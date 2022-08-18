Với chiều cao 1m80 - "Thần vệ nữ” ngoài đời thực khiến netizen “đứng hình”

Yoo Jin là hot girl Hàn Quốc có gần 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Là blogger chuyên về sắc đẹp kiêm người mẫu.

Yoo Jin là hot girl Hàn Quốc có gần 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.LLà blogger chuyên về sắc đẹp kiêm người mẫu, đồng thời còn sở hữu một shop mỹ phẩm có tiếng, cái tên Yoo Jin đã trở nên không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng Hàn Quốc. Ảnh: IGNV Sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao đáng mơ ước và vòng 1 bốc lửa, nàng hot girl được mệnh danh "thần vệ nữ" đời thực được chú ý dù không phải là người trong giới giải trí.

Ảnh: IGNV Cô là blogger chuyên về sắc đẹp kiêm người mẫu, đồng thời còn sở hữu một shop mỹ phẩm có tiếng, cái tên Yoo Jin đã trông còn quá xa lạ với cộng đồng mạng Hàn Quốc. Ảnh: IGNV “Thần vệ nữ phiên bản thực” là tên gọi mĩ miều mà cô được cộng đồng mạng dành cho.

Ảnh: IGNV Trang instagram cá nhân của Yoo Jin thu hút tới hơn hàng trăm nghìn người theo dõi bởi nó chứa đựng vô vàn những khung hình chụp cô nàng xinh lung linh. Sở hữu ưu điểm ở diện mạo, gái xinh này luôn cho thấy sự tự tin trong khoản phô diễn hình thể, nhan sắc trước ống kính. Ảnh: IGNV Bên cạnh diện mạo xinh đẹp, chiều cao 1m80 cùng hình thể chuẩn chữ S cô còn gu ăn vận ấn tượng. Người đẹp đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn được khen ngợi xinh đẹp và quyến rũ. Ảnh: IGNV Lợi thế hình thể giúp hai người đẹp mạng xã hội này được chú ý dù không phải là người trong giới giải trí. Ảnh: IGNV Người đẹp thường xuyên check in ở những nơi sang chảnh với váy áo hở bạo khoe vòng 1 gợi cảm thu hút sự quan tâm của netizen. Manyo Yoo Jin thường chọn các trang phục crop top mix với quần ống rộng tôn vòng eo con kiến và vòng 1 nảy nở. Nhiều người hâm mộ thích và học hỏi cách ăn mặc của blogger nổi tiếng này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/voi-chieu-cao-1m80-than-ve-nu-ngoai-doi-thuc-khien-netizen-dung-hinh-492290.html