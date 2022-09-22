Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 22/09/2022 15:05

Hot girl Hằng Phan là cái tên từng nổi tiếng đình đám trên MXH ngày nhập học trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Sau 3 năm cô nàng đã có nhiều thay đổi tích cực.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 1

Hot girl Hằng Phan, sinh năm 2001, quê Quảng Bình là cái tên từng nổi đình đám MXH ngày nhập học vào trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Còn chưa đi học ngày nào cô đã được fanpage của sinh viên toàn trường chú ý.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 2

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 3

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 4

Nàng hot girl 2K được biết tới từ khi còn là học sinh cấp 3 nhờ loạt ảnh "dậy thì thành công". Từ một cô bé đen nhẻm, gầy gò, Hằng Phan càng lớn càng trắng và xinh xắn.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 5

Những bức ảnh của cô được cư dân mạng tấm tắc khén ngợi và công nhận rằng cô gái này trổ mã rất tốt.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 6

Sau 3 năm nổi tiếng kể từ ngày nhập học, hiện tại hot girl Hằng Phan ngày càng xinh đẹp và phát triển sự nghiệp mẫu ảnh.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 7

Hình ảnh đời thường của gái xinh Quảng Bình còn được một số trang báo quốc tế đăng tải.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 8

Hằng Phan chính là một trong những hot girl tiêu biểu của thế hệ 10X xứng đáng với danh xưng “nữ thần thế hệ mới”.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 9

Không chỉ xinh đẹp, Hằng Phan còn nổi bật với thành tích học tập cực tốt.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 10

Với ngoại hình xinh đẹp và bảng thành tích học tập sáng chói, Hằng Phan xứng đáng là “con nhà người ta” chính hiệu được nhiều người ngưỡng mộ.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 11

Hiện tại cô nàng đang phát triển nghề mẫu ảnh, nhờ ngoại hình nổi bật nên Hằng Phan được nhiều nhãn hàng tin tưởng.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 12

Trên trang cá nhân của cô không thiếu những hình ảnh nghệ thuật đẹp mắt của cô.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 13

Nhan sắc của Hằng Phan cũng được đánh giá ngày càng thăng hạng so với 3 năm trước.

Từng nổi tiếng ngày nhập học, hot girl GEN Z giờ ra sao? - Ảnh 14

Cô nàng sở hữu vóc dáng nóng bỏng và không ngại đăng ảnh khoe dáng trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

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