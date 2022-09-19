Không thể rời mắt với bộ ảnh thả dáng của nữ sinh Hà Thành, đẹp ngất ngây trên bãi biển "vô cực"

Nhịp sống trẻ 19/09/2022 16:45

Gọi bãi biển ở xã Thụy Xuân (Thái Bình) là “vô cực” bởi nét đẹp độc đáo của nơi này là không thể chối từ. Cô nữ sinh Nguyễn Ngọc Anh sống tại Hà Thành, vừa có một bộ ảnh check-in cực đẹp tại đây.

Cô nữ sinh Nguyễn Ngọc Anh (2001) sống tại Hà Thành, vừa có một bộ ảnh check-in cực đẹp tại đây và được Báo Dân Việt chia sẻ.


Cách trung tâm TP.Thái Bình khoảng 38 km, bãi biển thuộc xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy đang là địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ. Nếu quan sát bằng mắt thường hay qua ống kính nhiếp ảnh thì bãi biển và bầu trời tại xã Thụy Xuân dường như không có ranh giới tạo ra một không gian vô cực. Ảnh: Dân Việt.


Nữ sinh Nguyễn Ngọc Anh hiện là sinh viên ĐH Thủ đô (SN 2001). Cô nàng mặc áo dài trắng truyền thống làm tôn lên vóc dáng thanh thoát, mang vẻ đẹp tinh khôi cùng nụ cười tỏa nắng - Ảnh: Dân Việt.


Vốn có sở thích chụp ảnh, Ngọc Anh mong muốn sẽ có cơ hội được làm người mẫu ảnh trong thời gian rảnh. Ngoài ra, cô nàng còn tham gia các lớp MC, diễn xuất nhằm trang bị thêm kiến thức và kỹ năng chuẩn bị hành trang sau khi ra trường vào năm 2023 - Ảnh: Dân Việt.


Ngọc Anh cùng những người bạn và ê kíp thực hiện bộ ảnh tại bãi biển vô cực Thái Bình - Ảnh: Dân Việt

Để có những bức ảnh tuyệt đẹp tại biển “vô cực”, nhiều người đã tốn không ít công sức, thậm chí là thời gian để có thể canh được khoảnh khắc “ngàn vàn”.

Là một nhiếp ảnh tự do, thường xuyên đăng tải những bộ ảnh thực hiện ở bãi biển "vô cực", anh Đoàn Ngọc Anh (quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) chia sẻ trên Thanh Niên: “Muốn có ảnh đẹp thì chúng ta phải canh lịch thủy triều khi con nước xăm xắp ngang ống chân. Từ trung tâm của Thái Bình, các bạn phải di chuyển đến đây từ lúc 2 giờ sáng để kịp bắt những khoảnh khắc bình minh đẹp nhất. Đến nơi, các bạn gửi xe và phải chinh phục đoạn đường đầy bùn lầy hơn 3 km để đến được điểm đẹp nhất của bãi biển”.

Ngoài ra, để ghé thăm "biển vô cực" và có loạt ảnh ấn tượng nhất, du khách cần chọn ngày trời ít mây, lặng gió. Cuối hạ, đầu thu (từ tháng 7-10) là thời điểm lý tưởng khi gió nhẹ, bình minh đẹp.

"Muốn ngắm bình minh trên biển Quang Lang, du khách phải có mặt từ 3-4h sáng. Chưa kể, bạn phải đi bộ đoạn đường khá xa, băng qua rừng phòng hộ mới tới khu vực bãi cát để ngắm cảnh biển Quang Lang. Di chuyển càng xa thì càng chọn được vị trí chiêm ngưỡng biển vô cực đẹp nhất", anh Tú - một người dân sống ở Thái Thụy chia sẻ trên Dân Việt.

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