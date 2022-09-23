Danh tính cựu nữ cầu thủ xinh đẹp, sexy khiến dân mạng truy lùng ráo riết

Nhìn hình, ai cũng nghĩ đây là một hot girl hay người mẫu nào đó đang "sống ảo" để có những bức hình đẹp đăng "phây". Tuy nhiên sau khi biết danh tính mới ngỡ ra đó là cô gái của U19 Việt Nam Nguyễn Thị Như Tuyền - một cô gái mạnh mẽ, hết mình trên sân bóng.

Như Tuyền từng được đánh giá là trung vệ đầy triển vọng khi sở hữu chiều cao lên tới 1m72. Cựu cầu thủ sinh năm 2003 từng có quãng thời gian thuộc biên chế đội dự tuyển nữ Việt Nam ăn tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở VFF. Với thể hình cân đối cùng chiều cao vượt trội so với lứa tuổi, nếu tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, Như Tuyền có thể sẽ trở thành một Chương Thị Kiều thứ 2 của bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Thị Như Tuyền (sinh năm 2003) là nữ vận động viên bóng đá xinh đẹp gốc Huế của đội tuyển Việt Nam. Cô giữ vị trí hậu vệ. Như Tuyền từng có nhiều năm theo đuổi bóng đá tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở VFF .

Cô nàng sở hữu chiều cao và vóc dáng cân đối

Trong những bức ảnh hiếm hoi được Như Tuyền chia sẻ trên Instagram, người đẹp thể hiện đúng chất dịu dàng của người con gái Huế. Cô nàng thường chọn những mẫu váy có phần mềm mại, nữ tính nhưng vẫn khoe được đôi chân dài đáng ngưỡng mộ.

Sở hữu nhan sắc dịu dàng đúng chuẩn gái Huế

Thời gian qua, những hình ảnh cô nàng diện bikini đầy nóng bỏng cùng thân hình như người mẫu được một số trang mạng chia sẻ lại khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối khi không được chứng kiến cô thi đấu ở các đội tuyển cao hơn.

Thường xuyên đăng ảnh khoe dáng lên MXH

Do dính chấn thương nặng nên Như Tuyền đã quyết định treo giày từ khá sớm. Cô quyết định trở lại Huế sinh sống với gia đình và hoàn toàn “mất tích” khỏi mạng xã hội trước khi trở lại với loạt ảnh 'nóng bỏng mắt'.

Như Tuyền bị chấn thương và phải từ bỏ bóng đá

Việc Như Tuyền phải giải nghệ khi còn trẻ tuổi gây tiếc nuối lớn cho người hâm mộ bởi cô là trung vệ vừa tài lại vừa xinh đẹp. Tuy nhiên, quyết định từ giã sự nghiệp sân cỏ của Thanh Tuyền cũng dễ hiểu khi rõ ràng, đây là một bộ môn cực kỳ khó theo đuổi. Nhất là với các bạn nữ đang trong giai đoạn tuổi trẻ.

Cô nàng được nhiều người quan tâm và trông chờ cô quay trở lại sân bóng

Chưa rõ trong tương lai, Như Tuyền còn theo sự nghiệp thể thao nữa hay không. Nhiều khán giả để lại lời khuyên cô nàng nên tận dụng nhan sắc và vóc dáng để làm mẫu hoặc tham gia các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên hầu hết đều mong cô có thể thực hiện được đam mê cũng như mong muốn của mình trong tương lai.

Một số hình ảnh của Như Tuyền: