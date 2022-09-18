Chuyện tình “quá nhanh, quá đặc biệt” của nàng béo, chàng gầy khiến nhiều người thích thú vì… dễ thương

Câu chuyện tình yêu “quá nhanh, quá đặc biệt” của chị Phạm Thị Như Quỳnh (28 tuổi) và anh Phạm Văn Hải (26 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) được chia sẻ trên Thanh Niên khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và chia sẻ ào ạt vì hết sức dễ thương.

Đến những ngày đầu tháng 9, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn và rồi cảm mến lúc nào không hay. Khi ấy chị rủ anh đi “nhậu”, và đó cũng là lần đầu cặp đôi gặp gỡ. Chính lần đầu ấy đã giúp họ nhận ra đối phương chính là mảnh ghép còn thiếu của mình vì “gu” hợp nhau.

Tâm sự với Thanh Niên, chị Quỳnh nhớ lại khi đó là tháng 6.2019, trong một bài viết trên Facebook, anh Hải để lại bình luận “vẫy tay”. Sau đó, họ biết nhau và giữ mối quan hệ bạn bè trên mạng.

Từ sau buổi gặp mặt, anh ngỏ lời yêu và chị đồng ý. Chị Quỳnh thích anh bởi vẻ lạnh lùng, ít nói và có chút “ngầu”. Còn anh ấn tượng với chị bởi ngoại hình mũm mĩm, tính cách hòa đồng, dễ thương và có chút “nói nhiều”. Từ những rung động đó, cả hai đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, hẹn hò cho đến khi tình cảm ngày một lớn.

“Quá nhanh, quá đặc biệt”

Vốn dỹ nói chuyện tình của cả hai là “quá nhanh, quá đặc biệt” bởi lẽ chỉ sau 1 tháng hẹn hò, yêu đương, chị Quỳnh và anh Bảo đã quyết định… cưới.



Ngày cưới, ngoại hình khác biệt của cô dâu chú rể được nhiều người chú ý - Ảnh: Thanh Niên

Thình lình, đúng 1 tháng yêu nhau, ngày 15.10 anh ngỏ lời cầu hôn chị: “Hay là tụi mình cưới đi em”. Bất ngờ và có chút bối rối, vì trước đó cả hai chưa tìm hiểu đủ kỹ về nhau, cũng chưa ra mắt gia đình hai bên lần nào, nhưng cuối cùng cô gái đã gật đầu đồng ý.

“Ngay từ đầu tụi mình cũng đã nghĩ rằng sẽ đi đến cuối con đường. Khoảnh khắc đó, anh làm mình xúc động vô cùng, vì trước đây mình có quen 3 mối tình, mối nào cũng 2 - 3 năm nhưng không thể đến đích. Mình tin là anh thực sự nghiêm túc và quan trọng tụi mình cưới nhau không phải vì bác sĩ hối cưới”, chị xúc động nhớ lại, kể với Thanh Niên.

Ngày trọng đại đã đến…

Hồi hộp và lo lắng, cả hai đã quyết định gặp hai gia đình, thông báo về ngày trọng đại. Khi đó, chị Quỳnh không khỏi tò mò về gia đình chồng đồng thời cũng lo lắng khi sợ gia đình anh không chấp nhận ngoại hình. May mắn thay, mọi thứ diễn ra thuận lợi.

“Dù ngoại hình tôi mũm mĩm, nhưng ba mẹ chồng không đặt nặng điều đó, miễn sao các con hạnh phúc với sự lựa chọn của mình là được. Ba mình rất khó, nhưng anh Hải lại rất được lòng ba, trùng hợp nữa là cả ba vợ và con rể họ tên đều y như nhau gây ra nhiều tình huống dở khóc dở cười”, chị hào hứng kể.



Gia đình chào đón thành viên mới nay đã 19 tháng tuổi và hạnh phúc sau 3 năm cho quyết định táo bạo - Ảnh: Thanh Niên

Bà Nguyễn Thị Gọn (53 tuổi, mẹ chồng chị Quỳnh) tâm sự thời điểm biết con trai quyết định lấy vợ, mà cô gái đó mới quen 1 tháng khiến bà hoang mang. Bà cũng bất ngờ khi ngoại hình của chị có phần mũm mĩm. “Nhưng con dâu thì ngoan ngoãn, lễ phép, tính tình dễ thương. Vậy là ưng rồi”, bà nói.

Về phía cặp vợ chồng, hôn lễ diễn ra với nhiều sự bàn tán về ngoại hình cô dâu. Tuy nhiên, bỏ lại sau lưng những sự soi mói của người khác, cặp vợ chồng đến nay vẫn có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc với con đầu lòng. Đến nay đã ba năm, cuộc sống của chị Quỳnh vẫn đầm ấm, yên vui khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trước đó, trên Zing cũng từng chia sẻ câu chuyện của một cặp đôi chàng gầy - nàng béo khác. Trần Hoàn Huyền Trân (sinh năm 2000) và Nguyễn Khắc Hoàn (sinh năm 1999) là nhân vật chính trong câu chuyện này. Đôi trẻ hiện đều sinh sống, học tập tại An Giang.



Huyền Trân có tình cảm với Khắc Hoàn trước song do tự ti về ngoại hình nên không dám thổ lộ - Ảnh: Zingnews

Huyền Trân và Khắc Hoàn cho biết họ luôn thu hút sự chú ý của mọi người do sự chênh lệch về ngoại hình. Nếu như Hoàn khá cân đối, sở hữu gương mặt ưa nhìn, thì bạn gái anh lại có thân hình mập mạp, nặng 70 kg.



Khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai - Ảnh: Zingnews

Cả hai quen nhau từ cuối năm 2014 do chơi cùng một nhóm bạn. Thời điểm đó, Trân có tình cảm với Hoàn trước, song do tự ti về ngoại hình nên cô không dám thổ lộ. Có được số điện thoại của đối phương, hàng ngày, Trân nhắn tin hỏi han, quan tâm. "Mưa dầm thấm lâu", Hoàn nhận ra tình cảm của Trân và dần cảm mến cô. Cả hai kết hôn năm 2020 sau 6 năm hẹn hò.