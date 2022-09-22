5 nàng WAGs quyến rũ nhất tuyển Việt Nam - bạn gái hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng góp mặt

Doãn Hải My, sinh năm 2001 ở Hà Nội, cao 1,67 m, số đo ba vòng 78-56-89 cm. Cô giành giải "Người đẹp tài năng" và lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, hiện là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội, giỏi tiếng Anh và có năng khiếu đàn piano, hát. Ngoài ra, cô làm mẫu thời trang và kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm.

Người thứ nhất là Doãn Hải My - bạn gái hậu vệ Đoàn Văn Hậu

"Tôi và Đoàn Văn Hậu yêu nhau. Chúng tôi chưa dự định kết hôn vì còn trẻ và bận rộn với công việc riêng của mình", Hải My chia sẻ.

Bùi Thị Yến Xuân hiện đang làm PT ở TP.HCM. Bạn gái tin đồn của thủ thành Đặng Văn Lâm sở hữu gương mặt khả ái, thân hình bốc lửa. Trong số các nàng wags (vợ, bạn gái cầu thủ), Yến Xuân là người ít xuất hiện ở các sự kiện, hay những nơi tụ hội giới trẻ. Cô sống khá trầm lặng, chỉ tập trung vào công việc huấn luyện viên thể hình online.Cặp đôi dính tin đồn hẹn hò vào tháng 9-2018.

Yến Xuân sở hữu một body nuột nà, gợi cảm

Công việc chính của Yến Xuân là một HLV phòng gym (PT). ,Nhờ chăm chỉ tập luyện, Yến Xuân sở hữu một body nuột nà, gợi cảm và bốc lửa.

Người đẹp Yến Xuân

Yến Xuân từng ra mắt gia đình bạn trai tại Nga và thường xuyên ở bên cổ vũ dù Văn Lâm thi đấu ở Thái Lan, ở Nhật Bản hay trở lại Việt Nam khoác áo Bình Định.

Người thứ 3 là bạn gái tiền vệ Hoàng Đức - Gia Hân

Cô sinh năm 1997, đã gắn bó với anh được khoảng 5 năm. Gia Hân đến từ Biên Hòa (Đồng Nai) và là một doanh nhân trẻ.

Bạn gái tiền vệ Hoàng Đức - Gia Hân

Người đẹp gây ấn tượng nhờ gương mặt cuốn hút cùng body đáng mơ ước. Trong khoảng 3 năm gần đây, Hoàng Đức tiến bộ chóng mặt về chuyên môn, minh chứng rõ ràng nhất là danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Người đẹp gây ấn tượng nhờ gương mặt cuốn hút cùng body đáng mơ ước

Nhiều người cho rằng sự thăng hoa của Hoàng Đức trên sân cỏ có đóng góp rất lớn từ một hậu phương vững vàng như Gia Hân

Người đẹp tiếp theo là Chu Thanh Huyền, bạn gái Quang Hải

Cặp đôi được cho là hẹn hò từ giữa năm 2021 nhưng không công khai

Tuy nhiên, hai người được phát hiện nhiều lần đi chơi cùng nhau qua những bức ảnh check-in riêng, ở cùng một khung cảnh

Chu Thanh Huyền sở hữu gương mặt xinh đẹp

Người đẹp sinh năm 1994 sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da trắng cùng ba vòng lý tưởng

Thanh Huyền đang kinh doanh lĩnh vực sản phẩm làm đẹp

Thanh Huyền đang kinh doanh lĩnh vực sản phẩm làm đẹp. Dù hơn bạn trai 3 tuổi nhưng Thanh Huyền được đánh giá đẹp đôi bên Quang Hải

Cuối cùng là Ngô Tố Uyên, vợ hậu vệ Nguyễn Thành Chung

Sau 4 năm yêu nhau, cặp đôi đã làm đám cưới vào tháng 4 vừa qua. Người đẹp sinh năm 2000 là đồng hương Tuyên Quang với Thành Chung.

Ngô Tố Uyên và Nguyễn Thành Chung

Ở đợt hội quân này của ĐT Việt Nam, Thành Chung đã xin thầy Park cho tập trung muộn vì muốn ở bên vợ khi sinh hạ em bé đầu lòng. Trung vệ Nguyễn Thành Chung và bà xã Tố Uyên đón con trai đầu lòng tối 17/9 tại Hà Nội. Quý tử được vợ chồng trung vệ CLB Hà Nội đặt tên là Leo. "Anh không biết nói thêm gì nữa. Cảm ơn và biết ơn em rất nhiều mình à. Chúc mừng hai mẹ con. Chúc mừng Leo đến với gia đình nhỏ của chúng ta", Thành Chung bày tỏ niềm hạnh phúc sau khi bà xã "mẹ tròn con vuông".

Người đẹp Tố Uyên sẽ là động lực để hậu vệ này thi đấu thăng hoa

Hy vọng thiên thần bé nhỏ của cặp đôi Thành Chung - Tố Uyên sẽ là động lực để hậu vệ này thi đấu thăng hoa và tiến bộ hơn nữa trong màu áo CLB Hà Nội cũng như ĐTQG.