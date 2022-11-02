Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp

Nhịp sống trẻ 02/11/2022 06:00

Dù có thân hình khá mũm mĩm, số đo và chiều cao không lý tưởng như những người đẹp khác nhưng hotgirl vẫn nhận “cơn mưa lời khen”.

Xã hội hiện đại những năm gần đây thường thiên về cái đẹp “mình hạc sương mai” và dường như lấy điều đó là tiêu chuẩn khi nói về một người con gái đẹp.

Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp - Ảnh 1

Tuy nhiên thời gian gần đây, tiểu chuẩn về cái đẹp đối với một người phụ nữ dần thay đổi. Trên mạng xã hội, rất nhiều cô gái có số đo không chuẩn, không sở hữu chiều cao lý tưởng hay vòng eo “con kiến” vẫn nhận được cơn mưa lời khen. Crystal Yu - cô gái 19 tuổi là người Trung Quốc là một ví dụ.

Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp - Ảnh 2

Trên mạng xã hội, Crystal Yu dù không nổi tiếng hay tham gia nghệ thuật vẫn nhận hàng nghìn lượt theo dõi. Nhiều cộng đồng mạng dành cho Crystal Yu lời khen bởi sở hữu nét đáng yêu, mũm mĩm đầy sức sống.

Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp - Ảnh 3

Crystal Yu cũng biết tận dụng trang phục tạp nên phong cách riêng. Dù không phải là trang phục đắt tiền nhưng Crystal Yu luôn khiến mình nổi bật trước đám đông, khoe tối đa sắc vóc của cơ thể.

Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp - Ảnh 4

Có thể nói, Crystal Yu đã phá bỏ rào cản định kiến về cái đẹp, rằng con gái chỉ xinh khi gầy, “mình hạc sương mai”, có vòng eo nhỏ hay chiếc bụng phẳng lì.

Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp - Ảnh 5

Thêm một số hình ảnh đời thường của hotgirl Trung Quốc Crystal Yu:

Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp - Ảnh 6Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp - Ảnh 7Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp - Ảnh 8Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp - Ảnh 9Ai bảo gầy mới đẹp, hotgirl Trung Quốc mũm mĩm vẫn gây sốt khắp MXH vì quá đẹp - Ảnh 10

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