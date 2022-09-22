Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao?

Hot girl Hằng Phan, sinh năm 2001, quê Quảng Bình là cái tên từng nổi đình đám MXH ngày nhập học vào trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Còn chưa đi học ngày nào cô đã được fanpage của sinh viên toàn trường chú ý.

Nàng hot girl 2K được biết tới từ khi còn là học sinh cấp 3 nhờ loạt ảnh "dậy thì thành công". Từ một cô bé đen nhẻm, gầy gò, Hằng Phan càng lớn càng trắng và xinh xắn.

Nàng hot girl 2K được biết tới từ khi còn là học sinh cấp 3 nhờ loạt ảnh "dậy thì thành công". Từ một cô bé đen nhẻm, gầy gò, Hằng Phan càng lớn càng trắng và xinh xắn.

Những bức ảnh của cô được cư dân mạng tấm tắc khén ngợi và công nhận rằng cô gái này trổ mã rất tốt.

Sau 3 năm nổi tiếng kể từ ngày nhập học, hiện tại hot girl Hằng Phan ngày càng xinh đẹp và phát triển sự nghiệp mẫu ảnh.

Hình ảnh đời thường của gái xinh Quảng Bình còn được một số trang báo quốc tế đăng tải.

Hằng Phan chính là một trong những hot girl tiêu biểu của thế hệ 10X xứng đáng với danh xưng “nữ thần thế hệ mới”.

Không chỉ xinh đẹp, Hằng Phan còn nổi bật với thành tích học tập cực tốt.

Với ngoại hình xinh đẹp và bảng thành tích học tập sáng chói, Hằng Phan xứng đáng là “con nhà người ta” chính hiệu được nhiều người ngưỡng mộ.

Hiện tại cô nàng đang phát triển nghề mẫu ảnh, nhờ ngoại hình nổi bật nên Hằng Phan được nhiều nhãn hàng tin tưởng.

Trên trang cá nhân của cô không thiếu những hình ảnh nghệ thuật đẹp mắt của cô.

Nhan sắc của Hằng Phan cũng được đánh giá ngày càng thăng hạng so với 3 năm trước.