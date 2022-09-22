Cuộc sống của các “hot girl bục giảng” từng khiến cộng đồng mạng phát sốt ngày ấy bây giờ ra sao?

Âu Hà My - giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) từng khiến cộng đồng mạng xôn xao với bức ảnh chụp tại cổng Đại học Công nghiệp Hà Nội, sau khi tham gia coi thi trong kỳ thi tuyển sinh Đại học do Đại học Quốc gia tổ chức năm 2015.

Theo đó, nhờ hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ, nữ giảng viên Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội khiến người đối diện khó rời mắt khi mặc trang phục trên giải đường. Tuy nhiên, khác với hình ảnh cô giám thị trong bộ áo dài trắng, Hà My khiến netizen "lóa mắt" với những bức ảnh thả dáng cực "khét" khoe thân hình cô nàng U30 "không chút mỡ thừa".

Được biết, Âu Hà My xuất thân từ một gia đình khá giả, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống sung túc và thành tích học tập đáng nể. Thế nhưng con đường tình duyên của nữ giảng viên khá lận đận. Sau 4 tháng chia tay Hà Duy (bạn trai cũ) đầu năm 2019 Hà My thông báo lên xe hoa với anh chàng Trọng Hưng - Hot boy trường Sân khấu Điện ảnh. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc, thê nhưng cả 2 đã quyết định ly hôn sau 11 tháng về chung một nhà.

Hiện tại, sau gần 3 năm ly hôn, Âu Hà My vẫn đang tiếp tục theo đuổi con đường giảng dạy và tận hưởng cuộc sống độc thân đầy sang chảnh.

Cô giáo Thanh Nhàn

Cô giáo Trần Ninh Thanh Nhàn được cư dân mạng ưu ái chọn mặt gọi tên với biệt danh “Cô giáo tiếng Anh gợi cảm nhất mạng xã hội” nhờ phong cách thời trang táo bạo, nhan sắc xinh đẹp.

Đầu năm 2018, cô giáo Thanh Nhàn nổi lên bất ngờ như một hiện tượng mạng, các bức hình trên bục giảng của cô nàng liên tục được chia sẻ rầm rộ. Ngay lập tức, danh tính của cô nàng đã được dân mạng "truy lùng" ráo riết.

Cô giáo Thanh Nhàn nổi lên bất ngờ khi các bức hình trên bục giảng của cô nàng được chia sẻ rầm rộ. (Ảnh: 2sao)

Bên cạnh là giáo viên Tiếng Anh, Thanh Nhàn còn thông thạo thêm 2 ngoại ngữ khác là: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và chơi được 4 nhạc cụ. Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp, cô dành thời gian đi hát tại các phòng trà cùng ban nhạc Flamenco (một ban nhạc hát tiếng Tây Ban Nha).

Vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm của "hot girl bục giảng" Thanh Nhàn. (Ảnh: FB Trần Ninh Thanh Nhàn)

Dù từng nổi đình nổi đám môt thời như một hiện tượng mạng thế nhung hiện tại "hot girl bục giảng" Thanh Nhàn đang tập trung cho việc giảng dạy. Khi được hỏi về lý do không theo con đường nghệ thuật, người đẹp cũng cho biết bản thân là người thích sự an phận, cô cảm thấy Vbiz không phù hợp với mình.

Cô giáo Nam Trân

Nam Trân là cái tên không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ. Cô nàng sinh năm 1996 nổi tiếng một cách bất ngờ với danh xưng "cô giáo nóng bóng nhất Việt Nam" vào năm 2018, cùng loạt ảnh đang là thực tập viên tại một trường tiểu học. Sở hữu số đo 3 vòng (83 - 58 - 92) khiến nhiều người ước ao nhưng Nam Trân lại quyết định theo nghề "gõ đầu trẻ".

Trần Thị Nam Trân hot girl Đại học Sư phạm TP HCM sở hữu vòng eo 58 khiến cộng đồng mạng phát sốt. (Ảnh: FB Nam Trân)

Phong cách thời trang đối lập của cô giáo hot girl Nam Trân. (Ảnh: FB Nam Trân)

Bẵng đi một thời gian, nhiều người tò mò không biết cuộc sống hiện tại của cô giáo hot girl giờ ra sao? Hiện tại, sau khi tốt nghiệp tại Đại học Sư Phạm TP.HCM, Nam Trân đã lấn sân sang làm YouTuber. Nam Trân cho biết, song song với việc làm youtube, cô cũng hay đi làm mẫu ảnh online và đi dạy thêm mỗi khi nhớ nghề. Soi vào trang cá nhân, ở những bức hình do chính chủ đăng tải, Nam Trân vẫn giữ được phong độ xinh đẹp.