Mở nhà hàng, Khoa Pug tuyển người rửa chén, lặt rau thu nhập gấp 10 lần nhân viên văn phòng, nhiều người tranh thủ “đặt gạch” giữ chỗ

Sau gần 1 tháng im hơi lặng tiếng, ít giờ trước Khoa Pug chia sẻ clip mới trên kênh YouTube có gần 5 triệu follower. Lần lên sóng này, anh tập trung nói về việc tuyển nhân viên cho nhà hàng ở Mỹ chuẩn bị khai trương.

Công việc nhẹ nhàng như lặt rau cũng đã có thể thu về khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: internet

Theo đó, Khoa Pug đã đưa ra loạt mức lương cực hấp dẫn cho nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể, quản lý nhà hàng lương cứng 5000 USD/tháng (khoảng 120 triệu), chưa tính phần trăm lợi nhuận nhà hàng (tiền hoa hồng); lặt rau, rửa chén (có máy), chỉ cần đứng xếp và lau bát đũa): 17 USD/giờ (nhân với 8 giờ/ngày, trung bình 1 tháng sẽ nhận được gần 100 triệu); cắt thịt (có máy cắt, chỉ cần xếp thịt vào đĩa): 20 USD/giờ (khoảng 115 triệu/tháng); quản lý chất lượng sản phẩm trong bếp: 19 USD/giờ (khoảng 109 triệu/tháng; pha nước lẩu: 18 USD/giờ (khoảng 1030 triệu/tháng).

Cư dân mạng không ngừng bàn tán về độ hào phóng của nam YouTuber sinh năm 1992, nhiều người ở xa còn trêu chọc muốn rửa chén, làm quản lý... online vì mức lương quá hấp dẫn mà anh đưa ra: "Mình ở Việt Nam, mình xin vị trí cắt thịt mà cắt online được không?", "Em xin chân cắt thịt anh ơi", "Có tuyển người từ Việt Nam qua Mỹ không ạ?", "Anh ơi em xin chân rửa rau, em có 30 năm kinh nghiệm rồi"...

Trong video, 9x cũng chia sẻ cửa hàng lẩu 23 tỷ đồng đã hoàn thành được khoảng 70%, có diện tích rộng lớn, nhiều dãy bàn sang trọng với họa tiết vân đá, mạ vàng thuộc dạng cao cấp bậc nhất, đi kèm với ghế đệm mút êm ái sẽ mang lại trải nghiệm thoải mái nhất cho khách hàng.

Ngoài gây chú ý tuyển nhân viên với mức lương khủng, mọi người cũng đặc biệt quan tâm đến tình hình đôi chân của Khoa Pug sau thời gian phẫu thuật kéo dài từ 1m65 lên 1m75.



Sau phẫu thuật, Khoa Pug vẫn chưa đi lại tự nhiên

Qua hình ảnh ghi lại cho thấy, nam YouTuber không cần đến dụng cụ hỗ trợ di chuyển song quá trình đi lại vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tự nhiên như người bình thường. Anh đi vẫn còn giựt giựt như robot, thường xuyên phải ngồi nghỉ.

Hồi tháng 11/2021, Khoa Pug cùng Vương Phạm từng tuyên bố sẽ bắt tay đầu tư hơn 1 triệu USD (khoảng hơn 20 tỷ đồng) mở nhà hàng lớn tại Houston, Texas, Mỹ. Bẵng đi một thời gian, người ta không còn nghe thấy anh nói về dự án này nữa.