn, sâu quyến rũ cùng với chiều cao 1,7m, rất nhiều người lầm tưởng H Duyên Bkrông là con lai, thế nhưng cô nàng lại là người Việt 100%. Sinh ra tại Đắk Lắk, là người dân tộc Ê-đê nên Duyên Bkrông có khuôn mặt rất sắc sảo, rõ nét với sống mũi thẳng, đôi mắt cuốn hút, khuôn cằm nhỏ nhắn. Với vẻ đẹp rạng ngời và chiều cao lý tưởng, rất nhiều cộng đồng mạng khuyên người đẹp nên đi thi Hoa hậu ngay. 

Xuất hiện thiếu nữ Ê-đê xinh như mộng, nhan sắc kiều diễm khiến ai chiêm ngưỡng đều khuyên đi thi Hoa hậu - Ảnh 1

Nhan sắc này bị nhầm là con lai cũng chẳng có gì lạ, đường nét trên khuôn mặt của H Duyên Bkrông rất sắc sảo, hoàn hảo.

Xuất hiện thiếu nữ Ê-đê xinh như mộng, nhan sắc kiều diễm khiến ai chiêm ngưỡng đều khuyên đi thi Hoa hậu - Ảnh 2

Không chỉ có gương mặt xinh như gái Tây, H Duyên Bkrông còn sở hữu hình thể chuẩn chỉnh, nhất là đôi chân thon dài đáng ngưỡng mộ.

Xuất hiện thiếu nữ Ê-đê xinh như mộng, nhan sắc kiều diễm khiến ai chiêm ngưỡng đều khuyên đi thi Hoa hậu - Ảnh 3

Chiều cao 1,7m khá lý tưởng so với con gái Việt, tỉ lệ đôi chân của người đẹp Ê-đê này rất hoàn hảo, chân dài và thon như người mẫu. Vóc dáng đẹp cộng với nhan sắc nổi trội, H Duyên Bkrông nhanh chóng nổi tiếng trên mạng xã hội. 

Xuất hiện thiếu nữ Ê-đê xinh như mộng, nhan sắc kiều diễm khiến ai chiêm ngưỡng đều khuyên đi thi Hoa hậu - Ảnh 4

Dù diện trên người trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Ê-đê, vẻ đẹp của cô nàng này vẫn rất Tây và quyến rũ.

Xuất hiện thiếu nữ Ê-đê xinh như mộng, nhan sắc kiều diễm khiến ai chiêm ngưỡng đều khuyên đi thi Hoa hậu - Ảnh 5

Cô bạn H Duyên Bkrông sinh năm 1999, hiện tại đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Có lẽ vì đường nét sắc sảo, đôi mắt to màu nâu cùng hàng mi cong vút mà nhiều lần người đẹp 9x bị nhầm tưởng là con lai khi xuất hiện ngoài phố. 

Xuất hiện thiếu nữ Ê-đê xinh như mộng, nhan sắc kiều diễm khiến ai chiêm ngưỡng đều khuyên đi thi Hoa hậu - Ảnh 6

Bên cạnh đó, vốn dĩ khuôn mặt đã "nét nào ra nét nấy" với sống mũi thanh tú, cằm V-line, mắt to long lanh và đôi mày rõ nét nên H Duyên Bkrông rất ít khi trang điểm đậm mà chỉ tô nhẹ nhàng chút son đã đủ hớp hồn bao ánh mắt. 

Xuất hiện thiếu nữ Ê-đê xinh như mộng, nhan sắc kiều diễm khiến ai chiêm ngưỡng đều khuyên đi thi Hoa hậu - Ảnh 7

Khi trang điểm cầu kỳ, nhan sắc của H Duyên Bkrông lại càng giống gái Tây hơn nữa. Với thần thái ngút ngàn thế này, người đối diện nhìn nhầm cô nàng là con lai chẳng phải là điều gì lạ cả.

Xuất hiện thiếu nữ Ê-đê xinh như mộng, nhan sắc kiều diễm khiến ai chiêm ngưỡng đều khuyên đi thi Hoa hậu - Ảnh 8

Dù cao chỉ 1,7m nhưng tỉ lệ đôi chân của người đẹp 9x rất tuyệt vời vừa thon thả vừa dài miên man như siêu mẫu.

Xuất hiện thiếu nữ Ê-đê xinh như mộng, nhan sắc kiều diễm khiến ai chiêm ngưỡng đều khuyên đi thi Hoa hậu - Ảnh 9

Đã vậy, H Duyên Bkrông còn sở hữu làn da toàn thân trắng hồng, mịn màng đáng ngưỡng mộ. Người đẹp và thần thái thế này mà không đi thi Hoa hậu thật là đáng tiếc.

Xuất hiện thiếu nữ Ê-đê xinh như mộng, nhan sắc kiều diễm khiến ai chiêm ngưỡng đều khuyên đi thi Hoa hậu - Ảnh 10

Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, vẻ đẹp mà H Duyên Bkrông toát ra vẫn làm biết bao trái tim xao xuyến không thôi.

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