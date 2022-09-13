Giật mình với nhan sắc hiện tại của hotgirl “đập đi xây lại” nổi đình nổi đám 8 năm trước ở hiện tại

Nhịp sống trẻ 13/09/2022 12:50

Những khán giả thường xuyên theo dõi chương trình Change Life chắc chắn không quá xa lạ với cái tên Vũ Thanh Quỳnh, cô gái đã có hành trình “lột xác” ngoạn mục gây chấn động mạng xã hội vào thời điểm đó.

Vũ Thanh Quỳnh sinh năm 1992 đến từ Nam Định sau khi tham gia chương trình Change Life cô đã nhận được tài trợ 50 nghìn USD (khoảng 1 tỷ đồng) để phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Sau nhiều lần trải qua nhiều ca phẫu thuật như cắt xương hàm, chỉnh hô cô đã sở hữu khuôn mặt gần như được làm mới. Sau phẫu thuật, cô tiếp tục niềng răng để khuôn miệng thêm hoàn thiện. 

Giật mình với nhan sắc hiện tại của hotgirl “đập đi xây lại” nổi đình nổi đám 8 năm trước ở hiện tại - Ảnh 1
Ảnh sưu tầm: Internet

Các đường nét khác như mắt, mũi của Thanh Quỳnh được chỉnh sửa tự nhiên nên không bị đơ cứng, hài hòa.Từ đây cô gái có ngoại hình kém xinh, sau khi tham gia một show truyền hình trở về cuộc đời của 9X này như rẽ sang một hướng khác.

Giật mình với nhan sắc hiện tại của hotgirl “đập đi xây lại” nổi đình nổi đám 8 năm trước ở hiện tại - Ảnh 2
Ảnh sưu tầm: Internet

Thanh Quỳnh được khán giả biết đến nhiều hơn khi xuất hiện trong tập 1 chương trình Người Ấy Là Ai với vai trò nữ chính được ghép cặp với trai đẹp Việt kiều tên Alan Phạm. Trong chương trình cô gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng câu chuyện về hành trình thay đổi bản thân

Giật mình với nhan sắc hiện tại của hotgirl “đập đi xây lại” nổi đình nổi đám 8 năm trước ở hiện tại - Ảnh 3
Vũ Thanh Quỳnh tham gia chương trình Người Ấy Là Ai trong vai trò nữ chính được ghép cặp với trai đẹp Việt kiều tên Alan Phạm. Ảnh sưu tầm: Internet

Nổi tiếng từ màn thẩm mỹ “thoát xác”, Vũ Thanh Quỳnh chẳng cần tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng nhất cử nhất động của cô gái trẻ vẫn nhận về sự quan tâm cực lớn của cư dân mạng. Cô từng đăng tải trên bức ảnh ghi lại hành trình thay đổi nhan sắc. Có thể thấy, cô là một trong những trường hợp giữ được nhan sắc và diện mạo sau ca đại phẫu trên mặt.

Giật mình với nhan sắc hiện tại của hotgirl “đập đi xây lại” nổi đình nổi đám 8 năm trước ở hiện tại - Ảnh 4
Ảnh sưu tầm: Internet

Ở phần bình luận, rất nhiều bạn bè, người thân, người yêu mến vào xuýt xoa, khen ngợi nhan sắc ngày càng thăng hạng của hiện tượng mạng đến từ Nam Định.

Từ một cô gái ra trường rơi vào tình trạng thất nghiệp vì ngoại hình kém thì tại thời điểm hiện tại cô nàng SN 1992 sở hữu nhan sắc khiến vạn người mê mẩn. đều khiến nhiều người khen ngợi với sắc vóc thon thả, làn da trắng sáng đặc biệt là nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Giật mình với nhan sắc hiện tại của hotgirl “đập đi xây lại” nổi đình nổi đám 8 năm trước ở hiện tại - Ảnh 5
Ảnh sưu tầm: Internet

Quỳnh cho biết, khi tham gia chương trình cô đã giấu toàn bộ người thân và bạn bè vì sợ họ sẽ ngăn cản khi biết chuyện. "Mình chỉ tâm sự với một người mình coi như chị gái. Chị ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều. Cho tới khi nhận được tấm vé tài trợ trị giá 50 nghìn USD, mình mới kể cho mọi người", Quỳnh nhớ lại.

Suốt quãng thời gian phẫu thuật tại Hàn Quốc, Quỳnh không liên lạc với gia đình để đảm bảo bí mật theo yêu cầu của show.

Giật mình với nhan sắc hiện tại của hotgirl “đập đi xây lại” nổi đình nổi đám 8 năm trước ở hiện tại - Ảnh 6
Ảnh sưu tầm: Internet

 "Khi trở về nhà, hầu hết không ai nhận ra mình. Bố mình còn bảo 'đây là bạn cái Quỳnh' khi nhận được sự thắc mắc của người thân", Quỳnh cho biết.
Sau phẫu thuật thẩm mỹ, cuộc đời cô gái SN 1992 thay đổi khi nhận được vô số lời mời làm MC, người mẫu chụp ảnh quảng cáo. Đặc biệt, Quỳnh còn đăng ký tham gia khóa học về thiết kế thời trang để hoàn thành ước mơ của mình.

Giật mình với nhan sắc hiện tại của hotgirl “đập đi xây lại” nổi đình nổi đám 8 năm trước ở hiện tại - Ảnh 7
Ảnh sưu tầm: Internet

 "Với những người có khuyết điểm, mong muốn sở hữu gương mặt xinh đẹp để tự tin hơn trong cuộc sống thì thẩm mỹ không có gì là xấu. Mình đã hài lòng với nhan sắc hiện tại và không muốn can thiệp thêm dao kéo. Giờ chỉ cần dưỡng và làm đẹp da nữa thôi", Quỳnh cho biết.

Trên trang cá nhân, ngoài chia sẻ về công việc, Quỳnh còn thường xuyên cập nhật hình ảnh được vi vu đến nhiều vùng đất mới.

Giật mình với nhan sắc hiện tại của hotgirl “đập đi xây lại” nổi đình nổi đám 8 năm trước ở hiện tại - Ảnh 8
Ảnh sưu tầm: Internet

Điển hình như một số bức hình mới nhất trên trang cá nhân, hiện tượng mạng gốc Nam Định chất lừ khi diện những chiếc váy gợi cảm, khoét xẻ phần lưng.

Giật mình với nhan sắc hiện tại của hotgirl “đập đi xây lại” nổi đình nổi đám 8 năm trước ở hiện tại - Ảnh 9
Ảnh sưu tầm: Internet

Sau tám năm dao kéo, người đẹp vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, tự nhiên. Cô không chỉnh sửa thêm mà chỉ tập trung vào việc chăm sóc da mặt, làm đẹp từ bên trong, đồng thời tích cực thử nghiệm nhiều kiểu trang điểm để làm mới vẻ ngoài. Hiện tại Vũ Thanh Quỳnh đang làm người mẫu tự do và kinh doanh.

Từ sự "lột xác" của bản thân, hot girl đã truyền cảm hứng cho những cô gái thiếu tự tin vẻ ngoài giống mình ngày xưa.

 

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Từ khóa:   Vũ Thanh Quỳnh Change Life Người ấy là ai

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